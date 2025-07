IDEOLOG BLOKADERA: Kad mi preuzmemo vlast izbacićemo iz škola i Gračanicu i Svetog Savu (VIDEO)

DEJAN Ilić, kolumnista Peščanika i ideolog blokadera, poručio je da kad oni preuzmu vlast izbaciće iz škola i Gračanicu i Svetog Savu.

Foto: Printskrin

- Meni su moja deca dolazila uplakana iz škole i kažu dobili smo temu zašto najviše volim Svetog Savu i meni je moje dete kaže: Ali ja ne volim Svetog Savu, ne volim ga uopšte. Vi kad to dobijete u školi to je prvi trenutak kada imate problem sa identitetom. Isto iz čitanke "da li se osećaš ponosnim kada čuješ zvona crkve u Gračanici". Čekaj gde da čujem, ko ih čuje, kako me pitaš to uopšte. Zašto bi neko dete koje ne dolazi iz neke verske porodice, zašo bi to bila tema za njegov identitet - rekao je ideolog blokadera.

Pogledajte snimak: