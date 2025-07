GRADONAČELNIK NIŠA PAVLOVIĆ: Ničija kuća i ničija deca ne smeju i ne mogu biti meta – ni u Srbiji, ni bilo gde u civilizovanom svetu

POVODOM napada blokadera na kuću Miloša Vučević oglasio se i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Foto: Novosti

On je tim povodom napisao:

Sa najdubljim ogorčenjem i uznemirenošću oštro osuđujem napad na predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića i njegovu porodicu. Ovaj sramni čin, usmeren ne samo protiv jednog čoveka već i protiv njegove porodice, predstavlja napad na osnovne vrednosti društva, na bezbednost svakog građanina i na samu instituciju države.

Ničija kuća i deca ne smeju i ne mogu biti meta u pravnoj Srbiji! U pravnoj državi, neslaganja se izražavaju rečima i delima u okviru zakona, a ne nasiljem i zastrašivanjem. Ciljanje nečijeg doma i porodice je linija preko koje se ne sme preći – nikada i ni pod kojim uslovima.

Kada neko, ohrabren mržnjom i političkom histerijom, krene da cilja nečiju kuću i porodicu, onda to više nije politička borba – to je direktan napad na temelje društva. Nije ovo više pitanje ideološkog neslaganja, već pitanje bezbednosti i elementarne ljudskosti.

U Srbiji, u kojoj važi Ustav i zakoni, niko nema pravo da u ime bilo kakve "borbe" progoni, zastrašuje i napada decu i porodice. To nije politički aktivizam – to je divljaštvo. To je slika onoga što ne želimo da nam se vrati – mračnih vremena bez reda, bez zakona i bez časti.

Očekujem da država pokaže snagu i jasno stavi do znanja da za ovakve napade neće biti ni trunke tolerancije. Počinioci moraju biti hitno pronađeni, kažnjeni najstrožim kaznama, a nalogodavci razotkriveni i izvedeni pred lice pravde.

Uz Miloša Vučevića i njegovu porodicu danas mora stati cela pristojna Srbija. Ne zato što je on predsednik stranke, već zato što je čovek, otac, građanin – kao i svako od nas.