"AMERIKA NAPADOM NA IRAN POGAZILA MEĐUNARODNO PRAVO" Vučić: Pravila i pravda više ne postoje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je trenutnu situaciju na Bliskom istoku

- Mi želimo kao Srbija mir na Bliskom i Srednjem istoku. Nama su prijateljski zemlje i Izrael i Iran. Imamo sudbinu kroz koju je prolazio jeverjski narod i Jevreji su uvek ovde poštovani. Kod nas isto tako nema antiislamskih poruka, niti će ih biti. Iran nije priznao nezavisno Kosovo, Iran je glasao ra zrezoluciju protiv nas. Iran je priznao Kosovo, ali nije podržao Rezoluciju. Oba naroda su nam prijateljska, ne razumem zašto nisu to rešavali diplomatijom. Mi želimo sa SAD najbliže odnose, ali da li su pogazili međunarodno javno pravo? Nema nikakve sumnje.

Kaže da postoje 3 posledice.

- Pod jedan nema prava, nema pravde i nema nikakvih pravila u današnjem svetu. Pod dva, kako ćete svi sa Zapda da govorite RUsima o kršenju nečijeg terit. integriteta kad ste ga svi prekršili. Kršili ste ga u Srbiji, ali su to mnogi zaboravili u svetu. Koji su to principi, koje je to pravo i pravila na osnovu kojih će da se sklapa mira ikada u svetu. Tonemo u potpuni haos, ceo svet. Nafta nam je danas za 25 posto skupplja nego pre 10 dana. Držimo na pumpama na silu da ne eksplodira. Gas je otišao u nebesa. Nije to pitanje, sad ima svako pravo svakog da napadne. Ludilo se proširilo svetom, vidite da morate use i u svoje kljuse da zaštitie otadžbinu. Snažimo svoju zemlju i znamo da pravila ne postoje, a pravdu i pravo zaboravite. Radi ko šta hoće zarad svojih interesa. Došlo je vreme dodvoravanje nekoga na društvenim mrežama. - kaže Vučić.

- Treća stvar, mi moramo sebe da promenimo.