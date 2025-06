ZA ALBANCE GLAVNA VEST: Nakon Vučićevih reči o naoružanju, nastala panika u Kurtijevim medijima (VIDEO)

PREDSENIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija nabavila oružje o kojem ne želi da priča u javnosti, što je izazvalo paniku kod Albanaca

Foto: Printskrin TV Prva

- Videćete šta smo sve kupili. Ne smem još ljudima da saopštim, jer još nešto dovlačimo u zemlju. Pošto su nas snimali i velikim dronovima i satelitima iz okolnih zemalja, prelazili na našu teritoriju... To su uglavnom NATO sateliti. Mi nismo uključivali sprave koje smo dovodili po mom naređenju. Da ne bi mogli da otkriju sve što mi imamo i šta smo sve dobili. Ništa posebno, ne možete to mnogo da krijete. Ali dok ne dobijemo sve u kompletu mi smo to krili. Nismo uključivali da to ne bi mogli da saznaju i verujem da veoma mali broj ljudi, ne više od 5, zaista zna šta smo stvarno sve uspeli da dopremimo u našu zemlju, ne ugrožavajući nikoga, ne preteći nikome, samo želeći da sačuvamo svoju zemlju - rekao je predsednik.

Nakon ovih reči, nastala je panika u Kurtijevim medijima.

POGLEDAJTE VIDEO: