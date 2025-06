"OD TA POSLA NEMA NIŠTA": Vučić o najavi blokadera da će da upadnu u Pionirski park

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju građanima Srbije kazao je

Foto: RTS Printksrin

Kad je u pitanju plan blokadera da upadnu u Pionirski park, ističe da su to ozbiljne frustracije.

- Mrze one koji su bolji od njih, to je razumljivo i opšte poznato u psihologiji. Kako da ih ne mrze? Onaj ima 10.0, ovaj 9.90, a Lazović studira 28 godina i još nije došao do kraja 2. godine. Kako da ih ne mrze? Ja ću uskoro da završim drugi fakultet, a on ne može 2. godinu da završi. Kako onaj koji ima Roleks sa 19 godina ne mrzi onog koji mu ne zavidi i 10 puta je bolji student od njega? Kako da mu taj što ima Rolekse ne zavidi? Kako da ih ne mrze? - pitao je Vučić.

Dodaje da "od ta posla nema ništa".

- Niko ih se ne plaši, država postoji i postojaće. Tolerisaće ih država i puštati ih da rade sve do trenutka kada pokušaju da ugroze integritet neke druge dece. Šta da im ostane osim nasilja? - pitao je Vučić.

Kaže da se sve svelo na traženje fotelja i za Božu Ratkapnu i Zdenka Tomanovića.

- Taman da zemlju vrate u 1965. godinu - izjavio je Vučić.