NIKOME NE ODGOVARA SLOBODARSKA I NEZAVISNA SRBIJA OSIM NAŠEM NARODU Vučić: "Pokušaće da sruše izbore 8. juna jer znaju da će da izgube"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je koliko je velika snaga koju mu narod pruža i da očekuje tu snagu i na predstojećim izborima.

Foto: Novosti

Kaže da će izbore 8. juna pokušavati da sruše, jer znaju da će da izgube.

- Ali neću o tome da govorim. Ja sam pogrešio jer smo onima koji ne vole da rade i koji su napadali Srbiju veliku pažnju posvetili. Ja hoču da posvetim pažnju narodu, ljudima, onima koji hoće da rade, onima koji veruju u Srbiju.

Onima koji žele da Srbija bude bolje mesto. Moramo da vidimo možemo li jedan pogon za 100, 150 ljudi na teritoriji Kosjerićke opštine da podignemo mi, jer velike strane investitore ne možemo da dovedemo.

Ako to učinimo, to će biti ogromna stvar za Kosjerić. To će značiti veće prihode za samu opštinu, da možemo da ulažemo više, ali i da ljudi dobiju drugu platu u porodici, a neki i prvu.

I da na takav način ekonomski ozdravimo Kosjerić. Za nas su ovi izbori i više od toga jer nam je zemlja napadnuta spolja i iznutra.

Pokušavaju da je sruše sa različitih strana. Nikome ne odgovara slobodarska i nezavisna Srbija osim našem narodu. Zato je važno da mi tu poziciju čuvamo, da nastavimo vredno da radimo, da imamo najvišu stopu rasta. Mi to bez vaše podrške ne možemo - poručio je Vučić.

- Snaga koju pružate je ogromna. Ja se nadam da ćete nam tu snagu dati i na ovim izborima. Hvala vam, za veliku ljubav i podršku, pomoći da Srbiju iz blata podignemo i da bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi - zaključio je Vučić dodavši - "Ne damo Srbiju, do pobede u nedelju!".