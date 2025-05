"U OSJEKU DOČEK SA SEVERINOM, U SPLITU DEMONSTRACIJE" Nestorović o blokaderima foteljašima - "To je jako ružno!" (VIDEO)

DOKTOR Branimir Nestorović, poslanik u Skupštini Srbije i redova "Mi, snaga naroda" govorio je u jednom gostovanju o blokaderima foteljašima.

Foto: Printskrin Hepi TV

- Oni su išli u Strazbur biciklama, i ono što je zanimljivo jeste da svuda gde su bili dočekao ih je neki gradonačelnik, tako neka manifestacija je bila. Gradonačelnik dočekuje, ne znam, Graca, ne znam koje su sve gradove prošli. Priča deluje izrežirano. Onda posle toga trče maratonci u Brisel opet. Zašto Brisel? Zašto Strazbur? Ne razumem - rekao je Nestorović.

Podsetio je da oni nisu imali političke zahteve.

- Ako ideš u Brisel, Brisel je sedište Evropske Unije. Ideš u Evropsku Komisiju. To je najčistija politika koja postoji, jel tako? A onda kreće doček u Osjeku sa Severinom. Severina je došla da potrži studente. Pa onda u Splitu demonstracije podrške. To je sve ružno, meni je to jako ružno i na kraju dolazi ovaj zahtev. Mi kao prvo ne znamo ko je sastavio taj zahtev - nastavio je.

- Kažu "studenti". Postoji pet univerzitetskih centara u Beogradu i preko 100 i nešto fakulteta. Beograd ima 85 hiljada studenata, drugi centri nešto manje. Koji studenti? Jel su svi to studenti rekli? - dodao je on.

