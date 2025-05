SADA VIŠE NE ZNAMO ŠTA DA IZMISLIMO PROTIV SRBIJE Tijeri Marijani: "Sada već pišete izveštaje o izveštajima"

FRANCUSKA poslanica EU Tijeri Marijani naglasio je da Beograd nije počinio nikakav zločin osim što ne razmilja na isti način kao Brisel.

Tijeri Marijani / Foto Evropski parlament

- Sada više ne znamo šta da izmislimo protiv Srbije. Sada već pišete izveštaje o izveštajima. Međutim, ovaj poslednji izveštaj o Srbiji uopšte nije objektivan. Ovo je prava optužnica.

Beograd nije počinio nikakav zločin, osim što ne razmišlja na isti način kao Brisel. Drugim rečima, ne želi da uvede sankcije Rusiji i ne želi da prihvati sve što od njega traži Priština. Sve ovo je veoma pristrasno.

U izveštajima Evropske unije iz 2023. i 2024. govorilo se o Srbiji kao o "vrlo dobrom učeniku", smanjenje nezaposlenosti, otvorena 31 od 34 pregovaračka poglavlja, i jasan napredak u dijalogu Beograda i Prištine.

Srbija brani svoja prava na Kosovu, i to joj se sada prebacuje. Istina je da želite od Srbije da napravite učenika koji sve prihvata. Ali Srbija je slobodna nacija. Ona brani svoje interese, ne želi da joj se naređuje i zahteva svoj suverenitet.

To vas šokira, ali meni je to normalno. Pristupanje Evropskoj uniji ne sme biti geopolitička igra. Evropska unija ne želi zemlju koja misli drugačije, ne želi slobodu naroda da sami biraju svoju budućnost - rekao je on.