BRNABIĆEVA RAZMONTIRALA BLOKADERE FOTELJAŠE: U stranoj zemlji padnu u nesvest od sreće kad vide ministra!

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom zvaničnom Iks profilu povodom dočeka koji je blokadere foteljaše organizovan u Beču.

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

"Od juče ne mogu da prestanem da razmišljam o ovoj slici iz Beča, gde je austrijska ministarka spoljnih poslova dočekala grupu blokadera iz Srbije, a oni razdragani kao da su videli ko zna koga. Manji je tu problem što se time Austrija grubo umešala u unutrašnja pitanja Srbije. To ćemo mi rešiti na institucionalnom nivou. Mnogo je važnije što ovo pokazuje stav blokadera prema svojoj zemlji, Srbiji, odnosno krajnje nepoštovanje prema otadžbini. Naime, ako ste primetili, oni se od početka ovog terora ponose time što neće da se vide ni sa jednim predstavnikom legitimnih institucija u Republici Srbiji - ni sa predsednikom, ni sa premijerom, ne daj Bože sa nekim ministrom, a ne žele nikakvu komunikaciju ni sa parlamentom. Istovremeno, biciklaju do Strazbura da bi ih primio bilo ko iz Evropskog parlamenta, trče do Brisela da bi se sreli sa bilo kim iz Evropske komisije, u stranoj zemlji padnu u nesvest od sreće kad vide ministra, a u Srbiji jedva čekaju da se sastanu sa komesarom (ministrom) Evropske komisije. Dakle, nisu oni ni anarhisti ni anti-establišment, niti bi oni menjali svetski poredak koji je nefer i nepravedan. Ne, oni samo ne poštuju volju svojih građana koji su birali i gradili srpske institucije. I to je poražavajuće i sramotno, kao i za svaku osudu", napisala je Brnabićeva.

