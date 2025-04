BLOKADERI FOTELJAŠI KORISTE DRŽAVNE FAKULTETE ZA POLITIČKE AKTIVNOSTI: Neće da odgovaraju na pitanja novinara! (VIDEO)

DANAS se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održava blokaderski sastanak na temu njihovog zahteva za vanredne parlamentarne izbore i blokaderske profesorsko-studentske liste.

FOTO: Novosti

Dakle, blokaderi foteljaši koriste državne fakultete za političke aktivnosti i zloupotrebljavaju obrazovne institucije koje finansiraju svi građani kao izborni štab.

Takođe, oni ne žele da odgovaraju na pitanja novinara.

Naime, našu ekipu koja je pokušala da ih pita kako je moguća čisto politička aktivnost na jednom državnom fakultetu koji plaćaju svi građani Srbije, blokaderi foteljaši su izbacili iz zgrade fakulteta, tačnije, mogli smo da priđemo samo metar posle ulaza u fakultet!

Nakon što su nam rekli da "novinarske ekipe ne mogu na sastanak", upitani smo i "da li smo se sa nekim dogovorili da dođemo", što nas dovodi do zaključka da neko ipak organizuje novinare koji mogu da dođu i postave pitanje.

Nama nije dozvoljeno da postavimo pitanje, pa zaključujemo da su nas blokaderi foteljaši svrstali u sebi nepodobne novinare!

Blokaderi foteljaši su našoj ekipi koja je pokušala da im postavi pitanja, nakon što nisu hteli da odgovore, rekli da će pozvati neku "službu" očigledno nasilnika foteljaša, da oni nama postave pitanja, te su pokušali da nas spreče da izađemo iz zgrade fakulteta!

Podsetimo, odgovarajući na pitanje "Novosti" sinoć prilikom obilaska radova na izgradnji Tiršove 2 o najavama blokadera da naprave novi 5. oktobar, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je nervoza kod velika:

- Ja sve što sam stariji sve češće maštam o raznim stvarima. Jedna od tih je da odem na mars, a druga da odem na mesec. To ne znači da ću stvarno otići ni na mars ni na mesec, a sve što manje imate mogućnosti da nešto u politici uradite to su vam snovi veći. Snovi su, inače, zdravi ako imaju ikakve veze sa realnošću. Zato sam ja uvek ciljeve i lestvice podizao visoko da biste mogli nešto da uradite, ali ako to nikakve veze sa realnošću nema onda to baš i nema mnogo smisla. Tako da, naravno da je nervoza prevelika. Dobili su i oni istraživanja. Znaju koliko padaju, vide to svakog meseca, vide koliko partije koje ih podržavaju loše stoji i to ih vodi ka daljoj radikalizaciji. Zato su morali da lažu narod oko zvučnog topa, zato su morali da obmanjuju javnost o tobož "nasilju nad njima" iako je linčovan dekan u Novom Sadu. Zato su morali da izmišljaju razloge za blokadu RTS-a jer nešto morate da preduzmete da biste bili u žiži, a ne znate šta biste baš tačno preduzeli, a ne znate tačno ni da objasnite kako baš to radite jer RTS sa REM-om nema baš nikakve veze. Al onda ste jedva dočekali kad ste se malo umorili i kad nema više po 300 evra za one koji noću stražare, e tog sekunda je bilo hajde da izmislimo razlog samo da se povučemo odatle - rekao je on.

- Onda su smislili taktiku "E sad ćemo da raspišemo izbore i to ćemo da tražimo od Vučića kojeg nazivamo nenadležna predmetna institucija, pa da nam on raspiše zbore. A pošto znamo da ni na kakvim izborima ne možemo da pobedimo i nigde, e onda ćemo da idemo sa tim da kažemo da izbori nisu validni i da su pokradeni i to pre nego što i izbori budu zaključeni da bismo pravili nove nerede." Da bi se Srbija uvlačila tako u haos u narednih godinu, dve, tri pet i deset i da bi nestala sa mape. Srbija neće da nestane. Srbija hoće da se razvija, da ide napred i to niko više ne može da zaustavi. I ova zgrada ovde je još jedan fantastičan primer. Zato volim što sam došao ovde sa vama.