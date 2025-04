"TO SVE ODLIČNO GOVORI" Vučić: Napad na patrijarha, a trčanje u zagrljaj nekakvim pevačicama iz Hrvatske koje Srbiju osuđuju za genoci

KADA nemate ideju i ne znate šta biste radili, jedino što vam ostaje jeste da siledžijstvom i optužbama pokušate da svoje probleme tobož rešite, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, komentarišući napade na patrijarha Porfirija.

- Napad na patrijarha, a trčanje u zagrljaj nekakvim pevačicama iz Hrvatske koje Srbiju osuđuju za genocid i o Srbima sve najgore govore, ja mislim da to ljudima sve odlično govori. Patrijarh je rekao istinu, govorio časno i odgovorno. To je njegov stav. Ima će oni spolja pokušaja da razore našu crkvu, i u tome neće uspeti, kao što su pokušali da razore i našu državu. Nije to ništa novo. Kada rušite srpsku državu neretko idu na rušenje i srpske crkve. Ta saradnja koja je postojala između srpske crkve i države kroz istoriju je jedan od stubova stabilnosti. Pogledajte rusku državu, ona počiva na gotovo jedinstvenom delovanju crkve i države. To je tako u normalnim državama. Samo kod nas oni koji su manjina misle da su narod, a da oni protiv kojih su nisu narod - izjavio je predsednik tokom obilaska radova na auto-putu Miloš Veliki, na deonici Preljina - Požega.