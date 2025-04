BLOKADE SU ČISTO SILEDŽIJSTVO I NASILJE Vučić jasan: Država će izabrati trenutak kada će reagovati

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je blokade te naveo da su one čisto siledžijstvo i nasilje.

Foto: N. Skenderija

- Blokade su čisto siledžijstvo i nasilje. Ne možete vi nekome da branite da radi svoj posao. Ljudi to vide. Država će izabrati trenutak kad će reagovati. Sve dok možemo da tolerišemo, dobro je da pustimo da ljudi vide kakvi su. Kada ne budemo, biće kraj - rekao je Vučić dodavši da je to trenutak kad više to neće moći da se toleriše.