ŽAO MI JE ŠTO NISAM USPEO DA NOSIM ZASTAVU: Ličanin na svenarodnom skupu - Ova lepota se ne može rečima opisati! (VIDEO)

NA SVENARODNOM saboru u Beogradu, čiji centralni deo manifestacije se očekuje od 19 časova kada se očekuje govor predsednika države, mnogo je ljudi koji su došli da daju podršku Srbiji i šefu države. Dok ljudi još pristižu, vremešni Ličanin je za ''Novosti'' rekao da mu je žao što mu godine nisu dozvolile da juče nosi najveću trobojku u istoriji koja je razvijena.

FOTO: Novosti

- Iz Ličke kaldrme konkretno, a živim na Novom Beogradu. Na pitanje našeg reportera da li mu je krivo što nije nosio zastavu, gospodin poreklom iz Republike Srpske Krajine odgovara:

- A, kako mi nije krivo, ponogu, čoveče, zakasnio sam. Dosta sam zastava nosio sprksih, ponosim se time. Ja sam Ličanin, došao sam 1956. godine ovde u srednju školu i posle sam i ostao tu, radio sam 39 godina u firmi ''Elektron'', bio sam u Rusiji, u Iraku, Nemačkoj, a dobro bio sam i kao turista u Holandiji, u Švedskoj.

- Ajme, pa to se ne može izmeriti nikakvim bogatstvom, ni avionima ni kamionima- rekao je gospodin na pitanje da li mu je drago što je danas na svenarodnom saboru.

- Očekujem da bude više naroda nego što je bilo juče i očekujem da je dosta ovog stanja koje smo živeli, mislim da svaki onaj koji je živeo onako maltene u obručima, zbog nekih, pa to niej ideologija, to je samo jedan kriminal. Kad je on dekan, on je dekan, a on deli studente, pa ne možeš deliti stduente, ti si dekan za sve studente, čoveče Božiji- rekao je gospodin iz Republike Srpske Krajine na pitanje šta očekuje od današnjeg svenarodnog sabora.