"Tu sam zbog dece i unučadi, da sačuvam Srbiju" Penzionerka iz Beograda Dunja Novaković rekkla je posle održanog svenardnog skupa da je potvrđeno jedinstvo srpskog naroda i njegove dobre volje. - Pokazana je ljubav prema svom narodu i svojoj zemlji. Ovo je bio trenutak da svi dođu koji imaju ta osećanja. Ja sam penzionerka, imam svoju decu i unučad i zbog njih sam ovde da sačuvam Srbiju - rekla je ona. ___________________________________________________________________________________ Gospođa Nada oduševljena svenarodnim skupom u Beogradu Nakon završetka skupa razgovarali smo sa građanima na ulicama Beograda i pitali ih kako im se dopao skup. Gospođa Nada Živković rekla nam je da se na skupu provela divno. - Gledali smo, tapšali, uživali - istakla je ona. __________________________________________________________________________________ Prelepi snimci sa svenarodnog sabora ___________________________________________________________________________________ Vučić poslao snažnu poruku na svenarodnom skupu - Nećemo odustati dok naši zahtevi ne budu ispunjeni Svenarodni skup pokreta za Narod i državu odražava se od 11. do 13. aprila na platou ispred Narodne skupštine, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je pred 145.000 ljudi večeras da će se boriti dok je živ. Pogledajte ceo govor OVDE ___________________________________________________________________________________ ZAHTEVI SVENARODNOG SKUPA Zahtevamo od nadležnih organa i institucija, a pre svega od nadležnih tužilaštava da u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti preduzmu sve zakonske mere da bi se uspostavio mir u državi. 1. Da se uspostavi puno poštovanje Ustava i zakona, da se osigura bezbednost građana Srbije i da se otete institucije vrate građanima kao nosiocima narodne suverenosti, uključujući i RTS koji je jedan od ključnih učesnika u obojenoj revoluciji 2. Da se utvrdi pravna odgovornost svih lica koja su učestvovala u vandalskim nasrtajima i napadima na građane prilikom njihovih mirnih okupljanja u Srbiji, a naročito da se otkriju i kazne počinioci, podstrekači i pomagači divljačkih napada na mirno okupljene građane u Nišu 3. Da se svakom đaku i studentu omogući da se školuje i studira ukoliko to želi 4. Da se otkriju počinioci, podstrekači i pomagači u vršenju aktivnosti napada na vitalne državne institucije i objekte i da se spreči preduzimanje takvih aktivnosti u budućnosti. 5. Da se spreči svaka aktivnost kojom se samovlasno i protivpravno parališe privredna delatnost i onemogućavaju građani da sprovode svoje životne aktivnosti Kaže da neće odustati dok svaki od tih zahteva u potpunosti ne bude ispunjen. Ističe da su ljudi danas došli zbog ideje. - Mnogo je lako skupljati ljude da nekoga psujete i napadate, a mnogo je teško skupiti ljude da se ujedine oko ideje, da gledaju u budućnost i u to šta je Srbiji potrebno - kazao je. ___________________________________________________________________________________ Kraj centralne manifestacije svenarodnog skupa Kraj centralne manifestacije svenarodnog skupa završen veličanstvenim vatrometom FOTO: Novosti FOTO: Novosti Foto: D. Milovanović Foto: D. Milovanović Foto: D. Milovanović FOTO: N. Skenderija FOTO: N. Skenderija FOTO: N. Skenderija FOTO: Novosti ___________________________________________________________________________________ "PLATE ĆE BITI 2.000, PENZIJE PREKO 1.000 EVRA" Vučić o planu za 10 godina: Moramo da pobedimo sa Ekspom TANJUG/JOVANA KULAŠEVIĆ Kaže da Pokret treba da nas podseti na najvažnije vrednosti i da razmislimo o tome šta ćemo da ostavimo našoj zemlji. - Te 2035. će plate biti preko 2.000 evra, a penzije preko 1.000 evra, ali moramo da pobedimo sa Ekspom - kazao je on. Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ "ZAVRŠENO JE SA NjIHOVOM OBOJENOM REVOLUCIJOM!" Napad na Srbiju je došao spolja jer neki iz inostranstva ne žele da vide slobodnu, nezavisnu i suverenu Srbiju, tvrdi Vučić. - Žele da budemo samo slepi poslušnici kao oni od 2000. do 2012. godine. Naš narod je uvek želeo da sam donosi svoje odluke i uvek će tako biti u budućnosti! Ne možete da slomite kičmu srpskom narodu - kazao je. Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ "ČUJETE LI KAKO ČASNA SRBIJA ĆUTI ZABRINUTA ZA BUDUĆNOST" Kaže da zna koliko su ljudi na skupu zabrinuti za Srbiju. - Hoćete život za svoju decu i ništa više! Čujete li tišinu ljudi? Svih 145.000 ljudi koliko kaže policija. Čujete li kako časna Srbija ćuti zabrinuta za budućnost, ali se podigla ta časna Srbija i neće više da trpi zulum! Hoće da se bori, mirno i demokratski! Nema više straha - rekao je on. Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ BEOGRAD JE DANAS SRBIJA Pogledajte veličanstven video: ___________________________________________________________________________________ "ČLANOVI KRENI PROMENI GOVORILI SRBIMA SA KIM DA SU ŠIPTARI" Vučić: Ko su ti ljudi koji to mogu da govore? - Ne daju ljudima slobodu okupljanja, iako je to Ustavom zagarantovana kategorija. Ne daju ljudima da se obrazuju, iako je to Ustavna kategorija. Prvo su rekli da hoće dijalog, pa kad smo im ga ponudili onda su rekli da su se šalili i da neće dijalog. Onda su rekli da su protiv nasilja, pa su sprovodili nasilje svaki dan. - rekao je predsednik Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ VUČIĆ O POČETKU TERORA U SRBIJI: Nismo žrtve ni sahranili, oni su krenuli u nasilje u Novom Sadu Borićemo se i uspećemo da, bez obzira na sve, budemo u prve tri rastuće ekonomije u Evropi, kaže. - Mogli ste da vidite kako su lomili deo po deo institucija i udarili u najsvetije, u našu decu, u naše đake, u studente - kazao je on. Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ Moćni prizori Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti ___________________________________________________________________________________ Predsednik Vučić obraća se okupljenima na skupu Rekao je da je dao sve od sebe da ovu zemlju učinimo boljom. - To nikada ne bismo mogli da nije bilo vas - kazao je on. Podsetio je na mere fiskalne konsolidacije, kad je vlast morala da smanjuje penzije i plate. - Vi ste razumeli da tako lečimo zemlju, ali danas su plate i penzije najveće u srpskoj istoriji - rekao je on. Novosti Podseća na veliku tragediju u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. - Bio sam u šoku. I malopre kad sam pričao sa ocem koji je izgubio ćerku, ne znam šta da mu kažem osim da ga zagrlim, a on u stvari mene teši i kaže mi:,,Ne daj Srbiju, Aleksandre! Nećemo da damo Srbiju onima koji žele da je sruše!" - kazao je Vučić. ___________________________________________________________________________________ Srbija osvetlela Beograd Novosti Novosti Novosti Foto: D. Milovanović Foto: D. Milovanović Foto: D. Milovanović Foto: D. Milovanović Novosti Novosti Novosti ___________________________________________________________________________________ Obraćanje Dajane Raškaj iz Lazarevca Dajana je po zanimanju učiteljica, majka troje dece čiji najstariji sin Vasilije boluje od cistične fibroze, a koji je dobio lek o trošku države u martu 2025. - Moj najstariji sin ima 11 godina i bori se sa teškom bolešću. Trenutak kada su nam rekli da ima tu dijagnozu i da prognoze nisu dobre, svet mi se srušio. Svako jutro i svaki dan sam strahovala da će doći taj trenutak kada ću se probuditi i on neće biti više sa mnom. U mojoj najvećoj borbi, moja država je bila moj najveći saveznik. Moj sin danas ima priliku da živi kao sva druga deca. Novosti ___________________________________________________________________________________ Na skupu i Milorad Dodik - Veličanstvena Srbijo okupljena da pokaže jedinstvo i volju, da gradi državu i očuva narod. Malo je naroda koji steknu pravo da formiraju državu. Srbija je danas najvažnija reč - reč slobode i nade. Samo takva Srbija ima legitimitet. Ovde sam da poručim da predsednik Srbije podršku Republike Srpske. Ovde ima i nekih koji na to gledaju sa neprihvatanjem. Mi smo deo jedinstvenog srpskog naroda i želimo je snažnu i jaku i želimo da prevlada sve probleme sa kojima je suočena. Pokret "Narod i država" nije slučajno odabran. Opširnije klikom OVDE Novosti ___________________________________________________________________________________ Obraćanje Prof. dr Miroslava Pešića sa Filozofskog fakulteta u Nišu (upravnik Departmana za istoriju) - Dolazim sa juga Srbije. Radim u carskom gradu na Nišavi, u gradu koji je u prvoj deceniji 21. veka doline gladi, sa preko 37.000 nezaposlenih lica čija je privreda bila devastirana, ekonomija razorena a koji je za poslednjih 13 godina uspeo da se podigne kao feniks iz pepela. Došao sam da se obratim u svoje i ime mojih kolega sa katedre za istoriju koji su zbog protivljenja blokadama i anarhiji na univerzitetu suočeni sa direktnim pretnjama od onih kojima je povereno da upravljaju njime. Opširnije klikom OVDE Novosti ___________________________________________________________________________________ Studentkinja Marija Stanković podelila lepe vesti - Medicinski fakultet u Nišu počinje sa radom u utorak! - Sa zadovoljstvom vas danas obaveštavam da u utorak, 15. aprila, na našem fakultetu počinje nastava - rekla je Marija. Novosti Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ Miloš Pavlović se obraća narodu Student Miloš Pavlović rekao je da mu je velika čast što stoji ispred prisutnih građana ispred svoje generacije. - Moji roditelji su dali sve od sebe da me vaspitaju i izvedu na put. Nisam mogao da zamislim da ću pred sobom imati ovako veličanstven prizor, more neverovatnog broja ljudi i ovim putem želim iskreno da vam se u ime svih mladih zahvalim za nesebičnu podršku, ljubav i snagu - rekao je on. Kaže da je ponosan na "heroje sa imenom i prezimenom koji su večeras došli u Beograd da odbrane našu zemlju". - Drago mi je što smo razbili mit i iluziju da tamo neka masa anonimnih likova može da sruši zemlju. Ne može! Ne može ni da je poljulja! - kazao je on. - Zovem se Miloš Pavlović. Rođen sam u Republici Srpskoj, a živim i studiram u Republici Srbiji. To su dva krila svega što verujem i čemu pripadam, i zbog toga ne bojte se, samo verujte! Novosti ___________________________________________________________________________________ ZVANIČNO POČEO SVENARODNI SKUP Sestre Bogović otvorile skup himnom "Bože Pravde" Novosti Program vode glumac Lazar Ristovski i voditeljka Informera Lidija Makragić. Novosti ___________________________________________________________________________________ ČLANOVI INICIJATIVNOG ODBORA POKRETA NA SVENARODNOM SKUPU: Potrebna nam je sloga i ljubav, da Srbija opet bude jedinstvena Članovi Inicijativnog odbora Pokreta za narod i državu nalaze se na svenarodnom skupu u Beogradu gde su govorili o značaju budućeg Pokreta za narod i državu O osnivanju novog pokreta za govorio je prof. dr Goran Stanojević, jedan od inicijatora, i otkrio zbog koga je on ušao u ovu inicijativu. Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ "Svaki put kad se vratim iz Nemačke vidim koliko su ovde napredovale stvari" Među građanima na svenarodnom skupu je i Lidija Milošević koja već godinama radi u Nemačkoj. - Došli smo iz Nemačke da podržimo našeg predsednika i našu državu. Ovde je fenomenalno, uživamo ovde i prelepo nam je. Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ Baja Mali Knindža grmi u centru Beograda na svenarodnom skupu Baja je nastup počeo pesmom "Srbin pravoslavac", a onda je otpevao i "Ptico moja, bjeli labude", kao i čuveni hit "Čuvaj mi se sine". A klikom OVDE pročitajte kako je Baja napisao pesmu "Božić je" u manastiru Krka. ___________________________________________________________________________________ Iz ptičije perspektive Novosti Novosti Novosti TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ Foto: Novosti ___________________________________________________________________________________ NEPREGLEDNA KOLONA BAJKERA: Stigli na svenarodni skup - pun gas za Srbiju ___________________________________________________________________________________ "Srbija je stalno u nekoj borbi, nikoga ne napada, a stalno se brani" - Veličanstven skup... Srbija je stalno u nekoj borbi, nikoga ne napada, a stalno se brani - rekao je posetilac sabora. Dodao je da podržava predsednika Aleksandra Vučića i da se još juče postao član Pokreta za narod i državu. ___________________________________________________________________________________ U Bačkoj Palanci oštećen autobus koji je išao ka Beogradu na skup Policijskoj stanici je danas u 13.35 prijavljeno oštećene autobusa koji je išao ka Beogradu na sabor "Ne damo Srbiju". Prema rečima Policijske uprave Novi Sad, do oštećenja desnog bočnog stakla na autobusu je došlo najverovatnije usled udara metalne kuglice3 izbačene iz praćke. Kako se dodaje, lice koje je sedelo na mestu blizu oštećenog stakla nije povređeno, a o svemu je obavešteno nadležno javno tužilaštvo koje je kvalifikovalo događaj kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti. ___________________________________________________________________________________ More ljudi u centru Beograda na svenarodnom saboru More naroda nalazi se trenutno u centru Beograda na svenarodnom saboru. Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Foto: Novosti POGLEDAJ GALERIJU ___________________________________________________________________________________ STIGLI LOJALISTI NA SVENARODNI SABOR: Ori se "Aco Srbine" Na svenarodni sabor u Beogradu stigla je velika grupa ljudi koja nosi transparent lojalisti. Oni su došli da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića i državu Srbiju. ___________________________________________________________________________________ BRANKO BABIĆ STIGAO TRAKTOROM NA SVENARODNI SKUP Biznismen Branko Babić stigao je na svenarodni skup ispred Skupštine Srbije. On je došao traktorom iz rodnog Ratkova, a slikao se sa zastavom Srbije i podignuta tri prsta ispred Narodne skupštine. Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ "Neprocenjiv osećaj kada ste sa svojim narodom, osećate toplinu i ljubav"

Studentkinja Anđelija Hajdana Bakalović, koja boravi u Pionirskom parku, rekla je da je ponos koji oseća nakon dodele odlikovanja neopisiv., ___________________________________________________________________________________ VULIN NA SVENARODNOM SKUPU: Srbija se okupila ___________________________________________________________________________________ Mali otkrio za "Novosti" koji štand mu je omiljeni Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ Građani na skupu podržavaju studente koji žele da uče Mnogi su u majicama kojima pružaju podršku studentima koji žele da uče. ___________________________________________________________________________________ Srpkinja sa Kosova i Metohije došla na sabor zbog Vučića Srpkinja sa Kosova i Metohije došla je na svenarodni skup zbog predsednika Srbije Alekasandra Vučića. ___________________________________________________________________________________ NOVI SAD, RAKOVICA, KRAGUJEVAC... Kolone naroda stižu na svenarodni sabor u centru Beograda! Kolone naroda iz različitih delova Beograda i Srbije stižu na svenarodni sabor. Pogledajte fotografije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ Rudari iz Kolubare stigli u Beograd Rudari iz Kolubare koji su jutros u tri sata krenuli pešaka ka Beogradu stigli su na svenarodni sabor kako bi pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i državi Srbiji. Opširnije klikom OVDE ___________________________________________________________________________________ Više od 9.000 Srba sa Kosova i Metohije stiže na svenarodni sabor “Ne damo Srbiju” Više od 9.000 Srba sa Kosova I Metohije stiže na svenarodni sabor “Ne damo Srbiju”. Oni su rano jutros u 6 krenuli za Beograd, kako bi pokazali svoju podršku Srbiji i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Sa sobom nose srpske zastave i brojne transparente - "Zvečan je večan" i "Sve za Srbiju, Srbiju ni za šta" su samo neki od njih. Novosti Novosti Novosti Foto: Новости POGLEDAJ GALERIJU __________________________________________________________________________________ Ministar Nikola Selaković na svenarodnom saboru u Beogradu ___________________________________________________________________________________ JOŠ TRI SATA DO CENTRALNOG DOGAĐAJA NA SVENARODNOM SKUPU "NE DAMO SRBIJU" Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti ___________________________________________________________________________________ Kolone ljudi idu na skup "Ne damo Srbiju!" "Novosti" su na ulicama sa narodom, a na snimku iz Beograda na vodi možete videti koliki se ljudi "slilo" ka centru Beograda. ___________________________________________________________________________________ Gospođa pisala predsedniku Vučiću, a onda nam pokazala sliku sa njim ___________________________________________________________________________________ Ovaj Pokret će promeniti sve ___________________________________________________________________________________ Prelepi prizori sa svenarodnog sabora Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Foto: N.Skenderija Novosti Novosti Novosti Novosti Novosti ___________________________________________________________________________________ Željko Mitrović na svenarodnom saboru: Ima kamion sa koga pušta muziku Vlasnik televizije Pink ima kamion koji se nalazi na terazijama odakle pušta muziku. ___________________________________________________________________________________ Cakana peva na svenarodnom saboru Poznata pevačica Cakana peva na svenarodnom saboru. Novosti ___________________________________________________________________________________ Novosti Novosti

Krajišnici zapevali na svenarodnom skupu

VESELO: Igra se kolo na svenarodnom skupu

"POZDRAVLjAMO ACU VUČIĆA!" Za predsednika pesma i iz Bajine Bašte

BRNABIĆ NA SVENARODNOM SKUPU: Pokret nam je nasušna potreba

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, obišla je štandove na svenarodnom saboru u Beogradu.

Brnabić je na početku istakla da je srećna i da ovaj skup označava kraj podela. Ističe da ćemo morati da se suočimo sa posledicama svega ovoga što smo trpeli proteklih nekoliko meseci.

- Ekonomske posledice su strašne, mi smo propustili sedamsto miliona investicija, to je hiljadu novih radnih mesta, to su nečije plate i nečije bolje penzije. Ali to se da nadoknaditi većim radom i disciplinom. Ono što će ostati posledica i ono na čemu ćemo morati da radimo biće dijalog u društvu. Da vidimo kako da prekinemo sve podele. Da je normalno da imate drugačije mišljenje. Nedopustivo je da ako se ne slažete da ste vi odmah "ćacijevac" i vi nemate pravo glasa i ili slobodu kretanja. Posebno se plašim posledica u sferi obrazovanja gde su ove blokade uništile svaki autoritet prosvetnih radnika. Gde je neko sebi dopustio da đaci mogu da uđu u kabinet direktora i da ga maltretiraju i da im viču da su "ćaci". Danas sviramo kraj - poručila je Brnabić.

IVA ŠTRLjIĆ ZA "NOVOSTI": Ovo je skup koji širi ljubav

PROSLAVLjENA Glumica Iva Štrljić govorila je o važnosti svenarodnog sabora u Beogradu. Ona vodi program na bini posvećenoj deci.

- Danas vodim program ovde na bini posvećenoj deci i jako se radujem što sam izabrana da budem baš na toj bini jer decu jako volim i mislim da najveća istina dolazi upravo iz njihovog srca, da su oni oni mali rezervoari ljubavi, ne mali nego slobodno mogu da kažem i veliki jer kad vas dete voli onda je to stvarno. Danas ću se družiti sa njima, razgovaraćemo, biće i klovnova i folklora i talentovane dece, nama je izuzetno bitno da podržimo talentovanu decu. Biće jedan dečak koji svira harmoniku, biće neki koji će tu plesati, radionice za decu, slikara, svega onoga što decu interesuje, ali ne samo decu, već i njihove roditelje- rekla je Štrljić.

- Ovom prilikom dobijaju priliku da razmaštaju kako će svoje slobodno vreme provoditi sa decom, a i deca dobijaju priliku da se nekako inspirišu da njihova mašta bude još snažnija jer od mašte svašta u životu polazi-kaže Štrljić.

- Ono što mene raduje posebno kada govorimo o večerašnjem skupu jeste činjenica da je to skup koji širi ljubav, koji naglašava važnost zajedništva, snagu ljubavi, snagu podrške i uopšte mislim da će ovaj skup celoj našoj zemlji omogućiti da imamo još snažnije samopoštovanje, još snažnije dostojanstvo koje naša zemlja zaslužuje i svi koji budu večeras uopšte danas ovde imaće priliku da u stavri svojim činom dolaska ovde pokažu koliko vole Srbiju. Srbija je zaslužila da joj mi najglasnije pokažemo koliko je volimo- rekla je Štrljić.

VAUČERI ZA ODMOR U SRBIJI NA SVENARDONOM SKUPU

NA SVENARODNOM skupu, Višnja Rakić, pomoćnica ministra turizma i omladine, podelila je za "Novosti" sve što trebate da znate o vaučerima za odmor u Srbiji.

Kako popuniti formular i koji su sve uslovi, saznajte u videu ovde:

ĐURĐEVIĆ-STAMENKOVSKI: Pružamo otpor onima koji Srbiju žele da vrate u vreme nasilja

MINISTARKA za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski govorila je o značaju svenarodnog sabora koji se održava danas, 12. aprila u Beogradu.

- Ako smem da budem subjektivna, a možda i objektivna mislim da je ovaj štand poslao snažnu porukudanas i da je u duhu upravo ovog događaja sabiranja oko pravih vrednosti, jer porodica kao temelj, kao nukleus naše nacionalne energije, kao nešto što nikada nismo dozvolili da nam bilo ko oduzme i u onim trenucima kada smo gubili državu i slobodu mi smo svoju nacionalnu snagu crpeli upravo iz porodice i sačuvali smo je uprkos svim vetrovima koji su duvali u različitim pravcima, sačuvali smo našu tradiciju, naše običaje, naš identitet, našu kulturu i naše pamćenje na sve naše pretke i zbog toga mi danas jesmo ovde, ali ključni motiv jeste da budemo čvrsta karika u tom procesu trajanja našeg naroda i da ono što smo mi dobili sačuvano predamo našim potomcima- rekla je Đurđević Stamenkovski.

PITALI SMO GRAĐANE ŠTA PIŠU PREDSEDNIKU: "Ja sa 77 godina ne bi izdržala to što on izdržava"

PITALI smo građane na svenarodnom saboru šta su pisali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Trenutno pišem predsedniku. Zahvaljujem mu se na njegovom strpljenju. Kažem da ja, sa 77 godina ne bi izdržala to što on izdržava. Da sam sretna što živim u ovde. Nažalost, njegovi predhodnici su abolirali ubicu moga sina, i to čim je prešao na drugu stranu ubio dvojicu momaka. Na drugoj strani je, ali nije osuđen. Mi roditelji nismo tužili, jer nikakve pare ne mogu da nadoknade gubitak mog sina i sina mojih prijatelja. Ali ovo što Vučić čini, čini mi se, kao da ih diže iz mrtvih. Oni su uvek sa nama - rekla je Beograđanka.

Deca se igraju i uživaju u prelepom danu

NA ŠTANDU Srbija šume na svenarodnom skupu osvanula je prelepa slika dece koja se igraju i uživijau.

Novosti