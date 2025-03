VUČIĆ RAZVALIO N1: Predsednik izdominirao u Briselu i rasturio sve laži Dragana Šolaka

Tokom obraćanja novinarima posle sastanka s generalnim sekretarom NATO, predsedniku Srbije pitanje je postavio i dopisnik N1 iz Brisela Nikola Radišić.

Foto: Printscreen

Naravno, pitanje je bilo o lažnom zvučnom topu, koji je istinit koliko i kokoške Marinike Tepić iz Morovića.

- Imate snimak da je zvučni top upotrebljen protiv demonstranata? Znam ja o čemu vi pričate, a pričate o glupostima. Ubeđujete me da taj zvučni top koji se nije pomerio od Skupštine neko upotrebio. Nije ga upotrebio niko. I niko ga nigde nije upotrebio, pošto mi niste pokazali nijedan dokaz. Ne možete da pronađete dokaz za nešto što ne postoji. I odlično to znate, nego se bavite trikovima i marifetlucima koji su veoma opasni. Kada vas tera onaj kriminalac da to radite nemojte, odbijte to! - kazao je Vučić, i nastavio:

- Vi to niste videli nigde. Gde je stajao taj top koji ste pucao, kad ste videli? To ste izmislili, to se nije dogodilo. Nijedan strani stručnjak to nije rekao, osim što su rekli ovi Crtini stručnjaci da je "vorteks", a mi "vorteks" nemamo nijedan uvezen nikada u istoriji. Svi strani stručnjaci su jasno rekli da nigde nije bilo nikakvog zvučnog topa. Ali zašto je to vama potrebno? Zato što više ne znate šta ćete sa sobom, ne bi li pokušali da produžite dejstvo obojene revolucije - naglasio je Vučić.

- I pošto znate da to nije istina, onda jedna laž drugu sustuže. Znaju ljudi da ja govorim istinu. Znate i vi i svi drugi, ali je to potrebno da bi se srušila Srbija i da bi najgori lopovi koji će sutra da se pojave u Skupštini i da kažu "formiranje prelazne vlade suštinski cilj i interes", došli na vlast bez izbora i bez narodne volje, pošto ne mogu da pobede na glasanju ni u Parovima i Zadruzi, a kamo li na izborima. Jer majka rođena za njih da glasa neće. Rekao sam vam suštu i preciznu istinu. A što proglašavate teroriste nekoga zato što imate megafone i zvučne topove, jel su to Grčka, Francuska, SAD terorističke države koje imaju takve mašine? Mi ih nikada na našem stanovništvu upotrebili nismo - dodao je on.

- I svako je to video, čuo i bilo je jasno. Ja svoju reč držim, za razliku od vašeg gazde, vlasnika televizije i za razliku od opozicionih političara čija reč ne znači ništa. Ovo im je gluplje od kokošaka iz Morovića, i od sad će biti Morović-megafon opozicija i ništa više od toga - naveo je predsednik na ponovno pitanje o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu u Beogradu.

I naravno da je Vučić dao jasne, čvrste i nepobitne dokaze, ali ono što je posebno zanimljivo jeste kako Šolak tretira svoje zaposlene.

Naime, dok su drugi novinari postavljali pitanja “iz glave”, po svom novinarskom osećaju, kako se uvek i radi, Radišić je imao drugačiji zadatak.

On je morao da čita pitanje napisano iz sveske, koje mu je očigledno neko drugi iz Beograda diktirao.

Šolak ovako ponižava svoje zaposlene, a tako zamišlja i Srbiju, kao državu na dugme, gde bi on slao direktive i čekao da mu svi ispunjavaju želje i klanjaju mu se kao Bogu.