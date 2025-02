BOŽIDAR DOŠAO NA SKUP U SREMSKU MITROVICU DA PODRŽI VUČIĆA: Najviše cenim ono što je uradio

BOŽIDAR Milenković došao je na skup u Sremsku Mitrovicu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Novosti

- Ja sam nekada bio za Slobodana Miloševića, kako je on (Aleksandar Vučić) došao na vlast glasao sam za njega i išao sam po skupovima najviše zbog njega, da ga podržim i da ga podržim u njegovoj akciji. Smatram da ono što je on uradio za 12 godina, da je bio drugi predsednik kao on mi bismo danas bili Švajcarska, gledajući po tome šta je ostavio iza sebe. Najviše cenim ono što je uradio. Ostao sam bez posla pre zato što su ovi (bivša vlast) sve živo rasturili i prodali. Najviše mi je krivo što mladi ne znaju kako su ljudi preživljavali i nisu se bunili, a sada kad imaju sve oni su buntovni. Smatram da nisu krivi, već da ima neko iza njih - rekao je Božidar.