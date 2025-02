HOĆE DA RUŠE CRKVU I PRAVOSLAVLJE: Anarhisti i srbomrzac Gruhonjić imaju istu ideologiju - ovaj simbol sve dokazuje

Cilj je jasan - urušiti moralne i duhovne temelje našeg društva i otvoriti prostor za strane interese i destruktivne ideologije.

Naime, na čelu blokade nalazile su se anarhističke grupe, što potvrđuje i njihov prepoznatljivi simbol - strelica u krugu, istaknuta na transparentima koje su nosili demonstranti.

Nije nikakva tajna da anarhizam otvoreno osporava autoritet države, crkve i drugih institucija. I upravo tu leži razlog zbog kojeg su protesti u Srbiji sve češće praćeni napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu. Cilj je jasan - urušiti moralne i duhovne temelje našeg društva i otvoriti prostor za strane interese i destruktivne ideologije.

Jedan od predvodnika ovakve antisrpske histerije jeste i autonomaš i notorni mrzitelj Srbije, Dinko Gruhonjić, koji se već godinama ističe svojim uvredljivim izjavama na račun srpskog naroda, pravoslavne vere, a poseban trn u oku predstavlja mu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na jednoj od tribina, bez imalo ustručavanja, Gruhonjić je govorio o tome kako će srpske crkve jednog dana biti pretvorene u pabove i mesta za "zabavu"!

- Mislim da u Novom Sadu ubedljivo najružnija crkva, zapravo u naselju Telep, nije nimalo slučajna. Napravili su neku crkvu koja je tako monumentalno odvratna, ali neka grade. Mi ćemo to jednog dana, neke generacije će to skvotirati, to mogu biti dobri pabovi, može se napraviti dobra zaj*bancija - izjavio je Gruhonjić.

Podsetimo, na Savindan na društvenoj mreži Instagram osvanula je skandalozna fotografija na kojoj je prikazan ikona Svetog Save u podrugljivom svetlu.



