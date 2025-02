DA LI JE VUČIĆU UGROŽEN ŽIVOT? Nova saznanja "Novosti" povodom opasnog incidenta sa Vučićevim automobilom

POSLE incidenta koji se dogodio u subotu, kada je na putu prema Mokrinu otpao točak sa službenog automobila u pokretu u kojem je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre" podigli su zaštitu šefa države na najviši mogući nivo. Povređenih, srećom, nije bilo, a MUP je pokrenuo istragu kako bi se tačno utvrdilo šta se desilo sa vozilom u kojem je bio šef države.

Foto: Printskrin

Vučić je posle incidenta prešao u drugi automobil i nastavio obilazak Srednjebanatskog okruga. On je na skupu u Kikindi, više kroz šalu, rekao da mu je "pukla guma" na putu do Mokrina, a na snimku koji se naknadno pojavio vidi se kako sa blindiranog automobila, specijalno namenjenog za prevoz zvaničnika, otpada zadnji levi točak, što je i potvrđeno iz Predsedništva.

Premijer Miloš Vučević očekuje da zvanična istraga utvrdi šta se desilo sa vozilom u kome se nalazio Vučić i dodao da je "sreća u nesreći što nije bilo povređenih i stradalih".

- Sreća je da u tom trenutku nije išlo nijedno vozilo iz suprotnog pravca. Bila je zaista fantastična reakcija pripadnika "Kobri" koji je vozio i reagovao na profesionalan, odgovoran način. Da ne pretpostavljamo i ne nagađamo, kada se ovako nešto desi mora da se utvrdi kako je do toga došlo, posebno kada se desi predsedniku države - naveo je Vučević.

Kako je istakao, nije pitanje da li je to "Aleksandar, Miloš, Jelena, Ana, Milica", nego je "pitanje da je to predsednik države koji se kreće pod posebnim režimom, i njegovo vozilo mora da ima posebne bezbednosne uslove".

Kako "Novosti" saznaju, poslednja promena guma na automobilu šefa države obavljena je prošlog mesca i sada se proverava da li su tom prilikom ispoštovane sve bezbednosne procedure. Neka pitanja juče je javno postavio i Radiša Roskić, nekadašnji načelnik u BIA:

- Voleo bih da vidim bezbednosnu procenu i razloge zbog kojih je predsednik kao štićena ličnost bio u prvom automobilu u koloni, jer one obično sede u srednjem. To je zato da bi vozač iz srednjeg automobila, ako ovaj naiđe na prepreku, to blagovremeno video. A treće vozilo u organizovanoj koloni služi za to da spreči eventualni nepoželjni ulazak sa zadnje strane.

Za Roskića je zanimljiv detalj momenat kada je predsednik izašao iz automobila.

- U momentu kada predsednik izlazi iz prvog vozila, u susret dolazi onaj beli automobil, čini mi se marke "mercedes". Predsednik je u tom trenutku potpuno fizički nepokriven. Dakle, stoji, automobil prolazi, on izlazi, stoji na putu. Pričamo o regiji banatskoj, gde je sve ravno. Prelaskom u drugi automobil, predsednik je praktično ostao bez ikakvog automobilskog obezbeđenja.

Roskić ne isključuje da je reč o nekoj vrsti opomene i da je sve organizovano od strane neistomišljenika predsednika Vučića i njegove političke linije.

Ministar odbrane Bratislav Gašić kazao je da su mere bezbednosne zaštite predsednika Vučića uvek na najvišem nivou i da se usklađuju u zavisnosti od potreba i procena.

- Tu se ne misli samo na neposrednu fizičku zaštitu koju predsedniku pružaju pripadnici "Kobri", nego i na sve druge subjekte u čijoj nadležnosti je bezbednosna zaštita najvišeg državnog rukovodstva - objašnjava Gašić.

Potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin, zahtevajući od nadležnih službi da provere sve okolnosti događaja i da o tome izveste javnost, podseća da je Vučiću pre nekoliko dana "jedan visoki funkcioner moćne zapadne države jedva uvijeno skrenuo pažnju da njegov život može da bude ugrožen ako se obojena revolucija ne završi prelaznom vladom".

- Državnik koji nije uveo sankcije Rusiji i koji je na udaru obojene revolucije dužan je da prestane da potcenjuje pretnje i napade na njegov život. Ne znam šta će pokazati istraga o saobraćajnoj nesreći u kojoj je Vučić srećom izbegao smrt, ali znam - da je stradao - Srbija bi izgubila, ne samo izabranog predsednika i vođu svih Srba, već i državnika koji je okupio većinsku Srbiju i izborio se da budemo jedna od retkih nezavisnih zemalja u Evropi.

Selaković: Pokušaj atentata MINISTAR kulture Nikola Selaković pozvao je nadležne da utvrde šta se tačno dogodilo sa automobilom predsednika, kao i da javnost o svemu što pre bude obaveštena: - Iako ne želim da prejudiciram, imam opravdane razloge za sumnju da je u pitanju pokušaj atentata, nakon kontinuirane kampanje u cilju destabilizacije države pozivima na ubistvo predsednika.

Ovo nije prvi put da je pitanje Vučićeve bezbednosti u fokusu javnosti. Krajem oktobra 2016, u vreme kad je on bio premijer, u blizini porodične kuće u Jajincima, pronađen je sanduk sa naoružanjem. Policija je u okviru istrage pokušaja atentata na tadašnjeg predsednika Vlade, nedugo po otkrivanju oružja u blizini kuće, u jednoj garaži na Novom Beogradu pronašla automobil "reno megan", a u njemu revolver, hekler i veću količinu municije, oko 400 grama eksploziva TNT i dva mobilna telefona koja služe kao detonatori na daljinsko aktiviranje. Kako je tada potvrđeno našem listu, pomenuto vozilo bilo je primećeno u blizini šume u Jajincima.

Neprekidni nadzor ROSKIĆ pojašnjava da automobili iz pratnje predsednika moraju neprekidno biti pod neposrednom fizičkom opservacijom, čak i na terenu, i da moraju biti tehnički savršeno ispravni, naročito kada su u pitanju blindirana vozila, jer kod njih postoje sistemi kojih nema na običnim četvorotočkašima.

Godinu kasnije, septembra 2017, na kružnom toku kod Topčiderske zvezde, dogodio se incident kada je na vozilo u kome je bio predsednik Vučić naleteo automobil "bentli" španskih registarskih oznaka, čiji je vlasnik bivši fudbaler Ivica Dragutinović. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana trojici mladića koji su presekli kolonu u kojoj je bio predsednik.

Uz to, Srđan Lalić, svedok-okrivljeni u procesu prtiv kriminlane grupe Veljka Belivuka, u januaru 2003. otkrio je da je navodni vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer obezbedio pet miliona evra za likvidaciju prvog čoveka Srbije.