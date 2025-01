ČETVRTI ZAHTEV STUDENATA: Povećanje budžeta za visoko obrazovanje u iznosu od 20%

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je istakao da će budžet za visoko obrazovanje biti povećan za 20 odsto, te da je i taj zahtev ispunjen.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- Četvrti zahtev je povećanje budžeta za visoko obrazovanje u iznosu od 20%. Oni su prvo rekli to je očigledno da su naravno prof bili ti koji su sastavili i tražili to za sebe. I prvo su rekli da je potrebno da se poveća 20% pošto nemam potrebu da se ulizujem bilo kome. Ovo radim da cela Srbija vidi da smo u stanju da sve uradimo i ispunimo. A kako će ljudi to da tumače, to je na njima. Povećanje troškova, izračunali smo i odmah rekli: Evo odmah za materijalne troškove. To će ići na plate profesorske. Naša računica je da mi treba da damo oko 104 miliona evra. Ovo će da nas košta 12,1, i ukupni budžet bi bio, pitanje je kako ćemo da izdržimo, 72,6 milijardi. To su ogromna povećanja za profesore i sve druge, ukoliko odluče da rade jednog dana. To je nešto što i u onome što su oni pisali i nadograđivali i izmišljali, sve to što su smislili, uspeli smo i doneli odluku da ispunimo.

- Želimo da uradimo sve ovo i zbog toga što nam je strašno važno da se ti mladi ljudi vrate u klupe i da uče. Važno je da im ponudimo dobre uslove da ne bi išli iz ove zemlje, i da obezbdimo punu stabilnost funkcionisanja ove države.