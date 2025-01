VELIČANSTVEN PRIZOR: Snimak Jagodine dronom Naši reporteri zabeležili su dronom snimak sa Trga u Jagodini gde se održava veliki skup a na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Jagodini su se slile reke ljudi, a kako javljaju naše ekipe još masa naroda stiže na skup. Vijore se zastave, pevaju sestre Golubović Program velikog skupa u Jagodini je počeo nastupom sestra Golubović koje pevaju nesme posvećene Srbiji. Veliki broj građana pokušava da dođe u Jagodinu Zbog velikog broja građana koji i dalje pokušavaju da stignu na skup, početak koji je bio planiran za 17 sati pomeren je za 18 časova. VIJORE SE ZASTAVE SRBIJE: Snimak pred početak velikog skupa u Jagodini Reporteri Novosti koji se nalaze u Jagodini gde će nešto posle 17 časova početi veliki skup koji je najavio predsednik Srbije snimili su trenutnu atmosferu: PREPUN TRG U JAGODINI: Pogledajte snimak sa mesta gde će biti veliki skup Do velikog skupa u Jagodini ostalo je manje od sat vremena a kako javljaju naši reporteri trg je u ovom trenutku prepun. Kako to izgleda pogledajte na priloženom video snimku: Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac SAT VREMENA PRE SKUPA U JAGODINI: Narod se nasovno okupa - očekuje se više desetina hiljada ljudi Pogledajte kako izgleda trg u Jagodini gde se svakog trenutka okuplja sve više ljudi koji dolaze da podrže predsednika Vučića. Mali ispratio ljude za Jagodinu MINISTAR finansija Siniša Mali postavio je na Instagramu sliku iz autobusa sa ljudima koji su krenuli za Jagodinu. - Novo poglavlje počinje sad! Sa kolegama, pred polazak u Jagodinu, na veliki skup ujedinjenja svih onih koji žele da podrže slobodarsku i nezavisnu Srbiju, a na kome će se obratiti predsednik Aleksandar Vučić. Ja sam došao da ih ispratim i poželim im srećan put, a radujem se što ću malo kasnije zajedno sa Anom Brnabić moći da se obratim nekim divnim ljudima u Rakovici. Za Srbiju koja radi! - napisao je Mali na Instagramu. Foto: Printskrin SAT VREMENA PRE SKUPA U JAGODINI: Narod se nasovno okupa - očekuje se više desetina hiljada ljudi Kako javljaju naši reporteri stotine građana stiglo je na trg u Jagodini gde će u 17 časova početi skup. Kako javljaju očekuje više desetina hiljada ljudi. Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kutlača Foto: M. Kutlača POČELO OKUPLjENjE NARODA U JAGODINI: Dva sata pred početak velikog skupa Kako javljaju reporteri "Novosti" koji se nalaze u Jagodini na Trgu gde će u 17h početi veliki skup koji je najavio predsednik Vučić narod je krenuo da se okuplja. Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Tekst potpisa Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac VULIN NA PUTU ZA JAGODINU: Sa članovima svoje partije ide da podrži Vučića Potpredsednik Vlade Republike Srbije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin krenuo je iz Beograda sa članovima svoje partije na veliki narodni skup u Jagodinu kako bi izrazio punu podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i politici očuvanja srpskih nacionalnih interesa. Foto: PS OD POKRETA OČEKUJEMO DA ĆE DA DONESE NEŠTO BOLjE SRBIJI: "Novosti" sa narodom u Jagodini Reporteri Novosti razgovarali su sa građanima Jagodine a uoči skupa koji će biti održan na glavnom gradskom trgu sa početkom u 17 časova: Na mestu gde će danas biti održan skup postavljena je bina. Kako izgleda pogledajte na priloženim fotografijama: Foto: M. Kutlača Foto: M. Kutlača Ekipa "Novosti" nalazi se u Jagodini gde su u toku su poslednje pripreme na Trgu, bina je postavljena, namešta se zvuk. Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac

Tačno u 17 sati veliki skup u Jagodini

SPISAK najvažnijih poslova koji čekaju Srbiju narednih godina, glavni izazovi na unutrašnjem i međunarodnom planu s kojima će se naša zemlja suočavati tokom ostvarivanja tih ciljeva, ali i stvaranje baze kadrova sposobnih da iznesu zacrtani plan i kurs.

Ovo bi trebalo da budu centralne teme na današnjem velikom skupu u Jagodini, na kojem se praktično udara temelj budućem pokretu - nadstranačkoj organizaciji čiji će stožer biti SNS, a koja ima ambiciju da okupi i dosad politički neangažovane ljude iz svih sfera društva.

Na skupu, koji počinje u 17 sati, obratiće se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je nagovestio da sprema govor drugačiji od dosadašnjih, o tome gde i kako Srbija hoće da ide. Skiciranje daljeg puta Srbije, ali i lista najvažnijih poslova, kako je najavljeno, ujedno će biti i odgovor svima koji priželjkuju da se zaustavi Srbija.

Takav scenario, tumače iz vrha vlasti, bio bi po volji mnogim državama, posebno u regionu, a koje značajnu energiju troše upravo na pokušaje da nas zadrže "u leru".

- Mnogima u regionu , Evropi i svetu je cilj, ne samo da Srbija zastane, nego da stane. Kada bude stala, Srbija je gotova - istakao je Vučić, objašnja - vajući zašto je važno osnivanje novog pokreta. - Mislim da je ovo od suštinskog značaja za zemlju, da se oformi delimično novi tim ljudi i energija. Mora da bude i više znanja i dovoljno hrabrosti i želje da se radi i napreduje. Lako je da ne radite ništa, da psujete, pljujete, to može svako. Ali, da radiš i da nešto stvaraš, da nešto učiniš za svoju zemlju - to ne mogu svi.

Ideju o osnivanju pokreta Vučić je lansirao pre više godina, iznoseći i tada da je cilj da se kroz organizaciju drugačiju od stranačke, ubrzaju najvažniji poslovi, uz istovremeno očuvanje glavnih nacionalnih i državnih interesa. Uprkos tome, u delu javnosti plasirana je priča da se u Jagodini sprema - kontramiting.

- To nije nikakav kontramiting, jer skup nije usmeren protiv bilo koga. To je skup ujedinjenja svih pametnih i normalnih ljudi u Srbiji, svih koji ne veruju u "obojene revolucije" izazvane spolja. To je skup ljudi koji žele da podrže slobodarsku, samostalnu i nezavisnu Srbiju. I verujem da će to biti veliki skup, jer će doći ljudi iz tričetiri okruga. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je juče da je pokret za narod i državu od suštinske važnosti za budućnost Srbije i istakla da je to natpolitički i nadstranački pokret. I Brnabićeva je ukazala da pokret treba da okupi i ljude koji dosad nisu bili u politici ili koji se nisu pronalazili u ideologiji partija, ali koji su za "Srbiju koja je stabilna i napredna, za Srbiju mira, demokratije, vladavine prava i institucija". Odgovarajući na pitanje - da li mogu i studenti da budu deo pokreta, ona je za TV Hepi rekla da u tom pokretu ima mesta i za mlade ljude i studente, posebno imajući u vidu da su, kako je rekla, na protestima nosili zastave Srbije i transparente "Nema predaje".

Cilj i iskorenjivanje korupcije

PREMA predviđenom kalendaru, već od 15. marta će biti moguće učlanjenje u pokret, a on će u punom obimu početi s radom od 28. juna, kada se očekuje registracija. U ovom trenutku je sigurno da će pokret aktivno podržati i najavljenu sveobuhvatnu borbu protiv korupcije, a daće i doprinos odvajanju "žita od kukolja". Jer, rečeno je neće biti mesta za one koji su politički angažman koristili za lično bogaćenje ili koji su zanemarivali interese i potrebe građana.

