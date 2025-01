Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se na skupu u Jagodini. Narod je pozdravio Vučića gromoglasnim aplauzom.

- Veliko hvala što ste u ovolikom broju došli u Jagodinu. Ja sam obićao 200 autobusa koji još nisu ušli u Jagodinu. Gotovo da sam zaplakao kada sam video da u tako teškom trenutku velikii boj ljudi želi da brani, luva i štiti svoju Srbiju. Beskrajno vam hvala na tome.

- Zna moja Srbija kako je napadnuta danas, kako je napadnuta spolja i iznutra. Zna naš narod kada je vreme da se usprotivi i da podrži one i o kojima bi mogao mnogo toga ne lepog da kaže, ali zna da su se borili za Srbiju. Kažem to veliko hvala, potpuno svestan težine trenutka u kojem se nalazimo. Na KiM nam pritiskaju narod, pokušavaju da proteraju Srbe i sa severa i sa juga. To onima spolja koji vrše napad na Srbiju ne smeta, naprotiv podržavaju to. To mnogima iznutra nije ni tema, a zašto bi im bila tema kada su Albanci proglasili nezavisnost 2008. a oni su ćutali, pre toga su 2004. srušili manastire i crkve, izvršili pogrom i tada su ćutali. I kada je Crna Gora odlazuila i tada su ćutali. A sada smo čuli, da su imali dogovor da CG ode, da je to bio uslov njihove podrške spolja da osvoje vlast u Beogradu, da se odreknu CG i da se odreknu KiM. I to im nije bilo dovoljno već su opljačkali Srbiju onako kako je niko nikada nije opljačkao. Oni postali bogati, a narod siromašniji nego ikada. Oni danas hoće da se vrate na vlast, hjoće da zloupotrebe decu ne bi li se vratili na vlast. Šta nam se sve danas događalo, da moramo da trpimo najstrašnije laže od jednog belosvetskog kriminalca kakav je Šolak.

Podsetio je da je Šolak danas slagao da je autobusk koji je krenuo za Jagodinu pregazio devojku na Autokomandi.

- On je danas objasnio narodu da je autobus sa pristalicama SNS povredio devojku, a onda se ispostavilo da nikakav autobus nije ni dodirnu nikakvu devojku, ali baš ih briga. Onda su rekli da su neko kuče negde zgazili. Ne postoji stvar koju nisu izmislili. Danas je bilo 7 hiljada dece na ulicama brograda, maloletne dece, decu su izvodili na ulice, decom su pokušavali da ucene Srbiju, tom divnom našom decom su pokušavali da se dokopaju vlasti i Đilas i Šolak i Manojlović. Decu koja nemaju pravo glasa su pokušali da zloupotrebe. Mi nismo i nikada nećemo decu da zloupotrebljavamo.

Kaže da je danas na ulicama bilo manju

- Ne damo Srbiju!

Osvrnuo se na Oliveru kao hrabru majku i na studenta koji samo želi da studira.

- Mogli ste da vidite hrabru majku i divnog studenta koji je zahvalan Srbiji što mu je omogućila da studira. Mogli ste da vidite, s ponosom kažem hvala profesoru Macutu, slučajno znam Đuro Macut nikada nije bio u politici, a najbolji je endokrinolog u jugoistočnoj i centralnoj Evropi. Došao je da pokaže, sa kolegama lekarima, da su spremni da se bore za Srbiju i da znaju da je težak posao koji obavljaju.Ne brinite, govoriću o onome što je najvažnije, a to je kako ćemo Srbiju smestiti tamo gde joj je mesto do 2032. godine. Dolazeći ovde, ja sam gotovo plakao, nisam verovao kad su rekli koliko se ljudi očekuje. Znam koliko je teško svima, mislio sam neće ljudi pod tim pritiskom imati hrabrosti da dođu, a onda kada sam vas video u tolikom broju, pomislio sam da nema ništa bolje nego biti vaš predsednik, predsednik Srbije. Ali ja sam predsednik i oni koji su me danas vređali. Danas kada su prolazili pored Predsedništva, izašao sam na terasu, oni su me gledali i samo je jedna devojka nešto uvredljivo uzvikivala ostali se čudili, a moj posao je da brinem o njima, o tom anđelima koji pokušavaju njima da manipulišu - naveo je.

- Ne mogu da pobede na pošten način, pa bih najgorim trikovima da se dočepaju fotelje. Mi moramo da razgovaramo sa tom decom. Deca moraju da idu u školu, njima je mesto u školi, knjige a ne zvona i praporci. A što se studenata tiče, uprkos svemu, pozivam ih na dijalog, da nam kažu šta nije ispunjeno, pa dajte ispunićemo. Dođite, recite šta nije ispunjeno. Nećete kod mene, kažite nam javno, kažite nam, nemojte da mislite da ja ne znam da ne postoji, ali je moje da pitam još jednom. Želimo da se vratite u studentske klupe, da učite i napredujete, kažite koji nije ispunjen, evo ispunićemo - dodao je.

Dodaje da su studenti moljeni da ne rade to, da prijave skup, jer policija ne može da čuva ako ne zna da skup postoji. Ni danas nije prijavljen nijedan skup nigde.

- Molili smo ih i nisu prijavili ni danas, a policija je u civilu uhapsila devojku koja je danas zaštitila studentkinju, ali pomozite nam, samo recite kad hoćete i gde da organizujete te skupove. Ovako je sve protivzakonito. Ti incideti odgovaraju samo Šolaku, Đilasu i njima. Oni traže da se nešto loše desi, ne bi li mogli da upravljaju državom na kriminalan način, onako kako su upravljali pre jednu deceniju i malo duže od toga. A zšto neko da strada? Da bi se neko dočekao od političara fotelja, da nas vrate u vreme kada smo imali stopu nezaposlenosti 26 odsto, da nas vrate u vreme kada je prosečna plata bila 320 evra, da nas vrate u vreme kada niko u Srbiji nije radio. Da nas vrate u vreme kada smo se izvinjavali svima u regionu, kada smo ljude u crnim džakovima, Srbe koji su branili našu zemlju, pakovali u džakove i sprovodili do haškog tribunala. Da se vrate na vlast oni kojin bi i danas da hapse sve Srbe zato što su Srbi.-

Predsednik dodaje da žele da se vlast vrate one koji bi hapsili danas Srbe, samo zato što su Srbi, koji su napunili svoje džepove, a ti narode, ti si glup pa zato nemaš 600 miliona evra u svojim džepovima.

- Nemaju šta da vam ponude, žive na tim nesrećama i tragedijama. Ja sam večeras posebno emotivan, rekao sam vam jedan razlog, a onda sam video moje prijatelje koji su izgubili decu u napadu onog monstruma Blažića. Oni su naša braća, došao sam da im izjavim saučešće, a na kraju smo se zajedno isplakali. Još jedno dete stradalo ni krivo ni dužno, a ti ljudi trpe svoj bol. Sami su došli, nisam ih ni pozvao, kažu da su hteli da dođu, uplašila se Srbija napada. Gandi je rekao strah je ubica duše, zato sam vam zahvalan jer ste pokazali koliko hrabrosti i morala, časti, ponosa i dostojanstva imate u ovim trenucima - naveo je.

- Danas živimo u svetu prepunom izazova. Ovde nema Đilasa, Marinike i svih ostalih, naše je da sagledamo geopolitičke okolnosti. Hoće da nas vrate na 2000. godinu kada smo bili pokoreni, kada je neko drugi odlučivao u ime Srbije, da nam kažu da ne možemo da budemo nezavisna zemlja, da nas vrate u to doba, da nam kažu uvedite sankcije, a nećemo uvoditi ni Rusiji, ni drugim našim prijateljima. Razgovaraću uskoro sa Putinom da vidimo kako ćemo rešiti probleme oko uvedenih sankcija i naći ćemo rešenje. Naćićemo najbolje rešenje za Srbiju. Snaga Srbije je u našoj samostalnosti, našoj nezavisnosti, a mnogi to hoće da sruše, a mi to nećemo dati. Naša snaga je u našoj samostalnosti, odlučnosti da čuvamo sebe i korene, ali i svoju budućnost.

O pokretu

- Zašto pokret? Uz sve što smo uspeli da uradimo, postoje stvari kojima nisam zadovoljan, i osećam to i osećate to i vi, i znam da vi koji ste ovde prisutni niste zadovoljni svim stvarima, od lokalnih moćnika, od toga što ne brinu o narodu i ne može niko živ do njih da dođe. Do toga što i mnoge ministre ne možete da čujete i vidite do toga da mnogi od njih gledaju kako će sebi nešto da oposle, a manje brinu o narodu, do svega toga da ima nezadovoljstva objektivnim problemima i ja to razumem. To ćete vi, narode da počistite, a ja ću samo da vam pomogne. Zašto pokret? Pa da nismo napravili pokret, ne bismo da imamo profesora Macuta, ni ovog dečaka, studenta Pavlovića, sa svim desetkama uz sebe da imamo. Teško da bismo mnoge od vas mogli da završimo, jer bi ljudi rekli hoćemo da se nešto promeni. Ovde nije reč ni o meni, ni Đilasu, Mariniki, Dačiću... Ovde je reč o vama, zato nam je potrebna nova energija, a ne povratak u prošlost i onih koji bi manipulacijom na vlast! Imamo mnogo vrednih i dobrih ljudi koji to mogu da urade, i zato od 15. marta biće moguće i nikoga nećemo da molimo a svi su dobrodošli. Vidim da se Ivica nešto femka, neće niko da se utapa nigde. Hoćeš-nećeš? Narod hoće napred, narod hoće u budućnost, hoće napred. Ne razumeš, nisi razumeo narod - izjavio je Vučić.

- Uništili su sve, aerodromi su bili ruglo, prugu 0 kilometara izgradili, a jedino u čemu su se iskazali je zarađivanje političkih poena na tragedijima. Oni imena nemaju onih koji su stradali, uvek je samo bes i agresija i napadajte i udarajte i uništavajte ovo i ono. E, mi nećemo bes, mi ne razbijamo ništa, hoćemo mir i stabilnost! I ponudili smo im — nikada nemojte da zaboravite, nismo ih molili za milost, molili smo za izbore, nisu nam dali. Oni kažu da neće referendum, tj. da neće demokratiju, već da izađu na ulice i da dođu na vlast. E preko ulice ne možete na vlast. Večeras je Miloš u Futogu, Siniša i Mali u Rakovici, krenite po celoj Srbiji i borite se.

Spomenuo je i pokrete na severu Vojvodine, pod spoljnim uticajem.

- Ima jedna važna stvar, opasni se pokreti na severu Srbije događaju. Opasni i sve spolja podstaknuti. Direktno spolja podstaknuto. Oni bi da vraćaju nekakve autonomije i da daju Vojvodini status republike, misleći da će tako da je odvajaju od Srbije. Neki su me, čak spolja savetovali "prihvati tu širu autonomiju, daj im to dok još možeš, time ćeš ublažiti oštricu napda na sebe i na vlast u Srbiji". Ja sam samo rekao da ja žrtvujem svoju zemlju zbog svoje fotelje, pa vi niste normalni. Za mene ništa na svetu nije važnije od moje Srbije. Ja vama da dajem Vojvodinu da biste vi odustali od rušenja na ulici, pa probajte da radite šta hoćete, ali Srbiju vam ne damo i nikada je nećemo dati. Nego šta nego Kosovo je Srbija, hvala vama rudarima iz Resavice, Kostolca, svim rudarima koji su večeras sa nama.

Dotakao se i uništavanja srpske zastave.

- Danas su povraćali na našu zastavu u nekom performansu, nešto što je za nas nešto najsvetije. Ona nas je održala, ta trobojka. Svi ste dobrodošli u pokret budućnosti, a ne povratka u prošlost. Nastavićemo da vraćamo ljude u Srbiju, da povećavamo platu i penzije, gledaćemo i čuvaćemo našu decu i studente, širom su im otvorena vrata — jedino što nismo spremni je da na vlast vraćamo one koji su ponizili, uništili i pljačkali Srbiju. Beskrajno vam hvala na ovom veličanstvenom skupu, što volite Srbiju, što mislite na budućnost zemlje. Ja neću da bacam i povraćam po našoj zastavi, već da pred vama zavijorim barjak, da živi naša Srbija. Beskrajno vas volim, hvala - završio je Vučić.

Najpoznatiji srpski endokrinolog u pokretu

Đuro Macut, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i doktor endokrinolog UKCS, obratio se okupljenima, jedan od mnogobrojnih profesora, doktora i stručnjaka iz raznih oblasti.

- Za sve vreme svoje lekarske prakse nisam bio član nijedne političke stranke ili lobija, i sve što sam uspeo je moja zasluga. I u tom periodu, u poslednjih nekoliko godina, nastao je značajan uzlet zdravstvenog sistema u Srbiji, tako da se našim građanima omogućila najsavremenija dijagnostika, najnovije terapijske procedure, mogućnosti za lečenje, i da se deci obezbede lekovi koji su životno važni. Moramo nastaviti putem uzajamne saradnje, veze između saradnika, studenata, i njihovih nastavnika na medicinskim fakultetima u Srbiji - naveo je doktor Macut.

Kako je dodao, svi zajedno moraju planirati razvojni put koji će trasirati kolege koje su okupljene.

Obraća se Miloš Pavlović

Treći govornik je Miloš Pavlović koji ima 21 godinu i rođen je u Doboju, a danas je treća godina Medicinskog fakulteta u Beogradu sa prosekom 10.

- Nisam član nijedne partije i nikada nisam bio. Osećam veliko uzbuđenje što učestvujem u stvaranju pokreta koji će naći način da okupi sve nas koji bismo želeli da učestvujemo u razvoju naše zemlje. Ja ću ugraditi sve ono što imam i moje znanje. Kada sam bio mali dečak sanjao sam da postanem lekar. Ova zemlja je stala iza mene kada je meni bilo najpotrebnije, i dala mi priliku da se obrazujem i usavršavam svoje znanje. Moje studije se finansiraju iz budžeta i studije 120.000 drugih mladih ljudi. Živim u domu i hranim se u studenstskoj menzi. Stipencista sam ministarstva prosvete.

Samo ujedinjeni možemo doprineti pozitivnim promenama i napretku Srbije.

- Mladi ljudi moraju biti simbol ujedinjenja i jedinstva. Blokade mogu biti atraktivne, ali se pravi napredak postiže dijalogom, uz poštovanje institucija i njihove uloge. Danas je nikad teže stati iza svog mišljenja. Zato kažem da ovim putem izražavam svoju podršku daljeg razvoja zemlje u kojoj želimo da ostanemo. Moja najveća želja je da ostanem u Srbiji i da lečim svoj narod. Budućnost Srbije je nešto od čega ne odustajemo! Svaki pojedinac ima jednake šanse, Srbija je iznad svih nas, a nama je sada više nego ikada potrebna sabornost. Živela Srbija - završio je student.

Obraća se Ivica Dačić

Drugi govornik na skupu je predsednik SPS i ministar policije Ivica Dačić.

- Okupila nas je jedna najvažnija tema a to je Srbija. Želim da u ime domaćina, mislim na porodicu pokojnog palme, koja je ovde prisutra. Znate da je Dragan bio porodičan, njega je nasledio sin Dalibor. Nikada mi nije bilo jasno kako jedna mala zemlja je osuđena da proživljava toliko nepravdi. Kako jedna mala zemlja može da doživi toliko nepravde, bombardovanje, nelegalno i jednostrano prograšenje nezavisnosti Kosova. I kad malo bolje razmislim Srbija nije mala. Srbija treba da bude velika i stabilna i da u njoj vlada bratstvo i jedinstvo. Da svi budemo zajedno u odbrani Srbije i zato smo mi ovde. Naš se odgovor meri veličinom nepravde koja nas je zadesila. Lažu o nama da smo genocidan narod, da smo faktor nestabilnosti u regionu. O nama nameću laži koji smo trenutno u vlasti. Odgovor svih nas treba da bude zajednički odgovor. Srbija je jaka onoliko koliko je jedinstvena i ne smemo nikome da dozvolimo da nas zavadi. Hoćemo mir, mi Srbiju nećemo dati i pružićemo otpor neprijateljima Srbije.

Obraća se Olivera Jovović

Prva govornica na skupu je Olivera Jovović, predsednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije-NORBS.

- Teško je odvojiti lepotu naše zemlje od dobrote naših ljudi. Ali pre svega, ja sam majka dvoje dece. Moj mlađi sin Matija je odličan učenik trećeg razreda osnovne škole, a razloga je više što sam ovde. Zbog istine, jer istina oslobađa, a tu sam i zbog moje priče. Pre samo nekoliko godina stajala sam pred zidom straha, tuge... Suočena s činjenicom da će moj sin umreti jer leka za njegovu dijagnozu nije bilo. U jednom trenutku se pojavio lek, ali je bio toliko skup, da je bio rezervisan samo za najbogatije ljude u najbogatijim zemljama. Taj crni zid je delovao nepremostiv. Nije se ni pričalo ni pisalo tada o tom leku - navela je hrabra majka.

Ipak, 2017. godine odlučuje da se obrati ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, kada kreću pregovori sa proizvođačima leka.

- Počelo je niotkuda, a danas živimo u državi u kojoj je sve moguće. Jedna smo od retkih zemalja koja leči pacijente sa sve tri terapije u trošku države za SMA (spinalna mišićna atrofija). Danas nije SMA nije smrtna presuda. Završavam sa srećnim krajem, moj sin Matija ide u školu, srećno je dete. Mi smo danas srećna porodica, jer smo kao grana mogli da se oslonimo na čvrsto drvo, a to drvo je naša Srbija - završila je majka i dočekana sa gromoglasnim aplauzom.

- Mi smo danas srećna porodica jer smo mogli da se oslonimo na jako i čvrsto drvo, a to drvo je naša Srbija. Za tri dana slavimo Svetog Savu i treba da budemo jedinstveni. Treba da mirimo zavađenu braću kako ih je samo on mirio. Jedinstvo je naš spas, a nesloga put u propast. Živela Srbija - poručila je Jovović.

Sestre Golubovićprevaju himnu Srbije

Sestre Golubović otpevale su himnu Srbije na trgu u Jagodini.

NOVI SNIMCI DRONOM: Veličanstveno - masa ljudi na velikom Vučićevom skupu

Na proloženom video snimku koji je zabeležen dronom prikazana je reka ljudi koja se nalazi u Jagodini a koja je došla da pruži podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

VESELO U JAGODINI: Prelepa atmosfera sa trga

Reporteri "Novosti" zabeležili su deo atmosfere sa Trga u Jagodini. Kako to izgleda pogledajte na priloženom video-snimku:

VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK SA ISTORIJSKOG SKUPA: Reke ljudi još dolaze - hvala Jagodino, hvala Srbijo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i zahvalio se ljudima koji su došli i još dolaze na skup u Jagodini.

- Reke ljudi još dolaze. Hvala Jagodino, hvala Srbijo - napisao je Vučić.

VELIČANSTVEN PRIZOR: Snimak Jagodine dronom

Naši reporteri zabeležili su dronom snimak sa Trga u Jagodini gde se održava veliki skup a na koji je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U Jagodini su se slile reke ljudi, a kako javljaju naše ekipe još masa naroda stiže na skup.

Vijore se zastave, pevaju sestre Golubović

Program velikog skupa u Jagodini je počeo nastupom sestra Golubović koje pevaju nesme posvećene Srbiji.

Veliki broj građana pokušava da dođe u Jagodinu

Zbog velikog broja građana koji i dalje pokušavaju da stignu na skup, početak koji je bio planiran za 17 sati pomeren je za 18 časova.

VIJORE SE ZASTAVE SRBIJE: Snimak pred početak velikog skupa u Jagodini

Reporteri Novosti koji se nalaze u Jagodini gde će nešto posle 17 časova početi veliki skup koji je najavio predsednik Srbije snimili su trenutnu atmosferu:

PREPUN TRG U JAGODINI: Pogledajte snimak sa mesta gde će biti veliki skup

Do velikog skupa u Jagodini ostalo je manje od sat vremena a kako javljaju naši reporteri trg je u ovom trenutku prepun. Kako to izgleda pogledajte na priloženom video snimku:

SAT VREMENA PRE SKUPA U JAGODINI: Narod se nasovno okupa - očekuje se više desetina hiljada ljudi

Pogledajte kako izgleda trg u Jagodini gde se svakog trenutka okuplja sve više ljudi koji dolaze da podrže predsednika Vučića.

Mali ispratio ljude za Jagodinu

MINISTAR finansija Siniša Mali postavio je na Instagramu sliku iz autobusa sa ljudima koji su krenuli za Jagodinu.

- Novo poglavlje počinje sad! Sa kolegama, pred polazak u Jagodinu, na veliki skup ujedinjenja svih onih koji žele da podrže slobodarsku i nezavisnu Srbiju, a na kome će se obratiti predsednik Aleksandar Vučić. Ja sam došao da ih ispratim i poželim im srećan put, a radujem se što ću malo kasnije zajedno sa Anom Brnabić moći da se obratim nekim divnim ljudima u Rakovici. Za Srbiju koja radi! - napisao je Mali na Instagramu.

SAT VREMENA PRE SKUPA U JAGODINI: Narod se nasovno okupa - očekuje se više desetina hiljada ljudi

Kako javljaju naši reporteri stotine građana stiglo je na trg u Jagodini gde će u 17 časova početi skup. Kako javljaju očekuje više desetina hiljada ljudi.

POČELO OKUPLjENjE NARODA U JAGODINI: Dva sata pred početak velikog skupa

Kako javljaju reporteri "Novosti" koji se nalaze u Jagodini na Trgu gde će u 17h početi veliki skup koji je najavio predsednik Vučić narod je krenuo da se okuplja.

VULIN NA PUTU ZA JAGODINU: Sa članovima svoje partije ide da podrži Vučića

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin krenuo je iz Beograda sa članovima svoje partije na veliki narodni skup u Jagodinu kako bi izrazio punu podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i politici očuvanja srpskih nacionalnih interesa.

Foto: PS

OD POKRETA OČEKUJEMO DA ĆE DA DONESE NEŠTO BOLjE SRBIJI: "Novosti" sa narodom u Jagodini

Reporteri Novosti razgovarali su sa građanima Jagodine a uoči skupa koji će biti održan na glavnom gradskom trgu sa početkom u 17 časova:

Na mestu gde će danas biti održan skup postavljena je bina. Kako izgleda pogledajte na priloženim fotografijama:

Ekipa "Novosti" nalazi se u Jagodini gde su u toku su poslednje pripreme na Trgu, bina je postavljena, namešta se zvuk.

