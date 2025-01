ZAVRŠENA SEDNICA GLAVNOG ODBORA SNS: Vučević - Podrška Srpskoj listi, kao i formiranju pokreta za narod i državu (VIDEO)

Sednica je zatvorena za javnost, a nakon sednice predstavnicima medija obratio se predsednik SNS Miloš Vučević.

Tema je bila analiza političke situacije i diskusija je bila široka, rekao je on.

- SNS daje nepodeljenu podršku Srpskoj listi na izborima na KiM - kaže Vučević.

Pozvao je sve Srbe na KiM da glasaju za Srpsku listu jer izborom te liste štitimo i čuvamo srpski narod na KiM i srpsku državu na KiM.

- SNS podržava ideju za formiranje pokreta za narod i državu, onaj pokret koji je najavljivan kao ideja. Sazreli su politički uslovi i verujem da skupom u Jagodini krećemo u taj proces i očekujemo da taj pokret bude ne samo stranački - rekao je on.

SNS jedino priznaje izbornu volju građana i vlast se menja na izborima, dodao je.

- Nećemo podržati bilo kakvu prelaznu vladu i bilo kakvu vladu koja nije odraz izborne volje građana. Pružićemo politički otpor urušavanju naše države, urušavanju institucija. Nasilno rušenje institucija je apsolutno neprihvatljivo - rekao je Vučević.

Apelovao je da svi spuste strasti što se tiče škola.

- Škole nisu mesto za politiku. Svako ima pravo na mišljenje i politički aktivizam, ali nemojte decu uvlačiti u političke sukobe, to se nikada nije radilo. Škole moraju biti van politike. Profesori i nastavnici imaju pravo na svoje političke stavove, ali ne u školi - rekao je Vučević.

Borba protiv korupcije koja treba da dobije novi zamah vrlo brzo će biti vidljiva za građane Srbije, najavio je.

- Mi nismo pričali o političkoj borbi u školi, već su ljudi podelili mišljenje da je to nečuveno. Da neko nekome zabrani da uvede u školu?! To su neverovatne scene. Želite promene time što zabranjujete đaku da uči ili profesoru da predaje? Da li je to put za vraćanja ugleda škole? - pitao je on.

FOTO: Novosti

Prosvetna inspekcija će da radi svoj posao, ali to ne sme da bude inkvizicija i lov na veštice, navodi.

- Država mora da da šansu svima da se vrate u sistem. Zamolio bih roditelje da se ne svađaju međusobno i da ne dele decu - rekao je Vučević.

Danas veći broj škola radi, to jest manji broj škola je u nezakonitoj blokadi, podsetio je on.

- Mnogo sam ponosan na đake koji su i pored opstrukcija ulazili na časove. To su hrabri mali ljudi koji možda i nisu svesni situacije. Pozivam sve da se vrate u klupe - rekao je on.

Foto M. I.