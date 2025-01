GUST RASPORED VUČIĆA U DAVOSU: Predsednik se obratio - Niz susreta prvog dana posete (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovogodišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji se održava od danas do 24. januara. Predsednik Vučić imaće u Davosu niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima

Foto: Printscreen/Instagran

Vučić se obratio iz Davosa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa.

- Imao sam danas važne sastanke. Imao sam sreću da sretnem Ursulu kao jednog od dvoje ili troje najmoćnijih gostiju ovog foruma. Mislim da ćemo sutra imati i duži razgovor. Razgovarao sam sa osnivačem i ljudima koji vode forum - naveo je predsednik.

- Razgovarao sam i sa predstavnicima jedne od najpoznatijih kompanija koja se bavi onim što mi nazivamo letećim automobilima i sa njima smo već potpisali neku vrstu memoranduma i napravili dogovor za Ekspo 2027. godine. Mene je na primer interesovalo šta se dešava ako naiđe jato ptica, da li može mašina da bude ugrožena. Zaista ne može i sigurnije je mnogo od helikoptera jer imaju 12 mašina sa 6 baterija dijagonalno povezanih, u svakom trenutnu imaju dovoljno snage da vas sigurno prizeme. Mi hoćemo to da da pokažemo na Ekspu, da smo zemlja koja se najbrže modernizuje i najbrže raste u Evropi. Već smo krenuli da dogovaramo kupovinu najmanje 3 letelice sa kompletnim bezbednosnim paketom. Razgovaramo i sa našim kineskim prijateljima, oni to rade drugačije. Kinezi su dosta razvili te leteće automobile i u nekoliko gradova imaju i mi ćemo da žurimo da probamo do sredine 2026. godine da sredimo sve što se tiče priprema i regulative, da bismo mogli 2027. da se vozimo u tim automobilima. Jer je to važno i zbog mladih ljudi - kada vide da Srbija prihvata nove tehnologije onda oni žele da pokažu i to stvara novu kvalitativnu bazu za razvoj takvih kadrova i ljudi, i mislim da su to velike stvari za našu zemlju - rekao je Vučić u obraćanju.

Foto: Printskrin TV Pink

Celokupno obraćanje predsednika pročitajte u našem posebnom blogu KLIKOM OVDE.

Vučić sa Švabom o temama foruma koje oblikuju novu etapu u geopoličkim odnosima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se danas u Davosu sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klausom Švabom sa kojim je razgovarao o ključnim temema foruma koje, kako je naglasio, već uveliko oblikuju novu etapu u geopolitičkim odnosima.

"Srdačan kratak susret sa Klausom Švabom i brza razmena mišljenja o ključnim temama WEF25 koje već uveliko oblikuju novu etapu u geopolitičkim odnosima. Srbija deli konstruktivni optimizam uvaženog domaćina, spremna da zauzme svoje mesto u najvažnijim političkim i ekonomskim krugovima, čiji brojni predstavnici su se okupili i na ovogodišnjem svetskom ekonomskom forumu", naveo je Vučić na instagram nalogu ''budućnostsrbijeav''. Predsdnik se sastao i sa izvršnim direktorom Svetskog ekonomskog foruma Mirekom Dušekom.

Susret sa Ursulom fon der Lajen

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

"Uvek je lepo sresti iskrenog prijatelja Srbije, kao što je @ursulavonderleyen. Kratka razmena mišljenja o aktuelnoj situaciji u svetu i regionu, a fokus na ubrzanje evropskog puta Srbije", napisano je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

Gust raspored predsednika

Programom posete planirani su i brojni susreti sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija, kao i sa predstavnicima zemalja koje će učestvovati na izložbi Ekspo 2027.

Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, predsednik Vučić prisustvovaće nizu skupova, diskusija i sesija svetskih lidera, navedeno je u saopštenju. Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma (VEF) počinje danas u Davosu pod sloganom "Saradnja za Inteligentno doba". Kako je navedeno na zvaničnom sajtu Svetskog ekonomskog foruma, Vučić će govoriti i na skupu u Davosu "Kako projektovati moć Evrope" u četvrtak, u 11.30 sati, na kome će se diskutovati kako Evropa može bolje da iskoristi snagu svog jedinstvenog tržišta i diplomatske mreže, kao i da iskoristi zamah u zelenoj tranziciji.

Među govornicima na tom skupu biće i komesar za trgovinu i ekonomsku bezbednost, međuinstitucionalne odnose i transparentnost u Evropskoj komisiji Maroš Šefcovič i premijer Jermenije Nikol Pašinjan.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Kurti uz NATO opoziciju