VUČIĆ SE OBRATIO IZ DAVOSA: Niz važnih sastanaka danas - Sledi borba protiv korupcije bez izuzetaka (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa.

Foto: Printskrin TV Pink

- Imao sam danas važne sastanke. Imao sam sreću da sretnem Ursulu kao jednog od dvoje ili troje najmoćnijih gostiju ovog foruma. Mislim da ćemo sutra imati i duži razgovor. Razgovarao sam sa osnivačem i ljudima koji vode forum - naveo je predsednik.

- Razgovarao sam i sa predstavnicima jedne od najpoznatijih kompanija koja se bavi onim što mi nazivamo letećim automobilima i sa njima smo već potpisali neku vrstu memoranduma i napravili dogovor za Ekspo 2027. godine. Mene je na primer interesovalo šta se dešava ako naiđe jato ptica, da li može mašina da bude ugrožena. Zaista ne može i sigurnije je mnogo od helikoptera jer imaju 12 mašina sa 6 baterija dijagonalno povezanih, u svakom trenutnu imaju dovoljno snage da vas sigurno prizeme. Mi hoćemo to da da pokažemo na Ekspu, da smo zemlja koja se najbrže modernizuje i najbrže raste u Evropi. Već smo krenuli da dogovaramo kupovinu najmanje 3 letelice sa kompletnim bezbednosnim paketom. Razgovaramo i sa našim kineskim prijateljima, oni to rade drugačije. Kinezi su dosta razvili te leteće automobile i u nekoliko gradova imaju i mi ćemo da žurimo da probamo do sredine 2026. godine da sredimo sve što se tiče priprema i regulative, da bismo mogli 2027. da se vozimo u tim automobilima. Jer je to važno i zbog mladih ljudi - kada vide da Srbija prihvata nove tehnologije onda oni žele da pokažu i to stvara novu kvalitativnu bazu za razvoj takvih kadrova i ljudi, i mislim da su to velike stvari za našu zemlju - rekao je Vučić.

Izjavio je potom saučešće porodicama stradalih u požaru u staračkom domu u Barajevu.

- Želim da izrazim saučešćže porodicam stradalih u staračkom domu kod Barajeva. Zadovoljan sam brzom reakcijom Višeg tužilaštva, verujem i da će policijska istraga do kraja pokazati, iako su mi javili da je neko od očevidaca rekao da je jedan od štićenika upoaljačem valjda dušek zapalio, ali je na istražmnim organima da utvrde to. Od mene još jednom saučešće - naveo je on.

Foto: Printskrin TV Pink

O novom predsedniku Amerike

- Ne mogu da govorim da sam od danas, kada Donald Tramp postaje predsednik Amerike, ne mogu da govorim kao analitičar, što sam mogao do sada sebi da priuštim, on je predsednik SAD, videćemo šta će on da govori. Mislim da će njegovu vladavinu da okarakterišu 3 stvari. Mislim da će da se bori protiv duboke države u SAD, da uštedi novac za svoje projekte, i borbu protiv migracija, ali i za energetsko razvijanje SAD jer sagledava da je energetika ta koja će nositi svet u narednih 20 godina, a da će biti mnogo problema. I mi znamo, ali smo isuviše mali da možemo na to da utičemo. I energetika i hrana, to će biti ključne stvari u narednih 20 godina, čak i voda.

Kaže da je razgovarao sa nekim od najbližih Trampovih ljudi i srodnika.

- Ono što se meni čini je to da je on govorio o Kanadi jer oni imaju proporcijalno najviši suficit u odnosu na SAD, pa onda evropske zemlje i Kine. Kina je potrebna i Masku i Americi, i moraće da naprave neki dogovor sa Kinom, mislim da će gledati da minimalizuje značaj Evropske komisije i evropskih institucija, ali ne mogu da kažem da sam srećan zbog toga, a onda će da gleda kako da uspostavi odnose pojedinačno sa državama članica i da pokazuje američku snagu.

Predsednik je istakao da EU ima suficit samo u robi 132 milijarde, 200 milijarde u robi i uslugama, u odnosu na SAD i da Tramp posmatra stvari logično i racionalno.

- Treća stvar, mislim da je Tramp sebi namenio istorijsku ulogu — zaustavljanje rata Rusije i Ukrajine, ne mislim da će to biti lako, ali verujem da će dati sve od sebe. To su glavne stvari kako ja vidim, ali će on o tebi govoriti, ne mogu o tome sada, ali je ovo jedan od istorijskih dana u Americi. I ne samo za SAD. Ne mislim da se Tramp šali povodom svega ovoga - naveo je.

Foto: Printscreen

O novom pokretu

- 15. marta će biti moguće učlanjivanje, do tada vršimo pripreme, potrebno je mnogo priprema da se uradi, pogotovo ako želite da taj jedan veliki pokret preuzme odgovornost za budućnost Srbije, ali do tada mnogo toga moramo da menjamo, da se oslonite na nove ljude, neukaljane u politici, ili koji nisu dobili šansu u politici, a mi u Srbiji imamo mnogo pametne ljude koji to žele, koji žele pristojnu Srbiju, koji žele da rade i da se bave rezultatima, a ne svađama, trzavicama, uvredama na račun političkih protivnika i svega drugog. Za jednu pristojnu državu u budućnosti, to mora da bude pokret koji bi trebalo da definiše ciljeve Srbije posle 2027. godine, do 2027. imamo mnogo ambicija koje moramo da ostvarimo — 1400 prosečna plata, potpuno drugo lice Srbije, mnogo više nt parkova, urađen Ekspo, mnogo više pruga, puteva, stadiona, bolnica, svega što nam je potrebno. Neko mora da počne da razmatra i u kontekstu geopolitičkih promena - gde je pozicija Srbije i to moraju da učine najodgovorniji ljudi, a ne oni koji misle da je samo trenutak da dođu na vlast i da iz dana u dan gledaju kako da tu vlast sačuvaju, ne razmišljajući o budućnosti, već samo kako da svoje džepove popune. Tako da mislim da će naići na veliki odjek, pozivam ljude iz Pomoravlja, Šumadije, Centralne Srbije da dođu na taj skup, a onda ću ja ići na male skupove da slušam njih, 15, 20, 30 ljudi, da vidim šta je to što zameraju, vide kao loše, trebalo bi veoma brzo da se vide prvi rezultati u žestokoj borbi protiv korupcije, mnogo toga dolazi, posvetićemo se, posle ovoga ću imati manje putovanja u inostranstva, gledaću da otkazujem pomalo, pa da ostanem u Srbiji malo duže - dodao je.

Foto: Printskrin TV Pink

O početku drugog polugodišta u školama

- Danas je bilo, da znaju ljudi, 77,6 odsto škola je radilo potpuno regularno. Ali je bilo podele u ovih ostatak 20 odsto, neki su radili prva dva sata, a neki nisu, a neki nisu prva dva sata, bilo je i takvih pola, a ovih je bilo pola. Po 10, 11 posto je to bilo raspoređeno. Sutra će biti drugačije, sutra će biti više ovih što rade, ali država će raditi svoj posao, i nema tu pardona, ne zato što nekoga volite ili nevolite, već jer nemate vi pravo da se zbog svojih stavova igrate sudbinom dece. Kada vodite osnovnu školu, to što vi imate političke želje, snove, to je vaša stvar, to ostavite za izbore, radite šta hoćete, ali ne u školi. A to da dovodite roditelje i političare i da zabranjujete deci da uđu u škole, jel stvarno mislite da neće biti reakcije, pa biće naravno i onda ćete da kukate i da kažete "ajde sada svi da štrajkujemo". I šta onda? Promenićete odluku nečiju? Nećete menjati odluke nečije, biće sve u skladu sa zakonom. Molili smo ih da to ne čine. Molili i rekli važno nam je zbog dece. I na kraju se ništa bnije desilo od onoga što su pričali. Ogromna manjina je pristala na političku zloupotrebu — rekao je on.

Istakao je da je bilo jezivih pritisaka na roditelje i da je ogromna većina pristala na rad.

- Šta imate da zovite roditelje? Vaš posao je da držite časove i da učite decu. A ne da zovete roditelje, da vam oni kažu "e nemojte u škole, evo mi ćemo da se solidarišemo sa vama". Oko čega se solidarišete? Oko zahteva za koji ni sami ne znate koji su. Ništa to nije važno. Nastavićemo mi da radimo naš posao posao, oni svoj, sutra će biti više škola u pogonu, tako da to ide u normalu - dodao je Vučić.

O borbi protiv korupcije

- U pravi je, biće i toga. Kod njega ne mogu baš da uđu na glavni odbor pošto je to njih nekoliko, ali po članstvu će biti i tamo, svuda, bez izuzetaka. I u glavnom odboru SNS-a, SPS-a, a boga mi i u tome malo što imaju i njih. Tako da će kod svih da bude. Sve po zakonu. Ja sad ne znam gde će stvarno da bude, ali kod svih će da bude - navodi Vučić na pitanje o izjavi Srđana Milivojevića o hapšenju stranačkih funkcionera SNS-a.

- Svratiće marica kod svih, i kod Ivice i kod svih drugih. Da se ne sekiraju za to, tako da ne moraju da brinu uopšte, i sve u skadu sa zakonima. Ja sam odavno "gotov, mrtav, ubijen, bačen s terase", ali i dalje ne smeju protiv mrtvaca na izbore i referendum. Tako da kako bih vam rekao, sve sam to slušao i gledao već 100 pita. U svakom slučaju slušaćemo narod - dodao je Vučić.

O poseti Davosu

- Ovde su večeras bili ljudi koji su 10 i više godina u Davosu. Dvanaesti put sam ovde. Ja mislim da sam bio jedini aktuelni političar, i da svake godine dolazim ovde, ali su bili direktori svih najmoćnijih svetskih i evropskih kompanija, medijskih kuća, bukvalno svi, koje god da pomenete, svi su bili tu. Neki su više od 30 godina ovde i najmoćniji iz privatnog sektora, ali sam ovde mnogo toga naučio. Večeras sam razgovarao sa ljudima iz Aristona, oni završavaju fanriku i kreću u proizvodnju do kraja godine u Nišu, njega sam sreo večeras i on će uskoro sa Đorđom Meloni da dođe u Srbiju. Kao i mnogi drugi italijanski privrednici. Ja sam sa njima ovde sklapao prijateljstva i onda smo ih doovodili u Srbiju, posebno tamo gde nemamo dovoljno fabrika, gde nismo imali dovoljno zaposlenih, da bi tamo došli ljudi, da bi mogli da rade. Nama je Davos korisna stvar, slušao sam ovde i Si Đinpinga, mnogo toga ovde naučite, bezbroj kontakata koje imate, i mislim da je veoma korisno za našu zemlju. Brinućemo o tome i ubuduće. I verujem da će i oni posle mene uživati isti autoritet i ugled - odgovorio je.

Foto: Printskrin TV Pink

O napadima iz hrvatskih medija

- Jeste ja sam kriv, direktono, ja sam vrhovni komandatn. Za sve sam kriv, i potpuno su u pravu što me toliko napadaju. Želim im da me napadaju još više, još jače i još žešće. Kao i ovi naši politički protivnici, oni ne razumeju kakvu snagu mu ulivaju. Pomislio sam u jednom trenutku da sam sam 54 godine mator čovek, sad znam da više nisam. Toliko su mi dali energije i ambicije, da ću da radim i da se borim onako kako me ljudi skoro nisu videli - zaključio je Vučić odgovarajući na pitanje o napadima koji stižu iz hrvatskim medija, a odnose se na Vučićevu "krivicu" zbog jačanja srpske vojske.