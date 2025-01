BRNABIĆ: Za opoziciju sve opcije dolaze u obzir, osim demokratskih, da narod kaže šta misli

PREDSEDNICA skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da je za opoziciju i deo medija prihvatljiv građanski rat, nasilja i sve druge procedure osim onih demokratskih u kojima bi narod rekao šta misli.

Brnabić je za televiziju Pink istakla da jučerašnja izjava narodnog poslanika Miloša Jovanovića da je „opcija bacanje predsednika Vučića sa terase“, nažalost nije ništa novo ali da u potpunosti oslikava politiku opozicije.

„Ovo nije prvi put da smo ovo čuli, ovo je samo rekla bih među najdirektnijim pozivima da se ubije predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i to na najkukavičkiji način, što i priliči Milošu Jovanoviću ali i Šolakovoj opoziciji. Znači neće oni, ali pozivaju nekoga ko je psihički labilan, ko se ne plaši legalnih zakonskih posledica po sebe, oni huškaju ljude da to urade umesto njih. Mi smo prekjuče imali tokom skupa ispred RTS-a uključenje televizije N1 i razgovor sa čovekom koji je kroz osmeh, prilično nonšalatno rekao – pa dobro, pričaćemo o njemu da je bio dugačak čovek. To je najotovoreniji poziv na ubistvo. On čovek misli da je to duhovito i da je on sada heroj. Na to novinarka kaže: hvala vam. Ti mediji za sebe pričaju da su nezavisni i objektivni. Zamislite da na BBC-ju neko ovako pozove na ubistvo predsednika i da mu se novinarka zahvali, neverovatno. Nečuveno je da se ne oglašavaju medijska i novinarska udruženja. Najgore od svega je što smo mi kao društvo na sve ove stvari već navikli“, rekla je Brnabić.

Predsednica parlamenta istakla je da će se truditi da u narednom periodu što više razgovara sa građanima i istakla da većinska Srbija, bez obzira da li podržava ili ne predsednika Vučića, nije za nasilje i građanski rat. „Ja ću se truditi da u narednim danima što više razgovaram sa građanima jer je najvažnije objasniti im šta se dešava u svemu ovome. Poštovani građani, vi ste nedvosmisleno čuli od naše opozicije koja se sklanja iza studenata i posećuje ih na fakultetima, savetodavni referendum – NE! Da pitamo nešto građane, da li imaju poverenje u Aleksandra Vučića – NIKAKO, NI POD KOJIM USLOVIMA! Naša opozicija je jedinstvena u svetu koja na pomen izbora kaže: a, nećete nas prevariti! To nije opcija. Ali sa druge strane, oružje, građanski rat, ubistvo Aleksandra Vučića – DA. I mi svi to treba da osvestimo. Dakle sve što je demokratska opcija, za njih nije prihvatljiva opcija. A sve što znači da se nasiljem dođe na vlast, za njih jeste opcija. Ja mislim da je većinska Srbija, čak i ako nije za Aleksandra Vučića, protiv nasilja i za stabilnost. Ako je za opoziciju legitimna opcija oružje i ubistvo Aleksandra Vučića, možda u njihovim glavama i jeste u toku građanski rat. Oni ne beže od referenduma jer ih brinu izborni uslovi, ne. Oni znaju da nemaju podršku naroda, a da je Aleksandar Vučić ima. Pa Đilasova i Ponoševa stranka uopšte ne ulčestvuje u radnoj grupi za unapređenje izbornih uslova u parlamentu. Ljudi neće da učestvuju a mi o tome razgovaramo već četiri meseca“, izjavila je predsednicaa skupštine.

Predsednica skupštine je podvukla da bi savetodavni referendum o poverenju predsedniku bio najviše demokratska opcija ali da bilo šta što znači da građani kažu šta misle opozicija odbija. „Savetodavni referendum je najviše u duhu demokratije. Narodna skupština da pita građane koji su ih izabrali - da li želite da pokrenemo proceduru za razrešenje predsednika Republike. Pa šta ima lepše od toga? Ne, to nije opcija, nikako! Ali oružje, kao što je rekao Miloš Jovanović, legalista, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, to jeste opcija. Bacanje sa terase predsednika Vučića jeste opcija, ali glas građana nijeopcija. Ništa od demokratskih procedura nije opcija ali nasilje izgleda jeste“, zaključila je Brnabić.