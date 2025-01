BRNABIĆ: Ivanka Popović je sedela sa tim „radikalskim šljamom“ i želela još jedan mandat rektorke

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da nekadašnjoj rektorki Ivanki Popović dok je bila na funkciji nije smetao taj „radikalski šljam“, kako je juče nazvala vlast u Srbiji.

FOTO: Novosti

Brnabićeva je za televiziju Pink istakla da se juče jedan „monstrum i idiot“ zaleteo u grupu ljudi automobilom, da ga je policija uhapsila za 15 minuta i da je optužen za najteže krivično delo, ali da ono što je usledilo nakon toga može biti razlog ogromne polarizacije i tenzija u društvu.

- Jučerašnji ispad dosta govori o tome odakle idu tenzije, polarizacije i mržnja u ovom društvu. Bivša rektorka Ivanka Popović izašla je odmah nakon jučerašnjeg monstruoznog događaja i rekla – ovo je uradio radikalski šljam. Ta žena je bila rektor Univerziteta u Beogradu u vreme kada sam ja bila predsednica Vlade. Dakle, u vreme radikalskog šljama je ona bila rektor. I ni po jada, ona je htela još jedan mandat u vreme tog radikalskog šljama. Ona je sa mnom, kao sa radikalskim šljamom, sedela kada smo obeležavali 100 dana rada Fonda za nauku. Zato što je radikalski šljam napravio Fond za nauku. Pre radikalskog šljama nije bilo Fonda za nauku, da podrži naše istraživače. Taj radikalski šljam ga je napravio i do sada dao preko 70 miliona evra za naučna istraživanja. Ona je bila sa mnom, kao sa radikalskim šljamom, kada smo obilazili radove na novoj zgradi Fakulteta organizacionih nauka. Ne znam koliko ljudi zna da je to prva nova zgrada neke visokoškolske ustanove u našoj zemlji od SFRJ, od doba Josipa Broza Tita. Taj radikalski šljam je prvi uložio u infrastukturu visokoškolskih ustanova. Kako bismo pod jedan poboljšali uslove za studiranje, pod dva povećali kapacitete kako bi više studenata moglo da se upisuje. To je dakle uradio radikalski šljam u to u vreme dok je ona bila rektorka. Tada nismo bili radikalski šljam - rekla je Brnabićeva.

Ona je dalje nastavila da nabraja šta je sve uradio taj „radikalski šljam“ za nauku i obrazovanje u Srbiji.

- Izgradili smo novu zgradu Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu. To je inače zgrada koja je planirana originalnim projektom iz 1975. godine. To znači da je od vremena kada je projektovan Elektronski fakultet, morao je na vlast da dođe radikalski šljam da bi to izgradio. Nove laboratorije ETF-a, nova zgrada Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu... To je sve uradio radikalski šljam. Pa dobro, ako smo takav šljam ja se ponosim što smo takav radikalski šljam. Žena je rekla sve o sebi. Meni je žao, postojao je momenat kada sam cenila tu ženu, mislila sam da ima u interesu sve najbolje za studente. Taj radikalski šljam je povećao broj studenata koji se besplatno školuju na preko 100.000, što je 40% od ukupnih studenata. Vlada Srbije je juče usvojila predlog Zakona o podršci mladima za kupovinu prve nekretnine, e to je taj radikalski šljam. Ali nema veze, smiriće se tenzije u društvu jednog dana i ostaće zapisano šta je neko rekao o nama a šta smo mi uradili za visoko školstvo u Srbiji. Nas će uvek štititi istina i rezultati - rekla je Brnabićeva.

Ona je rekla da sve što se dešava nema nikakve veze sa studentima, već mnogo više sa politikom.

- Želela bih da upoznam rektorski kolegijum i javnost sa tim da smo mi, radikalski šljam, osnovali prve nove naučnoistraživačke institute, i to tri, uključujući i Institut za veštačku inteligenciju. Da Srbija danas predsedava Globalnom partnerstvu za veštačku inteligenciju. Otvorili smo još i Institut za digitalnu poljoprivredu Biosens u Novom Sadu i Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu. Prva tri nova naučnoistraživačka instituta nakon Tita. E tako su Marinika Tepić, Goran Ješić, Dragan Đilas, Srđan Milivojević i ostali brinuli o nauci, a tako brine radikalski šljam. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu smo organizovali World Minds u Beogradu dok sam ja bila predsednica Vlade. Onda su ljudi iz World Minds-a došli i rekli znate, malo je bez veze jer na tom fakultetu u centru grada postoje čučavci, ali samo za studente. Profesori su za sebe imali normalne toalete. I onda sam ja rekla da je to zaista sramota. Vlada Srbije je finansirala nove toalete, jer je radikalski šljam mislio da je to sramota, a profesori su tako pustili studente da studiraju. Dobro, ja onda prihvatam da smo mi radikalski šljam i da je njima stalo do studenata, a nama nije - zaključila je Brnabićeva.