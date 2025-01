STUDENTI SE POTUKLI, A LAŽU DA IZA SVEGA STOJI VUČIĆ: Dačić o sramnoj naslovnoj strani "Danasa"

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da sutrašnja nalovna strana Danasa predstavlja sramotan čin u istoriji novinarstva, gde legitimno i legalno izabranog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji uživa najveću podršku građana Srbije, porede sa Hitlerom i direktno ga optužujući da organizuje nasilje.

- Sutrašnja nalovna strana Danasa predstavlja sramotan čin u istoriji novinarstva, gde legitimno i legalno izabranog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji uživa najveću podršku građana Srbije, porede sa Hitlerom i direktno ga optužujući da organizuje nasilje. To nije samo sramotan čin, već i veoma opasan jer narušava ugled Republike Srbije. To je samo deo smišljene strategije dehumanizacije Aleksandra Vučića u cilju destabilizacije Srbije. Tome služe i današnje laži da iza noćašnje tuče ispred Pravnog fakulteta stoji vlast, odnosno Aleksandar Vučić, iako niko nije spominjao njegovo ime, po datim izjavama, niti slučaj ima bilo kakvu političku pozadinu, već je reč prvo o verbalnom sukobu koji je započeo u zgradi fakulteta, a pretvorio se u tuču ispred fakulteta. Tužilastvo i policija će sankcionisati sve koji su počinili krivično delo ili prekršaj, ali to ne odgovara onima koji kreiraju ovakve naslovne strane, jer vlast mora biti kriva. Srpski narod je bio, zajedno sa ruskim i poljskim narodom, najveća žrtva Hitlera i ovakva naslovna strana je uvreda za ceo naš narod - izjavio je ministar Dačić.

