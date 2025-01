PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ispraćaju prvog leta nacionalne avio-kompanije Er Srbije za Šangaj.

foto: Marko Kolašinac

-Otvaranje direktnog leta do Šangaja je velika stvar za nas, ogromna stvar za nas. Za Guangdžou ste čuli da je gotovo 97 posto je popunjenost, 98 posto je popunjenost, ja verujem da će to biti i sa Šangajem isti slučaj. Samo da nam Siniša (Mali) ne ode, ja sam rekao da on mora ostane ovde pošto nisam siguran da bi se vratio. Jesam ja ispričao da je on 2012. godine ekselencijo hteo da ide da živi u Šangaj i onda sam ga jedva zaustavio i rekao da mora da ostane ovde, da mora da pomogne svojoj zemlji inače on već bio odlučio sa porodicom da ide i da živi, toliko mu se dopao i Šangaj i tamo je i našao neke te finansijske poslove koje bi mogao da obavlja, tako da je dobro da ovoga puta ne ide, ali vi koji mislite da možda to nije najbolji način da provedete vreme budite sigurni da jeste, zato što ćete mnogo toga da naučite, mnogo važnih sastanaka sa našim kineskim prijateljima da imamo, sa studentima da razgovarate u avionu dodatno i da privlačimo još više trista. Sad kad budete čuli podatke za turizam shvatićete koliko je Kina važna za nas i koliko su Kinezi važni za nas. U 2023. malo nam se procenti razlikuju imali smo rast od 71 posto u odnosu na 2022., imamo od 82 posto stopu rasta u broju turista u odnosu na prethodnu godinu, 147000 turista iz Kine je posetilo Srbiju 2024. godine. Računajte nešto manje od, ili gotovo tri noći videćete da vam je to oko 1200 ljudi svakoga dana noći u Srbiji iz Kine. Pogledajte kakav je to veliki uticaj na naš BDP, na naše ugostiteljstvo za naše hotelijere, zamislite koliko je hotela puno samo zahvaljujući našim kineskim turistima. Pogedajte kakav oni sve uticaj imaju, a neću d agovorim o ekonomiji i ulaganju u Bor, u Zrenjanin, u Smederevo i u mnoga druga mesta. Dakle, ogromna nam je korist a to vidite i po rezulztatima koje takođe prvi put objavljujemo: Sa NR Kinom imali smo trgovinsku razmenu u 2024. gotovo 7 milijardi, ubedljivo drugo mesto, ubedljivo drugo mesto i polako se približava i prvom mestu koje je do sada uvek držala Nemačka. NR Kina je zemlja od ogromnog značaja za nas i mi ćemo sve naše timove i sve naše ekipe i od mojih savetnika i od ljudi iz Razvojne agencije i svih drugih sve ćemo slati u Kinu, sve ćemo slati u Aziju i to je za nas od ključnog značaja. NR Kina nam je bila 34 posto invetsitor u 2024 . godini u kojoj smo sa gotovo 5, 2 milijarde oborili sve rekorde stranih direktnih investicija- istakao je predsednik Vučić.

- Njegova ekselencija Li Ming je goorio o saradnji Srbije i Kine. Zahvalan sam predsedniku Si Đinpingu za svu podršku koju našoj zemlji pruža. Zahvalan sam njemu i zahvalan sam našim kineskim prijateljima na iskrenom, fer i odnosu podrške koju su imali u svakom trenutku za našu zemlju. Hvala vam što i kad imate gubitke u čeličani od preko 130 miliona evra vi ne napustite tu čeličanu nego nastavljate da radite i dalje zapošljavate preko 5000 Srba u toj kompaniji. Hvala vam jer vam je stalo do prijateljstva jedne male zemlje i hvala vam što poštujete tu malu zemlju koja je Srbija, a koja je nama više od svega i koja nama znači više od svega. Hvala vam Vaša ekselencijo i zbog toga što nikada niste nastupali sa pozicije sile prema našoj zemlji već sa pozicija iskrenog prijatelja i Srbija to ume da ceni, Srbija to ume da poštuje- naglasio je predsednik Vučić.

foto: Marko Kolašinac

- Da bude još zanimljivije oni (Er Srbija) drugu ili treću godinu za redom donose profit i ne samo što donose profit državi Srbiji već moramo posebno da se pohvalimo prihodom koji su ostvarili u 2024. godini, ja mislim da kada sve budu sravnili da će to biti oko 701, 702 miliona evra. Da preko 700 miliona evra bude prihod naše nacionalne avio kompanije mislim da to nikada niko nije očekivao. Čestitam vam na tome i želim vam da imate još veće prihode i da imate još više uspeha i nemojte da brinete uvek će ljudi s pravom da se ljute na vas, ali to tako ide uvek će da se ljute na uspešne i da traže da i kad je najgušća magla da ne slete slučajno u Niš ili na neko drugo mesto ne znajući da ste vi odgovorni za bezbednost a nikada nismo imali ni ozbiljnijih ni većih incidenata jer bezbednost uvek mora da bude na prvom mestu za sve putnike naše kompanije - kazao je predsednik Vučić.

- Još radimo na novim destinacijama, za te daleke udaljene destinacije dakle od Majamija , Toronta do Seula. Ono što je pokazatelj ogromnog uspeha je činjenica da ove godine Er Srbija, ovo je sad ekskluzivan podatak za vas oborila sve rekorede i prevezla 4, 4 miliona ljudi, naravno naš aerodrom mnogo više, ali sama Er Srbija kao nacionalni avio prevoznik 4, 4 miliona ljudi. Neverovatan rezultat i ja molim jedan aplauz za ljude iz Er Srbije - istakao je predsednik Vučić.

-Kada smo krenuli u izgradnju Er Srbije mnogo su nas kritikovali dobrim delom bili skeptični niko nikakve rezultate nije očekivao. Danas je Er Srbija u 11 zemalja regiona od prostora bivše Jugoslavije i od Mađarske do Grčke koja ima svog nacionalnog prevoznika koji leti i do Njujorka i do Čikaga , koji leti i do Tjenđina Guangdžoua i Šangaja.

- Vaša ekselencijo gospodine Li Ming, potpredsedniče Vlade, ministri u Vladi, rukovodstvo Er Srbije, Jirži, Bane, svi ostali. Večeras je važan trenutak za sve nas, važan zato što on obeležava ne samo godinu izuzetnog uspeha naše nacionalne avio kompanije već on pokazuje kako napornim radom i marljivošću možete da prevaziđete sve teškoće i da postignete ogromne uspehe.

foto: Marko Kolašinac

Ambasador Narodne Republike Kine Li Ming: Velika mi je čast da sam sa predsednikom Vučićem na ovoj ceremoniji

- Poštovani predsedniče Aleksandar Vučić, poštovani ministri, gospodine Marek, dragi prijatelji, velika mi je čast da sam sa predsednikom Vučićem na ovoj ceremoniji.

Generalni direktor Er Srbije Marek: Hvala predsedniku Srbije na viziji i podršci

- Ovo je idealna prilika da se zahvalim predsedniku Srbije na viziji i kontinuiranoj podršci tokom 11 godina poslovanja Er Srbije- istakao je Marek.

- Ovo je značajan dan za Er Srbiju i dve prijateljske veze Srbiju i Kinu- rekao je generalni direktor Er Srbije Jiržij Marek.

Zvanični ispraćaj prvog leta Er Srbije za Šangaj biće organizovan u večeras u 22 sata na aerodromu "Nikola Tesla" u prisustvu visokih zvaničnika.

foto: Marko Kolašinac

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija uspostaviće večeras direktne letove između Beograda i Šangaja (aerodrom Šangaj Pudong - PVG) u Narodnoj Republici Kini.