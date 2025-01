"DOLAZI HIL I NEĆE OTIĆI, A DA VUČIĆ OSTANE!" Ponoš se pogubio u svojim lažima, sada kaže - "Hil pred odlazak daje Vučiću veštačko disanje"

KAŽU da je najgore kad se čovek pogubi u svojim lažima. Upravo to se događa predsedniku stranke Srce Zdravku Ponošu, koji se toliko zapleo u sopstvene izmišljotine da više ni sam ne zna gde udara. Ipak, da bi sve bilo jasno, krenimo redom.

Foto: Printskrin

Naime, 30. oktobra 2021. Zdravko Ponoš, govoreći o dolasku američkog ambasadora Kristofera Hila u Srbiju, tvrdio je da je on poslat da bi skinuo Vučića s vlasti, dok danas, samo nešto više od tri godine kasnije, isti taj Ponoš tvrdi da upravo Hil Vučića pokušava da održi na vlasti.

Iako bi svako normalan stavio prst na čelo i zapitao se da li je neko ko daje ovako oprečne izjave priseban, Šolakova N1 televizija je s ponosom predstavila Ponoševo gostovanje. Držeći se one stare narodne poslovice: "Ako koza laže, rog ne laže", izdvojili smo obe izjave Zdravka Ponoša.

U oktobru, tačnije 30. oktobra 2021, Ponoš je, gostujući na Šolakovoj N1 televiziji, izjavio sledeće:

- Kad neko odluči da Kristofera Hila izvuče iz penzije i dovede ga ovde, onda postoji priličan nivo izvesnosti da on neće otići odavde, a da Vučić ostane.

Foto: Instagram

Samo tri i nešto godine kasnije, 9. januara 2025, opozicionar i lider Pokreta Srce, razočaran što se američki ambasador nije priklonio opoziciji, dolazi s potpuno drugom tezom, koju je, gle čuda, ponovo izložio na N1 televiziji.

Naime, na pitanje novinarke da prokomentariše vest da će Srbija s Amerikom potpisati sporazum o strateškom dijalogu, Ponoš je, ne obazirući se na ono što je pričao 2021, mrtav ladan izjavio:

- Kristofer Hil pred svoj odlazak odavde pokušava da na taj način Vučiću da veštačko disanje?!

Poredeći ove dve njegove izjave, samo po sebi, nameće se pitanje šta bi s nama bilo kada bi neko ovakav dobio poverenje građana da vodi državu. To da on dobije poverenje građana za tako nešto, naravno, naučna je fantastika, ali hajde da zamislimo i to čudo neviđeno.

Stevica Deđanski, politički analitičar, kaže da, kad bi sada neko krenuo da istražuje sve laži Zdravka Ponoša i njemu sličnih, bio bi to ogroman posao, ali ipak treba podsetiti ljude na neke stvari.

- Oni sami sebi skaču u stomak. Svesni su da nemaju podršku naroda, pa je traže u spoljnim faktorima. Kada bilo koji stranac dođe, oni se ponadaju da će ih podržati i kreću s hvalospevima. Tako je bilo i s Hilom, pa kad je uvideo da je reč o ozbiljnom čoveku, koji se ozbiljno bavi politikom, onda su promenili ploču - istakao je Deđanski i dodao:



Sve je tačno što Ponoš priča, samo obrnuto! U moru laži koje je do sada iznosio Zdravko Ponoš, jedna je ostala posebno upamćena. Naime, bivši načelnik Generalštaba je još 2022. imao "pouzdana saznanja" da će Srbija da uvede sankcije Rusiji, a to saznanje se i danas prepričava kao jedna od najvećih nebuloza.

- Glasanje Srbije u UN je urađeno pod pritiskom zapadnih sila, a ja imam pouzdana saznanja da odlazeći predsednik Srbije moli da ga ne pritiskaju da uvede sankcije Rusiji do izbora, uz obećanje da će to učiniti posle izbora - lupio je tada Ponoš i ostao živ.

Sad je 2025, a Srbija i dalje nije uvela sankcije Rusiji. Vučić je i dalje predsednik Srbije. Dakle, sve onako kako je Ponoš govorio, samo obrnuto!

(Republika)