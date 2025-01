VUČIĆ O NAPADIMA NA PORODICU FIRIĆ: Oni imaju samo lične interese, nikakve ih emocije ne zanimaju

PREDSEDNIK Aleksandar Vuči osvrnuo se na napade na porodicu Firić, koja je u tragediji u Novom Sadu izgubila dvoje dece.

- Sve to što se događalo porodici Firić pokazuje da nikada ti ljudi nisu bili zainteresovani da majci koja je dve ćerkice izgubila, Saru i Valentinu, oni nemaju nikakvu empatiju ni prema njoj ukoliko se ona ne uklapa u njihove političke interese. Oni imaju samo lične interese, nikakve ih emocije ne zanimaju. Nikada ih ništa od toga nije zanimalo. To bi se dogodilo u svakoj zemlji da imate takve grupe za pritisak, kao što je "Junajted grupa". Oni su nervozni jer znaju da para ponestaje i da moraju da prodaju sve od SBB-a, do svega ostalog. Što su lagali, varali i obmanjivali, ističe rok. Zato je nervoza sve veća i nešto mora da se postigne - rekao je Vučić.

Još jednom je dodao da u Srbiji neće biti prelazne vlade.

- Tu nema dalje filozofije. To sam već rekao stotinu puta, u ovoj zemlji vladaće oni koji imaju većinu - poručio je predsednik.