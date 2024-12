KO JE PODRŽAO PROTESTE: Vučić - Od Kurtija, hrvatskih i BiH medija i političara i Đukanovića do onih u Srbiji koji su uvek protiv nas

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori u emisiji “Četvrtkom u 21” RTS o aktuelnim temama.

Foto: Printscreen

On je govorio o opoziciji i njihovim protestima.

-Uvezali su i Vojvodinu kao svoju temu, kao što vidite od Ješića i drugih.

-Pokušali su opozicioni političari, umesto studentskog pokreta, da kažu da podržavaju proteste.

-Ko je podržao proteste? Da li ih je podržao Aljbin Kurti? Otvoreno i javno u Zagrebu. Da li su svi hrvatski političari i mediji stali na stranu protesta uz brutalnu kampanju? Da li su svi bosanski političari? Milo Đukanović...

A u Srbiji...

-To su isti ljudi koji su podržali litijum - Novak Đoković, Ivana Španović, Bogdan Bogdanović, Željko Obradović... Nemam nikakav problem, to je njihovo pravo. To je demokratija. To je milina. Nije me niko iznenadio, to su isti ljudi. Ja to prihvatam sportski, ali nemojte da mi oduzimate pravo da mislim drugačije. Teško ćete da me ubedite da je Savo Milošević važniji od Dragana Džajića ili da je Veselin Vuković, za koga se zna da mrzi Srbiju, važniji za Srbiju od Neđe Jovanovića.