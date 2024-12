SEDNICA Vlade održava se u Palati ''Srbija, a sednici, na poziv premijera Miloša Vučevića, prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić, koji se obratio ministrima.

FOTO: N. Skenderija

Obraćanje Vučića

"Na KiM naš narod vodi tešku borbu za opstanak"

Predsednik je na početku rekao da očekuje, prema podacima koje je dobio, da će režim Aljbina Kurtija na KiM u narednim danima proglasiti Srbe krivim za napad na kanal Ibar-Lepenac.

- Na Kosovu i Metohiji naš narod vodi tešku borbu za opstanak, očuvanje političkog legitimiteta i ono što mogu da vam kažem iz svojih kontakata i svega što smo i predsednik Vlade i ja mogli da dobijemo i od naših obaveštajnih agencija, to je da će na KiM, očekujemo u narednim danima, Kurtijev režim proglasiti Srbe krivim bez ikakvih ozbiljnih materijalnih dokaza. Neće praviti veliku buku, niti mogu, pošto znaju da nemaju ništa, ali smisao i cilj je da pokušaju na svaki način da zabrane učešće Srpskoj listi na predstojećim izborima, zato što će to biti podržano, pre svega od strane odlazeće administracije Sjedinjenih Američkih Država, zato što oni vrše ogroman pritisak i na zemlje članice Evropske unije, da krenu sa ukidanjem mera protiv Prištine i da niko ne razume ni na osnovu čega to traže i zašto to traže, ali to traže. I to traže, pre svega, da bi omogućili Kurtiju još jednu pobedu i dalji nastavak onemogućavanja srpskog opstanka u južnoj srpskoj pokrajini. U skladu sa tim, mislim da će biti važno što ću sutra boraviti u Briselu, pokušaću da u Briselu skrenem pažnju šta se dešava. Ne mislim da ćemo osim podizanja glasa, moći da dobijemo stvarni rezultat - rekao je Vučić.

"Klaster 3 će nam verovatno otvoriti krajem januara, početkom februara"

- Što se klastera tiče, oni će nam konačno otvoriti klaster krajem januara, ili u prvoj nedelji februara. Ne znam da li je to preokret. Važna je stvar, mnogo toga moramo da uradimo i u mnogo sfera društvenog života napredujemo. Želeo bih da vlada formira tim za sankcije koje će Amerikanci da uvedu NIS, da napravite širi tim i da se pripremimo za nešto što će biti ogroman izazov. Mi sebi ne možemo da dopustimo da ostanemo bez nafte. Jasno nam je zašto se ovakvi potezi pokreću, ali moramo da vodimo računa o našoj zemlji. Molio bih vas da napravite tim za pregovore sa Gaspromom, da bude više ljudi iz finansija. Napravite jedan širokopojsani pristup. Posebno imajući u vidu činjenicu da ćemo da trošimo još više gasa. Zamolio bih vas da ubrzate sve što je moguće oko dobijanje dozvole i fizičkog završetka radova, sve u skladu sa zakonom, da otvorimo što pre Moravski koridor. I naravno Šabac-Loznica. I do Valjeva da završimo. Molio bih da se ubrza projekat "Čista Srbija", da konačno završimo Veliko selo. Molio bih vas Zlatibore da napravite izveštaj i izađete u javnost kako je sa listama čekanja - navodi predsednik.

- Zamolio bih sve iz Vlade na jednu stvar, ljutite se koliko god hoćete, nemojte da zaboravite da ljudi cene one koji su u ringu i bore se za svoje stavove. Za mene je neshvatljivo da cela Vlada ćuti oko izvođenja maloletne dece iz škola. Valjda su direktori rekli da ne izvode decu, ako im nisu rekli, čime se onda direktori bave. Ili ćete da me ubedite da maloletna deca smeju da se bave politikom. Ko ste vi da vodite bilo čije dete na ulicu? Studenti mogu da rade šta hoće, punoletni su. Šta ste preduzeli po tom pitanju, što je neko uveo politiku među maloletnike? Da se dete od 15 godina pita da li će da protestuje. Je li ima neka zemlj gde je to dozvoljeno? Neće je biti ni kod nas. To roditelj ima pravo, a nastavnici ne - rekao je.

- Što se studenata tiče, zadovoljan sam što smo sa legitimnim predstavncima mnogo toga napravili. Tražili su četiri stvari da budu ispunjene, sve su ispunjene. Znamo mi i sada je potpuno jasno o čemu se sve radi. Moj je predlog da ništa ne radite, pustite studente da blokiraju fakultete. Meni je jedino žao onih studenta koji žele da uče. Pustite ih da rade šta hoće a vi se bavite svim drugim poslovima. Punu slobodu imaju, nikada nećemo da dirnemo u autonomiju univerziteta. Nekada rade šta im je volja, a vi se posvetite svom poslu, a to su strane direktne investicije i azijsko tržište. Molim vas da vas da putujete po Pekingu, Seulu, da se tom poslu posvetite. Molio bih te, Miloše, da česte držite savete za BDP. Pogledajte šta može da se uradi da nemamo iznenađenja za prvi kvartal. Što se tiče Vojske, nastavite ubrzan razvoj. Da iskoristim priliku da građane pozovem da se uključe u našu Vojsku. Imamo sada naročito visoke plate. Imamo problem gde živimo u vremenima gde smo svi razmaženi. Nastavite sa dovođenjem vojnika, da ih motivišete većim primanjima i većim platama. Da se zahvalim pripadnicima policije koji svakodnevno trpe teror, svakovrsne napade i gadosti. Poruka vama, pošto znam da ćete da smanjite putovanja na egzotične destinacije, pokušajte da zavedete red po tom pitanju. Imaćete za Novu godinu i Božić dovoljno da se odmorite. Samo vas molim da u Novu godinu uđete sa više elana, samo se posvetite poslu. Do trenutka dok ne počne nasilje, šta vas briga ko šta radi - rekao je predsednik.

On je još jednom ponovio da neće dozvoliti izvođenje dece na ulice.

- Što se tiče studenata, pustite da rade šta hoće. Dok ne primene nasilje. Miloše na tebi je da se pripremiš za rekonstrukciju vlade od marta do maja - istakao je Vučić.

- - Moraću sa Putinom da razgovaram i oko sankcija NIS, i oko gasnog aranžmana. Da li ću sa njim razgovarati telefonom ili nekako drugačije to ćemo još da vidimo. Ali svakako moram da razgovaram sa njim - rekao je.

- Video sam zahteve jedinica lokalne samouprave. To je skandalozno. Neko mora da razgovara sa ljudima iz Sjenice, Novog Pazara.. Sto puta sam im govorio - nemojte da bude lokalna politika, zaposliću 500 ljudi, pa posle ne znam šta ću. Skupilo smo opet 25 miliona evra, pa vidite kako ćete da potrošite. Jorgovanka, zamolio bih te da sedneš sa njima i da napravite konačan plan. Dve stvari za nas su jako važne - kapital market i dualno obrazovanje. Ne brinite, neće biti nikakvih obojenih revolucija, samo se posvetite svom poslu - naveo je predsednik.

- Sledeće godine napravićemo ikada paradu vojnu, gde ćemo pokazati šta sve imamo. Najbolje je zbog vremenskih prilika da to bude u maju. Da čekamo 20. oktobar, onda je već 81. godišnjica. Ja ću 9. maja verovatno da idem u Moskvu - rekao je Vučić.

- Mi ćemo u subotu ili nedelju da idemo sa konačnim merama, idemo u skupštinsku proceduru posle Božića, mi od 1. marta možemo da idemo sa kompletnim merama, da počinju mladi ljudi da rešavaju stambene problema. Pošto je pričaju gluposti, kako ćemo da pronađemo bankara, neće bankar, nego će država da da onaj deo koji je nedostajući. Stan od 100.000 evra, 1.000 evra učešće.