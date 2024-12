KURTI ĆE U NAREDNIM DANIMA SRBE PROGLASITI KRIVIM BEZ DOKAZA: Vučić otkrio nove detalje - Ovo je cilj

SEDNICA Vlade održava se u Palati Srbija, a sednici prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je na početku obraćanja rekao da na Kosovu i Metohiji naš narod vodi tešku borbu za opstanak i očuvanje političkog legitimiteta.

- Ono što mogu da vam kažem iz svojih kontakata i iz svega što smo i predsednik Vlade i ja moglui da dobijemo i od naših obaveštajnih agencija, jeste da na KiM očekujemo da u narednim danima Kurtijev režim proglasi Srbe krivim bez ikakvih ozbiljnih materijalnih dokaza. Ne zaboravite da su Albanci kontaminirali samo mesto gde je trebalo da bude urađen uviđaj, namerno su to uradili pre dolaska KFOR-a i Euleksa. Sa jasnim političkim ciljem. Neće praviti veliku političku buku, pošto znaju da nemaju ništa, ali će imati samo jedan cilj da pokušaju na svaki način da zabrane izlazak Srpske liste na izbore, u čemu će imati podršku odlazeće američke administracije, zato što oni vrše ogroman pritisak i na zemlje članice EU da krenu sa ukidanjem mera protiv Prištine i da niko ne razume ni na osnovu čega ni zašto to traže. To traže pre svega da bi omogućili Kurtiju još jednu pobedu, i dalji nastavak onemogućavanja srpskog opstanka u južnoj srpskoj pokrajini. U skladu sa tim, mislim da će biti važno što ću sutra boraviti u Briselu, pokušaću da u Briselu skrenem pažnju šta se dešava, iako oni to uglavnom znaju. Ali nemojte da zaboravite da njih 22 od 27 imaju vitalni interes da podrže Prištinu na svaki način i svaku cenu, nevezano za to šta Priština činila ili koliko kršila sve uzuse međunarodnog javnog prava. Ne mislim da ćemo, osim podizanja glasa, moći da dobijemo stvarni rezultat - rekao je Vučić.