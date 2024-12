KO STE VI DA VODITE BILO ČIJE DETE NA ULICU? Vučić na sednici Vlade o zloupotrebi dece - "Po kom zakonu je to dozvoljeno?"

SEDNICA Vlade održava se u Palati "Srbija", a sednici prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik je prilikom obraćanja komentarisao i zloupotrebu dece u političke svrhe koja se dešava u školama, ali i situaciju da se o tome ćuti i da to niko ne spominje.

FOTO: N. Skenderija

- Zamolio bih sve iz Vlade na jednu stvar, ljutite se koliko god hoćete, nemojte da zaboravite da ljudi cene one koji su u ringu i bore se za svoje stavove i koji izađu i znojavi i prljavi, a ne one koji su dobro prošli. Probajte da se borite ponekad za nešto. Za mene je neshvatljivo da cela Vlada ćuti oko skandaloznog izvođenja naše dece u pozorištu "Dadov", izvođenje maloletne dece iz škola. I svi ćutite kao zaliveni. Hoćete ja da vam pročitam propise ako ih ne znate - upitao je Vučić i pročitao član Zakona o osnovnim i srednjim školama koji se odnosi na ovu situaciju.

- Valjda su direktori rekli da je nedozvoljeno da nastavnici decu izvode izvan školske zgrade, pa su onda dužni po tom nalogu da postupaju, ako im nisu rekli, onda je moje pitanje čime se onda direktori bave? Sportom, muzikom, čime? Ili ste se to sopstvene senke uplašili, pa ćete da me ubedite da maloletna deca smeju da se bave politikom - upitao je Vučić.

- Ko ste, bre, vi da vodite bilo čije dete na ulicu? Imate političke komesare po školama koji određuju da budu popularni - e sada ćemo mi da izvedemo decu van škole. Studenti mogu da rade šta hoće, punoletni su. Na svoju odgovornost i ovo rade. Šta radite to sa decom? Šta ste preduzeli po tom pitanju? Je l' neko odgovarao do sada što je zloupotrebio svoja prava i što je uveo politiku među maloletnike? Po kom zakonu je to dozvoljeno? Po kom moralnom osnovu je to dozvoljeno da dete od 15 godina se pita oko toga hoće li ili neće da protestuje oko nečega. Gde to ima, u kojoj zemlji na svetu recite mi? Što se stidite to da kažete? Je l' ima neka zemlja? Nema je vala nigde na svetu, neće je biti ni kod nas. Decu do 14, 15, 16 godina da izvodite na ulicu? To roditelj da ga uzme za ruku, pa nek radi sa detetom šta hoće. On ima pravo, a nastavnici nemaju prava, nigde na svetu, pa ni ovde - naveo je predsednik.

