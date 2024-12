"ZLATNI ORAO" POTPREDSEDNIKU VLADE SRBIJE: Vulinu dodeljeno priznanje Vazduhoplovnog saveza Srbije

PRIZNANjE Vazduhoplovnog saveza Srbije statua "Zlatni orao" za izuzetan doprinos razvoju, očuvanju i negovanju vazduhoplovnog sporta dodeljeno je danas potpredsedniku Vlade Republike Srbije Aleksandru Vulinu.

Foto: Vlada Srbije

Priznanje je potpredsedniku Vulinu uručio predsednik Vazduhoplovnog saveza Srbije Labud Bulatović u prisustvu članova upravnog odbora Saveza generalnog sekretara Željka Ovuke, episkopa pakračko-slavonskog Jovana jednog od osnivača Padobranskog kluba veterana 63. padobranske brigade "Arhistratig" i rukovodioca Centra za obuku padobranaca "Arhistratig" Nenada Kuzmanovića.

Potpredsednik Vulin se zahvalio na priznanju i istakao da je to priznanje celoj vladi i državi Srbiji koju on predstavlja.

"Vazduhoplovstvo nije samo sport, to je i priprema za nešto više, to je priprema za odbranu svog neba i slobode. Nema ni jednog vazduhoplovca koji nije bio spreman ili nije, kada ga je država pozvala, branio svoju zemlju. To je ono što vazduhoplovstvo čini drugačijim i strateški značajnim za državu. Ako niste u stanju u modernom vremenu da čuvate svoje nebo nećete sačuvati svoju zemlju", rekao je potpredsednik vlade Vulin.

Predsednik Vazduhoplovnog saveza Srbije Labud Bulatović istakao je da je prethodnih godina, prilikom priprema i izvođenja raznih vazduhoplovnih manifestacija, potpredsednik Vulin bio tu ne samo da pomogne već i da aktivno učestvuje. "Njegovo angažovanje je uticalo na promociju i očuvanje ali i budućnost vazduhoplovnog sporta", istakao je Bulatović.