DEMOKRATE STVORILE IZVRŠITELJE 2011. GODINE: Danas od njih "štite" ljude - Građani im zapravo nikada nisu bili bitni (VIDEO)

NA VRATA građna širom Srbije neretko pokucaju oni, nasilnici a zvani privatni izvršitelji koji oduzimaju građanima šta im se nađe pod rukom. Upravo njih, takve nasilnike, stvorila je Demokratska stranka 2011. godine, a današnja Antisprska opozicija, koja se pred narodom navodno brine i pokušava da ih zaštiti.

Kada se spomene iseljenje građana, NATO mediji "N1", "Nova S" i "Danas", prvi su na licu mesta, i potresne scene plasiraju kao krivicu vlasti.

- Privatni izvršitelji u Srbiji sa javnim ovlašćenjima, rođeni su 2011. godine i rodila ih je tadašnja ministarka pravde Snežana Malović, koja kasnije nije bila podobna čak ni da bude advokat. Kao i državni sekretak Slobodan Homen, koji je sada optužen da je lopov zbog teške krađe ordenja iz Palate Srbije. Oni su se tada punim ustima hvalili i rekli da će izvršitelji uneti blagostanje u Srbiju, oni su od Demokratske strane dobili neograničenu slobodu i time doneli građanima nesagledive posledice, pljačkajući narod sa svih strana - priča Grgur i dodaje:

- Ja kao poslanik izlazim na teren i spasavam građane da im ne uzmu kuću i da se obustavi izvršenje. Izlazio sam na teren sa svojim imunitetom, uz podršku Aleksandra Vučića spasili smo 36 mališana i njihove porodica u Južnom bulevaru, to je samo jedan primer. Podneo sam zahtrev pisarnici da se ustanovi rad tih izvršitelja, a kada se to bude uradilo videće se mnoge nezakonite radnje i to je jasan znak i momenat da se oni ukinu i da ostanu samo sudski izvršitelji koji rade po zakonu i ne pljačkaju narod. Oni su projekat te "žute klike" koja je mislila da nikada sa vlasti neće otići, pa su hteli pljačkanjem građana da sebi dodatno napune džepove.

Svojim ponašanjem, dokazuju da im građani nikada nisu bili bitni, već sopstveni interes, pa tako kao što su stvorili izvršitelje, sada se pred građanima navodno bore protiv njih zarad političkih poena.

Takozvani mediji, u laži su kratke noge, a koliko lažete zaboravili ste da su te iste izvršitelje koji i danas terorišu narod stvorili vašu nalogodavci. Prisetite se svih svih svojih nedela, sami sebi u stomak skačete.

