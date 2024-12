PRETI I UBISTVOM: Kokanović priznao da je kriv i da dobro zarađuje od države, a smeje se uvredama na račun Vučićeve porodice (VIDEO)

OPOZICIONI aktivista Zlatko Kokanović priznao je da država mnogo više sada ulaže u poljoprivredu nego što je to činila bivša vlast.

Foto: Printskrin

- Prva registracija poljoprivrednih gazdinstava bila je 2005. godine. Ja sam tada gazdinstvo registrovao, tada se nisam toliko bavio da kažem poljoprivrednom proizvodnjom, bilo je 3-4 krave, 5-6 hektara zemlje i to je to. Znači tada subvencije nisu bile toliko..nije bilo ni za umatičenu kravu, imalo je samo ko je plaćao PIO. Po hektaru je jedno vreme bilo 12.000, pa su posle skinuli na 4.000. Neke veće ozbiljnije subvencije počinju možda od 2015. godine ili 2016/17. godine kada su izašli pravilnici umatičene krave pa 25.000 dinara za kravu bila je premija za melko sedam dinara. Zadnje ove tri godine premija je bila deset, petnaest pa devetnaest dinara, za krave je 40.000 dinara. Znači to su već da kažemo malo ozbiljnije subvencije, ko se bavi ozbiljnije proizvodnjom. Znači, to je bolje nego što je bilo pre? Jeste! Naravno da je bolje - Onda je ispričao koliko zarađuje sada zahvaljujući tim subvencijama. Generalno na primer, vezano za moje poljoprivredno gazdinstvo, ja dobijam premiju za mleko negde oko 19 dinara po litri mleka, godišnje oko 100 tona mleka predam. Dobijam 40.000 dinara po umatičenom grlu krave 22.000 dinara, po tovnom grlu imamo 18.000 dinara za hektar obradive zemlje imamo povraćaj goriva negde oko 5.000 od 100 litara po hektaru -Potom je priznao i krivicu jer mu je gazdinstvo stavljeno u pasivno stanje.

. Ja razumem da sam ja kriv - priznao je Kokanović - Nakon svega, smejao se uvredama namenjenim Vučićevoj porodici i ponovnom dovođenju u pitanje ko je predsednikov otac.

- Dobro. Imao je sa majkom i očuhom...oni su njegovi, kako da kažem, to je drugi padež - Potom je uputio pretnje...Reko zapamti, ko mi uđe u njivu, ja ću ga ubiti! Tim rečima sam rekao. Inače u protivnom ovaj projekat se ne može realizovati bez ljudskih žrtava - zaključio je pretnjama razgovor Zlatko Kokanović za kanal ,,Slavija Info".