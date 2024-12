TRAŽILI SU, DOBILI SU, ALI IM NI TO NIJE DOVOLJNO: Opozicija smišlja nova opravdanja za nastavak haosa na ulicama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja naciji u sredu najavio je između ostalog da će biti ispunjen i jedan od zahteva onih koji protestuju zbog rušenja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je smrtno stradalo 15, a teško povređeno dvoje.

Naime, Vučić je kazao da će od jutra, (četvrtak, 12. decembar) svih 195 dokumenata vezanih za rekonstrukciju Železničke stanice biti dostupno na uvid javnosti na sajtu Vlade Srbije.

To ipak nije bilo dovoljno za opoziconare koji su počeli da postavljaju nove zahteve, da traže nove izgovore kako bi se tenzije u društvu nastavile. Na njih su odgovorili istaknuti članovi SNS.

Sandra Božić, član Predsedništva SNS:

Tražili dokumentaciju, dobijaju uvid u dokumentaciju, sad je lešinarima sporno što se daje na uvid javno, što Vučić kaže - evo svima, jer kako će još malo na mrtvim dušama da ućare?! Pa naravno da postoji više primeraka dokumentacije, ali kako to objasniti ovom zgubidanu i neznalici! A to što ćuti Tužilaštvo, što se ne oglašava - to je već posebna sramota!

Potpredsednik GO SNS Nevena Đurić jezgrovito je poručila opozicionom prvaku:



A ovo je dezerter Ponoš u pokušaju da ispadne, valjda, pametan. Ne ide to na silu - jednom lešinar, uvek lešinar! Sada mu ne odgovara što je Vučić pokazao svu traženu dokumentaciju, koja, razume se, postoji u više primeraka! A to što tužilaštvo ćuti je njihova, ogromna sramota!

E, tupsone! Nema para koje bi mogle da nadomeste tu tvoju, toliku plitku pamet. Služiš Rokiju svrsi - da skičiš kao svinja. To je tvoj maksimum. To što ćuti tužilaštvo, njihova je sramota, ali, šta je sporno? Tražili ste, pa neka svi vide dokumentaciju, ima toga u više primeraka.

Miloš Terzić, član Predsedništva SNS:



Lešinaru jedan! Prvo tražiš dokumentaciju, a sada ti je sporno što se ista na uvid daje javno i što Vučić kaže, evo sve svima. Jasno je da tebe i ostale fukare iz opoziCIJE ne zanimaju stradali, već da iza svega stoji Rokfeler i antisrpske NVO koje priželjkuju rušenje Vučića i Srbiju.

Vladimir Đukanović, poslanik i član SNS:

Dakle, sada ne valja kada su sve dobili na uvid. Elem, zar nije zahtev sam po sebi bio debilan? No, ako bi to ovaj som priznao, onda bi jasno bilo da su debili oni koji su “studentima” te zahteve sastavili. Elem, sada kada su dobili ono što su tražili i kada je Savo ispao magarac, kao i svi koji su sa njim ludovali, sada ne valja što im je zahtev ispunjen. Kakvi kreteni vode opoziciju, majko rođena!

Milica Nikolić, član Predsedništva SNS:

Isto kao kada tražite izbore, dobijete ih, a onda plačete i kriv Vučić. Isto! Tražili ste dokumentaciju, dobili, sad vam opet kriv Vučić?! A ti, najobičniji strvinaru, potvrđuješ samo da vas ne zanima tragedija, nego rušenje Vučića.

