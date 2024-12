SNS BEOGRAD: Đilas agresivnom i nasilničkom politikom želi da zaustavi Srbiju i dočepa se vlasti

U Saopštenju za medije Srpske napredne stranke Beograd navodi se da će ova partija biti nepokolebljiva brana destruktivnoj i štetnoj politici Dragana Đilasa koji nasilničkom i agresivnom politikom želi da zaustavi Republiku Srbiju.

Foto: Fejsbuk/SNS Beograd

Izgleda da se Dragan Đilas i zaposleni u njegovoj stranci nerviraju što je na Starom gradu u prepunoj sali opštine Stari grad napravljena veličanstvena tribina mladih Srpske napredne stranke.

A kako i ne bi, znamo da je teško zaposlenim radnicima SSP da objasne mladima u Srbiji kako je moguće da je nezaposlenost mladih u vreme njihovog poslodavca Dragana Đilasa bila 53%, a u vreme Aleksandra Vučića 22%. Još im je teže da objasne kako je moguće da je svaki drugi mladi čovek u vreme Dragana Đilasa bio bez posla, a on bogatiji za 619 miliona evra.

Znamo da zaposlene u SSP nervira što je Aleksandar Vučić na Starom gradu, ali i u svakoj opštini i gradu širom Srbije dobrodošao i rado viđen gost, što se za njihovog poslodavca Dragana Đilasa teško može reći.

Ajde što građani ne vole Dragana Đilasa, to smo imali prilike da vidimo na izborima, gde je do sada izgubio sve izbore od republičkih do lokalnih, nego ga ne vole ni oni što ga dobro poznaju poput njegovih poslanika koji su ga napustili u poslednjih 10 dana, jer se ne slažu sa njegovom agresivnom i nasilničkom politikom kojom želi da zaustavi Srbiju i da se bez izbora dočepa vlasti i nastavi tamo gde je stao 2012. godine.

Zbog toga ćemo uvek biti nepokolebljiva brana destruktivnoj i štetnoj politici Dragana Đilasa i još više i snažnije raditi za dalji napredak i razvoj Srbije, za nova radna mesta, za rast plata i penzija, za nove puteve, pruge, škole i bolnice za sigurnu i izvesnu budućnost Srbije. Srbija ne sme i neće stati, izjavio je Radoslav Marjanović u ime Gradskog odbora Srpske napredne stranke Beograd.