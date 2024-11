PREDSEDNIK Aleksandar Vučić gostovao je u Nacionalnom dnevniku na TV Pink.

Foto: Printscreen

- Želeo sam ljudima da kažem stvari ne idu u dobrom smeru. Moja predviđanja su da će sve ono što se zbiva izmicati kontroli sve više. Svaka izjava sa bilo koje strane u najmanju ruku nije deeskalatorna. Plašim se da sve to vodi sukobu još većim razmera. Mi moramo da jačamo naše snage i našu vojsku, ali i da vodimo računa o nekim drugim stvarima - rekao je predsednik.

- Nasilnici najčešće govore o borbi protiv nasilja, uvek se pozivajući na nešto što je samo njima znano - rekao je predsednik komentarišući izjave Dragan Đilasa.

- Sudbine tih ljudi ih nisu zanimale. Nikada nisu ni tražili ništa čime bi mogli tim ljudima da pomognu. Nikakav pijetet prema žrtvama nisu pokazali, ali su zato pokazali da im je stalo do vlasti pa su doveli kamion sa fekalijama, pa su lupali prozore na gradskoj skupštini, skidali zastave, bacali ih na patos i cepali. To im je kao crvena marama, uvek im je posebna vrsta provokacije kada negde više našu trobojku - dodaje on.

- Šutirali su i napadali policajce, onda su rekli da su to ubačeni elementi, a onda su sutradan tražili da ubačeni elementi budu pušteni. Evo svi su im ubačeni elementi pušteni - pošto su to toliko tražili koliko sam već čuo, na slobodi su. Nisam siguran da to ima veze sa pravom i nisam siguran da bi to tako nekom drugom bilo ukinuto - rekao je predsednik.

- Nemaju pojma ni šta blikiraju. Njih 40, 50 kolko ih se skupi i vi ih sve već znate. Svakog od njih poimence znate - dodao je on.

Dodaje da su nakon Novog Sada krenuli da blokiraju rušenje "nacističkog mosta".

- Pazite kakav su oni odvratni trik smislili - kažu "ni nacisti ga nisu srušili". Ne ne, nacisti su ga izgradili, da budemo sasvim načisto. Projektantska firma iz Dortmunda, radili nacisti koji su bili ovde na terenu, brzo ga izgradili, ali su ostavili da dole bude drvo, a ne beton ispod onog železnog dela. Pitanje je kada će taj most da padne. Da most padne danas ili sutra, a da ide saobraćaj, da budu 4 tramvaja na njemu i da nam pogine 500, 1000 ljudi, sa svim automobilima koji idu... Ili dve hiljade ljudi sa onima pored jer je to centar grada, oni bi rekli "Vučiću moramo da te obesimo". A ovako kažu "ne ne, čuvajmo taj most, pa da sačekamo možda neku tragediju". Mi kažemo - "ali mi ne rušimo most, mi ćemo i taj nacistički most da sačuvamo", pa ćemo da ga prebacimo negde, biće rekonstruisan i siguran za pešake, jer ovakav ne može ni pešake da podnese - ističe Vučić.

Kaže da će biti napravljen velelepni most - simbol grada, te i da se u Novom Sadu dižu tri mosta.

- Taj most će biti lepši i od Gazele i od Brankovog mosta. Bićemo jedan od gradova sa najlepšim mostovima. I onda oni kažu - "nedamo vam to da radite". A šta je to što vi ljudi u strvari hoćete? Vi sprečavate one ljude kojima je posao da to rade - da obezbede sigurnost za ljude, pa idete maltretirate policiju, koja vas nije pipnula, već profesionalno radi svoj posao - istakao je predsednik i dodao da niko nema pravo da blokira mostove i krši ustav.

Dodaje da Srbija sada ima najnižu stopu nezaposlenosti u svojoj istoriji - 8,1%.

- Taj čita Šolakove medije i u Hrvatskoj i ovde. Taj je stručan, taman kao jedan u regionu - reaguje na navode u hrvatskim medijima.

- U skladu sa promenom doktrine naše armije Vojske Srbije u kojoj mi moramo da budemo snažniji od značajnog dela naših suseda zajedno - mi u skladu sa našom promenjenom doktrinom snažno, brzo, efikasno i ozbiljno se naoružavamo i nastavićemo to da radimo. Da nam se ne bi dogodila ni 99, ni 95. ni mnoge druge godine. Mi nikoga nećemo da napadamo, ali da nekome ne padne napamet da ponovo izvrši agresiju na našu zemlju - jasan je Vučić.

- Hoću da pokažem ljudima da rad uvek pobeđuje rat. Da posvećenost, marljivost, ljubav prema svojoj zemlji uvek pobeđuje mržnju prema bilo kome. Oni se izjedoše od mržnje, kod njih ne postoji ništa pozitivno - sve je mržnja. Oni misle da vreme obojenih revolucija i dalje postoji. Prošlo je vreme prevarantskih obojenih revolucija. Nigde u svetu obojene revolucije nisu popularne i ne mogu da prođu. Ni na jednom mestu, gde god da ih razvijaju, plaćaju po tom starom sistemu, gde varaju te ljude, pričaju im o višim ciljevima, da bi najgori pljačkaši došli na vlast, kao kod nas 2000. To nigde više u svetu ne prolazi. Stiže nova era i novo vreme i uverene sam da će veliki posao da uradi i Ilon Mask i mnogi drugi - istakao je Vučić.

- Ali neki će da ostanu bez apanaže. Bez kako Vučko kaže "ropske porcije čvaraka". Nema ništa od ta posla, nego da se lepo vrate radu i svemu drugom. Pošto vidim da im se pridružio ovaj stručnjak Nestorović kaže "Vučića pola Srbije ne može očima da vidi". U redu je stručnjak, tebe svi vole pošto si mnogo vredan i voliš da radiš i ti i Ćuta i neki drugi... Skupite samo tih 70, nemojte da falsifikujete potpise, tražite savetodavni referendum hoćemo li Vučića ili ne. Ako narod kaže "da" da je potreban referendum, ja više nisam predsednik Srbije. Pošto ne možete da mi kažete šta sam loše uradio za zemlju, da ću da bežim iz zemlje, da sam se obogatio za razliku od vas svih... Pošto ste pričali da je kombinaciju u Novom Sadu oko ne znam čega, pa na kraju nikakve kombinacije nije bilo, i ni ime firme ne možete da navedete jer nikakve veze sa bilo kim od nas nema. Sve što ste pričali ste lagali, kao i svaki put. Pošto je to tako, ajde da vidimo imate li vi nešto drugo. Ako nemate ajde podnesite ovaj zahtev, ja ću da vam ubrzam sve to, može januar, može mart, kad god hoćete, da se vi rešite mene, ali i da se ja odmorim od vas i vašeg ludovanja na dnevnom nivou i izmišljanja gluposti gde nam je događaj i gde svi prenosite kao važan događaj što je 30 magaraca negde stalo i maltretira narod - dodaje on.