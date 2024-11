"NE ZNAM DA LI SE TO IKADA IGDE DESILO" Mali: Incident u Narodnoj skupštini primer opozicione politike

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da je incident koji se desio u Narodnoj skuštini primer opozicione politike koja je usmerena ka tome da sve u Srbiji stane, ali da vladajuća koalicija to neće dozvoliti.

Foto: TV Pink

- Srbija je stabilna zemlja. Mi hoćemo rad, nećemo rat niti nasilje. Ne želimo da vratimo Srbiju u prošlost - rekao je Mali za Pink televiziju.

Ministar je podsetio da je pola miliona građana ostalo bez posla u periodu od 2008. do 2012. kada je sadašnja opozicija bila vladajuća partija.

- Nismo videli nijednu njihovu investiciju, nijedan novi kilometar puta nisu napravili - istakao je Mali.

Kako kaže, opozicija uništava skupštinski inventar koji će narod morati da plati.

- Građani Srbije su juče opet mogli da vide kako se opozicija ponaša. Koja je svrha toga što Miroslav Aleksić čupa mikrofone? Kada je trebalo da se oda počast poginulima u Novom Sadu, oni su urinirali po Gradskoj kući, blokirali saobraćajnicu, onemogućili kolima Hitne pomoći da prođu. Pokušavaju sve da urade kako bi Srbija stala - kazao je Mali.

- Mi smo prvi u Evropi po rastu BDP. Fabrike nam se otvaraju, sa predsednikom sam obilazio razna gradilišta. Srbija se gradi, radi, nama je to politika. Nijedna zemlja u Evropi ne gradi koliko mi gradimo. Time hoćemo da se bavimo. Ne mogu da verujem da je neko došao u Skupštinu da onemogući veće plate, veće penzije. Miroslav Aleksić koji je sa Mlađanom Dinkićem obećao 1.000 evra. Ja ne mogu da verujem da neko toliko mrzi svoju zemlju, guraju, tuku žene, uriniraju, uništavaju i govore da je to slika i prilika Srbije - istakao je Mali.

Govoreći o haosu koji je opozicija napravila juče u Skupštini, ministar kaže da je reč o licemerju.

- Ljudi koji su došli da pokažu najgore što imaju u sebi. Vidi se apsolutna njihova želja da se desi incident. Ponašaju se bahato, agresivno, osiono. Da li likuju svi koji nas mrze? Likuju - rekao je ministar Mali.

Ministar kaže da mu je drago da građani Srbije mogu da vide šta je politika opozicije.

- Ja ne znam da li se to ikada igde desilo. Kada su oni nešto platili iz svog džepa? Samo su stavljali u džepove - rekao je Mali, komentarišući da li će opozicija platiti štetu koju je napravila.

- Ovo je pitanje mržnje koje osećaju prema Srbiji. Nisu oni za dijalog, osim reči nasilja, ništa drugo nemaju. Mi hoćemo napredak Srbije, za razliku od vašeg nasilja - dodao je Mali.

- Savski most, ja vam kažem da je nebezbedan. Vidite da je sve trulo unutra, nacisti ga napravili. Na tom mestu napravićemo most sa po dve trake u oba smera, biciklističku stazu. Je li nešto loše u gradnji mosta? Mi gradimo i tunel kod Ekonomskog fakulteta. Zamislite koliko će to da rastereti Kneza Miloša i druge ulice. I ekološki je bolje, manje zagađenje. To će biti inače prvi tunel koji se gradi u Beogradu posle 50 godina. Završićemo ga do Ekspa. Taj Ekspo nam je najveća razvojna šansa, 3-4 miliona posetilaca da dovedemo - rekao je ministar.

- Ja ne znam na koji bi se način uopšte odredio kada je takvo ponašanje u pitanju. U nedostatku politike, nemaju šta da ponude građanima. Mi nikada stabilniji. Mi nećemo da dozvolimo da se Srbija vrati u prošlost. Ne želimo takve ljude. Prvi put imamo investicioni rejting. Sada smo dominantna ekonomija - izjavio je Mali.

Ministar je rekao da su oni uvek za dijalog.

- Parlament je mesto gde treba mišljenja da se razmene. Naša politika je da se za običnog čoveka borite. Ljudi neće nasilje. Pustite tužilaštvo, sud da rade svoj posao. Neka svaka institucija radi svoj posao, da se istraga u što kraćem periodu dovede do kraja. Moja molba je samo da pustimo nadležne organe da odrade svoj posao. Neka vide samo građani kako se oni ponašaju, što više se pojavljuju u javnosti i rade ovo šta rade, neka vide građani ko su ti ljudi. Ostaje ta slika, da se pokaže Aleksić koji čupa mikrofone, Đilas koji gura, udara - kazao je.

Mali je istakao da Srbije ne sme da stane.

- Povećanje plata, penzija, minimalne zarade... Potpuno smo u dinamici za 2027. godinu. Naš san je novi kilotear puta, pruge, nove bolnice. Nastavićemo da se borimo - izjavio je Mali.