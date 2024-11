SADA HOĆE I NADSTREŠNICU U POGLAVLJA?! Iz Nemačke pokušaj da se dalje evrointegracije Srbije uslove i istragom

UPRKOS tome što je od više evropskih lidera poslednjih nedelja Beogradu stigla istovetna poruka - da je došlo vreme za proširenje EU i da ne bi trebalo propustiti šansu - iz Berlina dolazi oprečan stav.

U toku je pokušaj da se na obimnu listu briselskih zahteva oko ključnih reformi i rešavanja kosovskog čvora, dopiše i uslov povezan s tragedijom u Novom Sadu, kada je život izgubilo 15 osoba?!

Izvestilac za zemlje Zapadnog Balkana u Spoljnopolitičkom komitetu Bundestaga, Tomas Haker, inače parlamentarac iz redova Stranke slobodnih demokrata (FDP), poručuje da će način na koji će se vlast u Srbiji baviti tragedijom u Novom Sadu biti veoma važan za otvaranje narednih poglavlja u pregovorima sa EU. On pod veliki znak pitanja stavlja mogućnost da do kraja godine otvorimo klaster 3 (poglavlja o medijima, socijalnoj politici, preduzetništvu i industriji), navodeći da to nije realno, jer "Srbija nije napredovala". Prema oceni sagovornika "Novosti", ova svojevrsna ucena koju je preko RSE izneo nemački zvaničnik, pominjući tragediju zbog koje su dodatno porasle i političke tenzije u Srbiji, predstavlja grubo mešanje u unutrašnje stvari jedne suverene zemlje. A posebno je indikativno to što je Haker sve izrekao samo dva dana nakon što je poslanik Zelenolevog fronta Radomir Lazović objavio da je od delegacije iz Bundestaga zatražena pomoć.

- Tražili smo da izvrše međunarodni pritisak da se uhapšeni aktivisti odmah puste - rekao je Lazović prvog dana blokade pravosudnih institucija u Novom Sadu, sa protesta na kojem je zahtevano oslobađanje privedenih tokom nereda 5. novembra.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže, za "Novosti", da su Hakerove poruke direktno mešanje u naša unutrašnja pitanja, i to dok se vodi istraga i hapse svi za koje se sumnja da su odgovorni.

- Ovo je ujedno i izgovor da se ne otvori klaster 3 u pregovorima Srbije sa EU, iako je to preporuka Evropske komisije. Sve zajedno predstavlja i direktno podrivanje evropskih integracija naše zemlje, s ciljem da se dodatno podstakne nezadovoljstvo građana i da se uruši nezavisna pozicija naše zemlje. U toku je zloupotreba tragedije, pokušaji da se osvoje neki politički poeni, dešavaju se napadi i na policajce... A sve to sigurno ne bi prošlo u Berlinu. Međutim, navikli smo na takav odnos nemačkih zvaničnika prema Srbiji, ali vidimo da se i takvoj politici bliži kraj - ističe Miletić.

Da prozapadna opozicija u nedostatku politike i programa nastavlja da zloupotrebljava svaku tragediju i manipuliše emocijama građana, smatra Nemanja Zavišić, iz Centra za društvenu stabilnost.

- I nasilje na ulicama, koje podstiču tajkunski mediji, odraz je mržnje i frustracije zbog nemoći opozicije. Nikakva pravda njih ne zanima. Nemaju ni trunku empatije prema porodicama žrtava. Isključivo ih zanima da politički profitiraju na tuđoj nesreći i ponovo se dočepaju fotelja. Otišli su toliko daleko da sada pokušavaju i da internacionalizuju pitanje istrage o padu nadstrešnice.

Zavišić navodi da je posledica upravo izjava "izvesnog Tomasa Hakera, jednog od mentora prozapadne opozicije i poslanika u nemačkom parlamentu" oko istrage u Novom Sadu.

- Takvo njegovo ponašanje predstavlja školski primer političkog pritiska na nezavisne institucije. Haker bi trebalo malo više da gleda u svoje dvorište i da se uzdrži od deljenja lekcija Srbiji. Ono što je važno za naše građane, kao što je predsednik Vučić i najavio u svom prvom obraćanju javnosti nakon tragedije - utvrdiće se politička i puna krivično-pravna odgovornost. I zaista u roku od svega dvadesetak dana već su podnete tri ostavke, od čega su dva ministra.