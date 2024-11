"OVO JE DOBRO KOORDINISANA AKCIJA IZ INOSTRANSTVA!" Brnabićeva: Slike iz Srbije kao da je građanski rat, a u tome učestvuje 500 ljudi (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se medijima iz zgrade parlamenta.

"Osuđujem maltretiranje građana Srbije, 20 ljudi blokira grad"

- Želim jasno da osudim maltretiranje građana Srbije. Demokratija nije kada 20-ak ili 50-ak ljudi blokira čitav jedan bulevar, čime se blokira čitav grad. To je nasilje, siledžijstvo, to je maltretiranje građana i ništa drugo - rekla je Brnabićeva.

Ona je rekla da predstavnici građana, narodni poslanici, moraju u domu da predstavljaju interese grupe građana koja ih je birala.

- Umesto toga njih 20-30 izađe na ulicu i blokira sve građane koji idu svojim poslom i žive svoj život. Neki idu u bolnicu, neki na neonatologiju da posete svoje dete.

Ona je pitala šta je cilj i smisao toga, osim haosa i destabilizacije zemlje.

- Šta ćete dobiti time? Tri dana ste divljali pred Tužilaštvom, vršili pritisak na pravosuđe. Očigledno, Tužilaštvo se uplašilo. Kada vidite koliko su trajale te istrage u državama EU, trajale su mesecima. Prva privođenja usledila su mesecima nakon tragedije. Vi ovde pokazujete da je važno da se odgovori na zahteve ulice, na zahteve ljudi kojih zajedno u Beogradu i Novom Sadu ima 200.

- Dva ministra su podneli ostavke, nikada pre takvu odogovornost nismo videli. Ponajmanje od onih koji tu odgovornost traže sada na ulicama. Nisu se setili nikada da ponude tu ostavku, istraga se sprovodi. Sada imamo 12 ljudi privedenih. Šta želite dalje, koji su vaši dalji nalozi, zbog čega maltretirate građane - upitala je Brnabićeva.

- Hvala Miroslavu Aleksiću i narodnim poslaniciima opozicije što su jasno pokazali danas i zakazali konferenciju da kažu kakav je njihov moral i shvatanje odgovornosti. Nikome od njih nije na pamet palo da snosi odgovornost za deponovanje nečijih potpisa, niti da obrazloži građanima da su zloupotrebili dva potpisa vaših poslanika? Oni zahtevaju od mene da ignorišem činjenicu da su na ovom mestu izašle dve poslanice i rekle da je njihov potpis zloupotrebljen. Oni zahtevaju od mene da zažmurim i kakve veze ima - kazala je predsednica Skupštine.

Ona je rekla da su to falsifikovani potpisi bez odobrenja ljudi.

- Dok sam ja predsednica Skupštine, to se desiti neće, povodom bilo koje inicijative, ili bilo kog predloga. Vratiću falsifikovane potpise, to je moja politička filozofija. Da se glasa iz Bodruma i Soluna, kao nekada što su glasali, da zloupotrebe potpise, da kažu "šta to ima veze". Za njih nema veze, za mene ima. To se neće naći na sednici dnevnog reda, to bi bilo gaženje dostojanstva Skupštine i tih poslanica.

- Možete li opet da skupite potpise? Skupite ih onda, ali ljude koje ste pitali da upotrebite njihov deponovani potpis. Je l' to mnogo da se traži? Ja takvu inicijativu neću staviti na dnevni red sednice - rekla je Brnabićeva.

Ona je rekla da opozicija sprovodi politički rijaliti.

- Znate li kada se traži poverenje Vlade? Kada se negde lomi, pa je to ozbiljna rasprava. Oni za to nemaju ni kvorum, a ovo je takva diktatura, da opozicija očekuje da većina obezbedi kvorum, da bi oni razgovarali o poverenju Vladi. Zamislite taj politički apsurd, da bi njima dali priliku da pričaju šta god žele. Razumete li koliko je to neozbiljno - rekla je Brnabićeva.

- Još sam ja diktator i nedemokrata zato što neću da im prihvatim inicijativu jer su falsifikovali potpise. Šta smo mi doživeli, da mi živimo u ovoj zemlji, da nama 50 ljudi kaže da pričaju u ime građana

Ona navodi da su oni odgovornost pokazali.

- A kakva je njihova odogovornost, pokazali su oni. Niko od njih ne poziva na odgovornost poslaničku grupu koji su zloupotrebili potpise. Nikada nije postojala, ni danas ne postoji - kaže Brnabićeva.

Ona je rekla da želi da informiše ljude od ODIR preporuka za poboljšanje izbornih uslova.

- Pod jedan, predsedavajući radne grupe za unapređenje izbornog procesa, u dva navrata se obraćao ODIRU da se oni uključe u rad. Prilikom prvog obraćanja, poslat je nacrt jedinstvenog biračkog spiska, čime se predviđa formiranje komisije za nadzor, uvid i reviziju biračkog spiska i to je poslao narodni poslanik Uglješa Mrdić. Sva tri nacrta su trenutno kod ODIRA. 5. novembra je ODIR odgovorio da žele da se uključe u rad radne grupe i dostavljen je odgovor svim poslaničkim grupama 12. novembra. Na osnovu toga očekujemo da se poslaničke grupe SSP-a i Srce vrate u radnu grupu, jer je to bio njihov uslov.

Ona je istakla da se intenzivno radi na tome.

"Dobro koordinisana akcija iz inostranstva"

- Kada se srušio most u Đenovi, jeste li imali pritisak na tužilaštvo, pretnje sudovima, zaustavljanje saobraćaja, napad na policiju? Ne. U Parizu i Londonu? Ovde se radi o nečem drugom, ovo je dobro koordinisana akcija iz inostranstva, ja verujem. Stravičnu medijsku podršku imaju, imate slike Srbije kao da je građanski rat, a u tome ne učestvuje više od 500 ljudi. Ujedno imate Tužilaštvo u Novom Sadu, Stari savski most koji samo što se ne struši. Odjednom imate blokadu na Brankovom mostu, što su sada tu blokade? Kako mislite da 30 ljudi može da blokira čitav most. Imate blokadu Rektorata, imate najavu štrajka Univerziteta? Pa kako to? Kakve ima veze to sa tragedijom? - upitala je Brnabićeva.

Kaže da je na delu pritisak sa ulice koji je urodio plodom u Tužilaštvu.

- Što se tiče njihovih ostavki, da li vam se učinilo da oni raspravljaju o tome ili da im je krivo, da se osećaju odgovorni za to što su ovde izašle dve narodne poslanice i rekle da nisu dale saglasnost da se koriste potpisi. Moja politička, ljudska, moralna filozofija je moralna ja neću da zažmurim na takve stvari. Evo, nek pokažu kakva je njihova odgovornost. Ne mogu da podnesu ostavku na mesto narodnog poslanika iako je čitava zemlja čula da su zloupotrebili dva potpisa poslanika u grupi koja ima 12. Niko da kaže evo ja nisam narodni poslanik, to je moja odgovornost. Eto, takvi pričaju o odgovornosti.

- Što se tiče kvoruma, ne zavisi samo od mene. Da li je normalno da pričamo o poverenju Vlade, a da za tu raspravu vi kao opozicija nemate kvorum, u kojoj to zemlji ima. Da su nas glasači birali da budemo na usluzi opoziciji. Dok sačekamo to, da pitam, šta mislite da li je normalno da ljudi koji ni kvorum nemaju za to pričaju da treba da raspravljamo o poverenju Vlade?

Na pitanje šta je problem ako neko 15 minuta u miru stane i oda počast, Brnabićeva kaže:

- Odlično pitanje, šta mi je problem? Nije mi ništa problem. Ljudi imaju pravo da stanu na 15 minuta, 15 sati, 15 dana, ovo je slobodna država i mogu da se ponašaju kako žele dok god ne uskraćuju ostalim građanima sva njihova druga Ustavom zagarantovana prava. Nemam problem da izađu i ispred skupštine, da urade to gde god žele i da tako, na taj način odaju poštu poginulima. Nikakav problem, samo pitam, kako vama nije problem da 20 ljudi zaustavi hiljade ljudi. Zar ti drugi ljudi nemaju pravo na slobodu kretanja i zašto zaustavljate njih, što maltretirate njih, da li tim maltretiranjem odajete poštu žrtvama? Imate trotoar, stanita na radnom mestu, zašto maltretirate ljude. Znate kako se definiše pravo na protest? Tako što je ono ograničeno pravom druge osobe, vašeg sugrađanima njenim ličnim pravom. Ne možete vašim pravom da ugrožavate tuđa prava, imate trotoar, što morate zaustaviti saobraćaj. Šta su oni, viša kasta? Njihova prava najvažnija, a pravo čoveka da ode u sud, da završi ročište? Šta je sa njihovim pravima - upitala je Brnabićeva.