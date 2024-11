MI SMO NESLOŽNI, NAROD NAM NE VERUJE, ALI SRBIJA MORA DA STANE: Zelenović za 52 sekunde objasnio sav besmisao politike opozicije (VIDEO)

NEBOJŠA Zelenović, kopredsednik stranke "Zajedno" objasnio je gostujući na opozicionoj televiziji N1 sav besmisao politike opozicije u Srbiji.

Foto: Printscreen

- Mi moramo da uđemo svi zajedno u jednu sinhronizovanu organizaciju generalnog štrajka. Sve mora da stane. Sve mora da stane u Srbiji baš na ovaj način kako je sad to krenulo da se dešava danas u ovih 14 minuta. I mi verujemo da je moguće da se vrati poverenje među ljudima i predstavnicima raznih grupacija, društvenih grupacija i esnafa... Dakle mi verujemo da se može ozbiljno razgovarati i sa advokatima da ne idu na suđenja, da se može ozbiljno razgovarati sa prosvetarima, da se ne ide u škole, da ne rade škole, da se može razgovarati sa predstavnicima javnog života iz kulture, umetnosti, da prosto odredimo dan kada se neće te delatnosti obavljati... Da smo tada ostali svi zajedno mi ne bismo ni imali izbore u Beogradu - rekao je Zelenović, na šta je voditeljka konstatovala "dakle jedinstva praktično nema, vi to sada upravo govorite i odatle i nepoverenje građana", a on odgovorio:

- Tako je.

Pogledajte priloženi snimak: