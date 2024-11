ĐILAS TRAŽI ŠOU, DALEKO JE PAD VLADE: Koliko je realno izglasavanje nepoverenja kabinetu Vučevića na koje poziva lider SSP

NAKON beogradskog protesta dela opozicije povodom tragedije u Novom Sadu, a koji se zbog malog odziva građana čak i među organizatorima ocenjuju kao debakl, Dragan Đilas predlaže da se pokušaji "rušenja" premijera Miloša Vučevića i Vlade Srbije sa ulice presele u - parlament.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Naime, lider Stranke slobode i pravde poručio je da će, ako vlast bude ćutala na zahteve koje je opozicija iznela posle tragedije na novosadskoj Železničkoj stanici, kada je u obrušavanju nadstrešnice nastradalo 14 ljudi, zahtevati da se glasa o poverenju predsedniku Vlade i ministrima.

Za podnošenje predloga da se u Skupštini glasa o nepoverenju Vladi potrebni su potpisi 60 poslanika, za koje Đilas očigledno računa da može da ih obezbedi iz rezervoara opozicionih tribuna. Međutim, zbog ozbiljnih trvenja u ovom političkom bloku koja su se razbuktala nakon protesta u Novom Sadu, a kulminirala posle fijaska beogradskog skupa, nameće se pitanje da li bi i ostale opozicione stranke podržale predlog predsednika SSP.

Ako Đilas i uspe da prikupi potreban broj glasova poslanika da bi se zakazala sednica na kojoj bi se raspravljalo o poverenju izvršnoj vlasti, potrebna je podrška više od polovine svih poslanika, najmanje 126 da bi se srušila Vlada. Tačnije, da za to glasaju i predstavnici vladajuće većine.

Za sada je takav ishod malo verovatan, jer poruke državnog vrha poslednjih dana bile su jasne: potrebno je izbeći bilo kakvu politizaciju novosadske tragedije, a opravdani zahtevi da se označe i kazne krivci biće uvaženi, jer zaštićenih neće biti. O tome neće odlučivati ni ulica ni opozicija, već pravosudni organi.

Takođe, posle Đilasovog zahteva da se glasa o nepoverenju Vučevićevom kabinetu, iz vlasti poručuju da je licemerno da to traže "oni kojima dok su bili na vlasti nikada nije palo na pamet da podnesu ostavku". Podsećaju i da nikada nisu bežali od vanrednih izbora i da su ih raspisali i nakon pandemije kovida 19, i nakon masovnih ubistava u OŠ "Vladislav Ribnikar", Duboni i Malom Orašju koje je opozicija takođe pokušala politički da zloupotrebi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče da je opozicija sama napravila mnogo katastrofalnih grešaka i da se pokazalo da ne mogu da obmanjuju građane i koriste svaku tragediju za dobijanje poena.

- Ljudi su zabrinuti i s pravom traže odgovornost. Zato tražim od ljudi iz Vlade ne da "seire" zbog nečijeg neuspeha, već da pokažu odgovornost. Smatram da je rekonstrukcija Vlade potrebna, ali to je stvar premijera Vučevića i SNS. Neki ljudi su se umorili, već su naviknuti da budu ministri i to im je postala rutina, a to nije dobro - naveo je Vučić, i dodao da će u okviru rekonstrukcije vlade biti preispitani i koalicioni partneri.

FOTO: Printksrin/Tv Pink

Zamolio je tužioce da vredno nastave da rade, iako je slučaj tragedije u Novom Sadu komplikovan, i pozvao ih da ako je moguće što pre izađu sa činjenicama i optužnim predlogom za lica koja smatraju odgovornim za nesreću. Imao je jasnu poruku i za političke oponente:

- Politika treba da se vodi na mnogo ozbiljniji način. Ovo je moj poziv svima koji drugačije misle od nas, važan poziv, ljudi, koncentrišite se, biće izbori uskoro, za dve godine, dve godine i tri meseca maksimalno, koncentrišite se na rad, ponudite neke programe, neke planove.

Brnabićeva: Nije vreme za izbore PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je SNS u domaćoj politici promenila manir o političkoj odgovornosti i podnošenju ostavki i podsetila da je vlada najmanje dva puta vratila mandat da bi narod rekao šta želi dalje. - Ne mogu ljudi kojima tokom više od deset godina vlasti nikada nije palo na pamet da ponude ostavku, da nama spočitavaju da nemamo političku, ljudsku i moralnu odgovornost. Očekujem još ostavki nakon nesreće u Novom Sadu, ali nije vreme za nove izbore jer Srbija ima mnogo važnih stvari koje treba da uradi do 2027, među kojima je i završetak projekta "Ekspo" - kaže Brnabićeva, i ponavlja da je najvažnije da se tačno utvrdi ko je odgovoran za nesreću u Novom Sadu, a ne da se pravda traži na ulici i da se tragedija politizuje. To je, naglasila je, nešto što se ne radi i to su građani pokazali, jer je protest dela opozicije u Beogradu u ponedeljak bio totalni fijasko.

Đilas dobro zna da neće biti izglasano nepoverenje Vladi Vučevića, ali traži sednicu u parlamentu jer želi da pravi "medijsko-politički šou", smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković:

- Ishod ove političke inicijative, čak i da bude prihvaćena, unapred je poznat - većina u parlamentu glasala bi za poverenje Vladi, dakle, ona bi ostala stabilna. Ne verujem da će neko da smenjuje ministre zato što mu to Đilas poručuje, koji nema četvorocifren broj pristalica na opozicionom skupu povodom tragedije u Novom Sadu.

Neće referendum, već "lov u mutnom" POVODOM toga što Đilas nije prihvatio "ponudu" Vučića da se ide na savetodavni referendum na kojem bi se građani izjasnili o opozivu predsednika Republike, a sada traži glasanje o nepoverenju Vladi, Vuk Stanković kaže da "oni udaraju tamo gde procenjuju da je najslabije": - Ne žele da Vučiću udahnu novu porciju legitimiteta, jer bi on verovatno taj referendum dobio. Oni žele da love u mutnom kada je reč o raspoloženju biračkog tela.

Naš sagovornik ukazuje da je novi Đilasov predlog scenario koji je već viđen i da je "kombinacija krstaškog rata protiv litijuma i zloupotrebe tragedija u 'Ribnikaru', Orašju i Duboni":

- Đilas nema parlamentarnu većinu potrebnu za formiranje Vlade, a Skupštinu može samo da koristi kao mesto za "politički cirkus", što je, nažalost, bila i rasprava o zabrani geoloških istraživanja, iskopavanju bora i litijuma, kao i rad Anketnog odbora o masovnim ubistvima.

Podsetimo, rad Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica i okolnosti koje su dovele do 20 ubistava u školi u Beogradu i u selima u okolini Mladenovca, a na čijem čelu je bila potpredsednica SSP Marinika Tepić, pretvorio se u okršaj među predstavnicima opozicije, a roditelji žrtava tražili su njegovo ukidanje.

Osim hapšenja svih odgovornih za tragediju, opozicija je na skupovima u Beogradu i Novom Sadu iznela i zahtev da Vučević i prvi čovek Srpske Atine Milan Đurić podnesu ostavke, da se objave svi ugovori u vezi sa rekonstrukcijom Železničke stanice, kontrola svih infrastrukturnih projekata rađenih u protekloj deceniji i puštanje svih pritvorenih posle protesta u Novom Sadu kada je demolirana Gradska kuća, napadnute prostorije SNS i oskrnavljena srpska zastava.

Đurić: Uvrede umesto plana ŠEF diplomatije Marko Đurić poručio je povodom protesta zbog tragedije u Novom Sadu da se delovanje dela opozicije, umesto da nudi argumentovane politike i planove, svelo na uvrede protiv ključnih nosilaca javne vlasti. - Najviše je tu na meti predsednik Srbije. I to na način, koji ne samo da je vrlo često nepristojan, nego doprinosi stvaranju otrovne atmosfere u društvu. A sve to bez argumenata i sa ciljem da jedna uska grupa bez političkih ideja i bez uporišta u narodu pokuša na taj način da se izlakta za neke pozicije u društvu - istakao je Đurić, koji je istakao da tragediju u Novom Sadu treba objektivno sagledati, a ne politički zloupotrebljavati.