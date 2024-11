POZIV NA JEDINSTVO I RAZUM U VREMENU TRAGEDIJE: Odajmo počast žrtvama odgovornošću, a ne podelama

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić u svojoj objavi na društvenoj mreži Fejsbuk poziva narod na jedinstvo u trenutku kada je našoj zemlji najviše potrebno i naglašava da samo "zajedničkim naporima možemo osigurati da Srbija ostane zemlja dostojanstva".

-Tragedija koja nas je zadesila u Novom Sadu, u kojoj su izgubljeni nedužni životi, ostavila je dubok trag u srcima svih nas. Ona je nenadoknadivi gubitak za porodice, ali predstavlja veliki gubitak i za čitavu našu Srbiju. Naš odgovor kao naroda na ovakve teške trenutke je tradicionalno da odgovaramo poštovanjem, dostojanstvom i udruženim naporima da podržimo porodice koje su izgubile najmilije. Naša tuga je i njihova tuga, i naš zadatak je da pokažemo saosećanje i odlučnost da sprečimo takve nesreće u budućnosti.



Kao ministar spoljnih poslova, ali pre svega kao građanin Srbije, duboko verujem u pravo svakog našeg građanina na slobodno izražavanje i protest. Srbija je demokratija, i ta prava su nam dragocena i neotuđiva. Ipak, postoji granica koja razdvaja legitimnu kritiku i konstruktivni protest od zloupotrebe tuđe tragedije. U trenucima kada je našoj zemlji potrebno više nego ikada da bude ujedinjena, postupci kakve smo videli pretodnih dana, govor mržnje i nasilje na ulicama, nas udaljavaju od zajedničkog cilja. Umesto toga, kao društvo moramo pokazati zrelost i solidarnost, stavljajući interese zajednice i dostojanstvo na prvo mesto.

Naša vlada je čvrsto opredeljena da temeljno istraži ovaj događaj i osigura da se svaki odgovoran pojedinac suoči sa pravdom. Ovo nije samo naša zakonska obaveza, već i moralna dužnost prema onima čiji su životi izgubljeni i prema njihovim porodicama koje traže istinu i pravdu. Zato apelujem na sve one koji žele dobro Srbiji da dozvole nadležnim institucijama da ovaj proces vode odgovorno i transparentno, bez političkih manipulacija i pritisaka koji bi mogli narušiti poverenje u institucije. Uvereni smo da samo na taj način možemo sačuvati dostojanstvo žrtava i poverenje javnosti u institucije, koje je ključno za našu budućnost.

Pogled ka boljoj Srbiji

Dok prolazimo kroz ovaj težak period, ne smemo izgubiti iz vida da nas vezuje ista želja — da živimo u zemlji mira, stabilnosti i prosperiteta. Naši preci su nam ostavili tradiciju i kulturu koja nas obavezuje da budemo složni u izazovima, da ostanemo jaki i okrenuti ka budućnosti. Srbija koju gradimo treba da bude mesto gde će svaki građanin imati mogućnost da živi dostojanstveno, da radi i napreduje. Ulaganjem u naše ljude, našu ekonomiju i obrazovanje mladih, stvaramo temelje za Srbiju koja će imati snagu da se odupre svim izazovima. Sa ponosom gledamo kako se naša zemlja razvija i napreduje iz godine u godinu, snažeći svoju ekonomiju, vojsku, međunarodni položaj.

Nažalost, u ovom procesu vidimo i snažan porast govora mržnje prema predsedniku Aleksandru Vučiću, koji se nalazi pod udarom nepravednih i destruktivnih kritika. Predsednik Vučić je svoj život podredio tome da osigura bolju budućnost za Srbiju, i uvek i svuda se borio za naš narod.

Dve decenije svedočim tome koliko i kako svoja leđa potura da bi očuvao poziciju Srbije pod različitim spoljnim pritiscima.

Umesto da kritikujemo bez osnova, bolje bi bilo da svoje snage usmerimo na konstruktivan rad i da kao nacija budemo svesni toga da samo zajedno možemo napredovati.

Različitost u mišljenjima je prirodna u svakom društvu, ali ne sme da nas dovede do podela koje će ugrožavati naše zajedništvo. Mržnja i pozivi na nasilje nisu srpske vrednosti, i umesto toga treba da izgradimo kulturu dijaloga i poštovanja među svima. U ovim vremenima, kada je potrebno jedinstvo i saradnja, moramo znati da je Srbija iznad svih nas i da se zajedno moramo boriti za njen napredak.

Jedinstvo u čast žrtava

Dok se kao društvo oporavljamo od bola koji je ova nesreća donela, odgovornost svakog od nas je da pokažemo saosećanje i solidarnost. To znači da poštujemo bol porodica koje su izgubile najmilije i da ne koristimo njihovu tugu za političke manipulacije. Ovakvi momenti nas podsećaju na to da smo, pre svega, ljudi, da smo deo jedne iste zajednice i da nas povezuje osećaj pripadnosti i zajedničke odgovornosti.

Pozivam sve građane Srbije da, umesto podela, pruže podršku, da pomognu onima kojima je to sada najpotrebnije, i da svojim primerom pokažu da smo narod koji zna kako da pruži ruku i utehu u trenucima bola. Nemojmo dozvoliti da nam bilo koja tragedija bude razlog za razdor. Ovo je vreme kada treba da pokažemo zrelost i snagu kao narod, i kada moramo biti ujedinjeni kao nikada ranije.

Samo zajedničkim naporima možemo osigurati da Srbija ostane zemlja dostojanstva, mira i napretka, gde se tragedije neće koristiti za političke obračune, već za izgradnju društva u kojem će svaki pojedinac biti poštovan i zaštićen. U ime svih onih koji su stradali i onih koji će tek doći, naše društvo treba da bude primer jedinstva, snage i nade. Ostanimo složni i zajedno, jer samo zajedno možemo izgraditi budućnost koju zaslužujemo. - navodi se u Fejsbuk objavi.