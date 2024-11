SKANDAL! Marinika zloupotrebljava stanje povređenih, vodi se izjavom da "niko nema tapiju na bol" i tvrdi da smo u građanskom ratu (VIDEO)

POTPREDSEDNICA Stranke slobode i pravde i desna ruka tajkuna Dragana Đilasa Marinika Tepić sramno komentariše stanje povređenih u nesreći u Novom Sadu, zloupotrebljavajući to u političke svrhe.

Foto: Printskrin

Naime, ona je na tajkunskoj televiziji N1 rekla da ko god podnese ostavku nije dovoljno, iako je to njihov zahtev, a potom je manipulisala emocijama ljudi govoreći o povređenima i dovodeći u pitanje da li će oni ostati u životu, ne mareći da to mogu da gledaju i članovi njihovih porodica koji to uopšte ne dovode u pitanje.

Ona je takođe rekla da se nalazimo u građanskom ratu, da se nije zapucalo, ali da je ovo svakako vrsta građanskog rata.

Ipak, ovakav sraman ispad Marinike Tepić ne čudi, s obzirom na to da je onomad pljunula i na osećanja porodica žrtava majskih tragedija, govoreći da "niko nema tapiju na bol", na taj način priznajući da zloupotrebljavaju slučaj Ribnikar i Dubona.