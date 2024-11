MALI O DIVLJANJU DEMONSTRANATA U NOVOM SADU: Lideri opozicije su bili ti koji su doveli do uriniranja po Gradskom domu

MINISTAR finansija Siniša Mali gostuje na TV Prva gde će govoriti o svim aktuelnim temama.

Foto: Printskrin

Ministar Mali je na početku emisije izjavio saučešće svim porodicama nastradalih u Novom Sadu.

- Ono što je predsednik Vučić juče ponovio, država će da uradi svoj posao, tužilaštvo radi svoj posao, utvrdiće se krivci za tu tragediju. Preko 60 ljudi je saslušano. Svi mi očekujemo rezultate te istrate i ko je odgovoran. Onaj koji je odgovoran taj će biti procesuiran na pravi način.

- Sa druge strane, ostajemo na raspolaganju porodicama nastradalih. Šta god možemo, mi ćemo uraditi i pomoći. U ovakvom trenutku velike tragedije treba da pokažemo koliko smo veliki i da brinemo jedni o drugima.

O protestima u Novom Sadu

- Sa druge strane, svi građani Srbije imali su da vide način na koji je opozicija zloupotrebila tragediju i od jednog komemorativnog skupa, kako su ga oni nazvali, napravili su skup koji se završio uriniranjem po Gradskom domu u Novom Sadu, gaženjem srpske zastave i uništavanjem imovine. Ta slika govori više od hiljadu reči. Ako se sećate još od korone, oni su zloupotrebili koronu i bilo je pitanje spasavanja hiljada života u tom trenutku. Nije im odgovaralo kad Srbija nije bila zatvorena zbog korene, pa im je smetalo kad je bila zatvorena. Kada se desila tragedija u Ribnikaru i Mladenovcu, oni su prisvojili tu tragediju kao da je njihova, zloupotrebili tugu svih onih koji su tu tragediju doživeli i na neki način to isto radili juče. Po meni, bila je dobra ideja da se jednim komemorativnim skupom ukaže pijetet svim onima koji su postradali, ali kada tu ideju sprovode oni koji mrze Srbiju i žele na svaki način da dođu na vlast, onda vidite ove slike koje vidite u Novom Sadu.

- Upravo su lideri opozicije bili ti koji su bili prvi na čelu svega toga i koji su doveli te ljude da uriniraju po Gradskom domu, da bacaju baklje, to je zgrada iz 1895. godine, to je simbol Novog Sada. Meni je posebno smetalo gaženje srpske zastave. Imali ste priliku, građani Srbije, da vidite razliku između predsednika Vučića i lidera opozicije. Vučića koji se po ko zna koji put pokazao kao pravi državnik. Policija je pokazala uzdržanost maksimalno. On je došao u Novi Sad iako su neki govorili da neće. Došao je iako je mogao da zloupotrebi to što su oni radili ispred Gradskog doma, ali on to nije zloupotrebio. On je pružio ruku i rekao saučešće porodicama, a sa druge strane je rekao da mi pružamo ruku. Nije bio ni na kakav način nadmen, već onakav kakav treba predsednik da bude.

O maskiranim ljudima i ubačenim elementima

- To je ko zna po koji put njihova politika. Dakle, imali ste njihov medij koji je prenosio uživo događaj iz Novog Sada. U uživo prenosu imali ste i Pogačara i Bjelića, Brkovića, sve one koji su doveli do toga da se urinira po Gradskoj skupštini i gazi srpska zastava. Onda su u jednom trenutku nekako promenili narativ i rekli ubačeni elementi. Pa vi pokazujete vaše saborce koji vode vaše ljude da uništavaju imovinu i onda kažete da su ubačeni elementi. Na kraju, videćete, onda će otići i tražiće da ti koji su privedeni da se puste. Pa kako da pustite sada ako su ubačeni elementi? Pa ne, to su njihovi saborci. Imali su građani priliku u direktnom prenosu da vide ko su ti ljudi. Ono što je predsednik rekao, ovo je jedna od tri poruke, dakle, sa jedne strane uz veliko saučešće žrtvama, odnosno porodicama, odnosno da ćemo da pomognemo kolikom možemo, a dve su još važne poruke. Jedna da pružamo ruku svima koji su juče bili na ulicama Novog Sada, hoćemo da razgovaramo, da promenimo stvari i da nađemo krivca. I treća, obračun sa narko-mafijom. Neke stvari moraju da se promene i sada je vreme za to.

- I još jedanput, da nemamo nikakve dvojbe, to su oni organizovali, dakle to je opozicija organizovala, način na koji je sve snimano, ko su lideri, ko je dovezao traktor, ko je one fekalije sipao po Gradskoj skupštini, ko je bacao baklje, kamenice, ko je pozivao građane i njihove pristalice da skidaju zastavu sa prostorija SNS, da gaze tu trobojku. Dakle, to je njihova politika.

- Ove slike iz Novog Sada su poražavajuće. Gledajuće ove slike osetite želju da nešto promenite. Osetite želju, što je predsednik rekao, da razgovarate sa ljudima. Tragedije se dešavaju. Država je odmah odgovorno reagovala i tužilaštvo. Svi mi saosećamo i svi znamo šta se desilo. Radi se o ogromonoj tragediji, 14 ljudi je izgubilo život. Da li je način da se pokaže poštovanje prema tim ljudima, tačnije, način na koji je bio juče, ne smatram da jeste. Ozbiljna smo država, država se promenila.