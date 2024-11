SRAM BILO SVE KOJI KORISTE OVU TRAGEDIJU Jovanović: LJudi iz opozicije javno govore da porodice žrtava nemaju tapiju na bol

POLITIČKI analitičar Veljko Jovanović gostujući u emisiji Hit Tvit osudio je opoziciono politiziranje tragedije u Novom Sadu.

Foto: Pink Printscreen

- Jako je bitno da javno osudimo i pre svega da kažemo sram bilo sve one koji koriste ovu nesreću u samim danima žalosti dok još tela nastradalih ljudi nisu ni sahranjena... da osudimo sve one bezdušne izdajnike svoga naroda... i to ne prvi put, imali smo situaciju prošle godine da ljudi iz antisrpske opozicije javno govore da porodice žrtava nemaju tapiju na bol, vidimo da i u ovoj situaciji se isti slučaj ponavlja - istakao je Jovanović.