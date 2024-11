MALOVIĆ O TRAGEDIJI U NOVOM SADU: Krivci se moraju pronaći i ne zanimaju me njihova imena ni funkcije

ČLAN Predsedništva SNS Branislav Malović saopštio je da ne sme biti kompromisa po pitanju tragedije u Novom Sadu.

Foto Novosti

- Bez kompromisa po pitanju tragedije u Novom Sadu! Kao član Predsednistva Srpske napredne stranke i kao građanin ove zemlje zahtevam odgovornost svih onih koji su svojim propustima doveli do gubitka 14 ljudskih zivota bez obzira na njihovu stranačku ili bilo koju pripadnost. I ne samo ostavke kao moralni čin, već momentalne smene i krivičnu odgovornost koju svakako treba da utvrde nadležni organi. To što im je neko ukazao poverenje da izvrše rekonstrukciju i obezbedio im finansijska sredstva za istu ne abolira nadlezne za rekonstrukciju železnicke stanice od odgovornosti za način na koji je rekonstrukcija sprovedena. Ne pristajem da Dragan Đilas, Marinika Tepić i ostali lesinari nad svakom našom tragedijom u ovoj zemlji upiru prstom na ceo SNS i Vladu RS. Ne oni. Ovu vlast je birao narod i narod ima pravo na svoj sud, na svoj strah i na bol povodom ove tragedije kao sto ima pravo i na osudu. Sadašnjim opozicionarima tj politickim lešinarima poručujem da, pre nego što celu Srbiju umažu crvenom bojom operu Đinđicevu krv sa svojih ruku, jer se ne sećam da su tada tražili ostavke svojih funkcionera i nigde nisu videli svoju krivicu u ubistvu tadašnjeg premijera Srbije. Još jednom ponavljam da se krivci moraju pronaći i ne zanimaju me njihova imena ni funkcije - napisao je on na Instagramu.